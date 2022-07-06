Рейтинг@Mail.ru
Нелли Кобзон раскрыла подробности частной жизни Бориса Моисеева - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220706/moiseev-1800689218.html
Нелли Кобзон раскрыла подробности частной жизни Бориса Моисеева
Нелли Кобзон раскрыла подробности частной жизни Бориса Моисеева - РИА Новости, 06.07.2022
Нелли Кобзон раскрыла подробности частной жизни Бориса Моисеева
Нелли Кобзон рассказала о здоровье Бориса Моисеева, который перенес два инсульта и перестал появляться на публике. По ее словам, у артиста еще есть шанс на... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:03
2022-07-06T15:03
шоубиз
знаменитости
нелли кобзон
борис моисеев
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99786/35/997863534_0:0:2549:1435_1920x0_80_0_0_56a710e107d83187ccf40ea60f9de44e.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Нелли Кобзон рассказала о здоровье Бориса Моисеева, который перенес два инсульта и перестал появляться на публике. По ее словам, у артиста еще есть шанс на восстановление.Журналист Артур Гаспарян в программе "Хватит слухов!" посчитал, что поддерживать бодрость духа артисту помогает четкий распорядок дня.10 лет назад Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.
https://ria.ru/20220624/kushanashvili-1797840351.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99786/35/997863534_0:0:2549:1913_1920x0_80_0_0_f75497dcda7c94ab18765e82f8755fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, нелли кобзон, борис моисеев, шоу-бизнес
15:03 06.07.2022
 
Нелли Кобзон раскрыла подробности частной жизни Бориса Моисеева

Нелли Кобзон раскрыла подробности частной жизни Бориса Моисеева после инсультов

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПевец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
Певец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010 - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Нелли Кобзон рассказала о здоровье Бориса Моисеева, который перенес два инсульта и перестал появляться на публике. По ее словам, у артиста еще есть шанс на восстановление.

"Шанс всегда есть. Я действительно с Борисом дружу много-много лет, все про него знаю. Он живет в своей квартире. Он ухожен, накормлен, он не один", – сообщила супруга Кобзона.

Журналист Артур Гаспарян в программе "Хватит слухов!" посчитал, что поддерживать бодрость духа артисту помогает четкий распорядок дня.

"Поразительно, что за эти годы Боря не разленился – у него прямо четкий распорядок дня. Рано утром встает, умывается, зубы чистит… У него все выстроено по графику – зарядка, прогулка, завтрак, выход в интернет…", – отметил Гаспарян.

10 лет назад Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.
Журналист Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 13:58Шоубиз
"Практически парализован": Кушанашвили о здоровье Моисеева
 
ШоубизЗнаменитостиНелли КобзонБорис МоисеевШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала