Нелли Кобзон раскрыла подробности частной жизни Бориса Моисеева
Нелли Кобзон раскрыла подробности частной жизни Бориса Моисеева после инсультов
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПевец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Нелли Кобзон рассказала о здоровье Бориса Моисеева, который перенес два инсульта и перестал появляться на публике. По ее словам, у артиста еще есть шанс на восстановление.
"Шанс всегда есть. Я действительно с Борисом дружу много-много лет, все про него знаю. Он живет в своей квартире. Он ухожен, накормлен, он не один", – сообщила супруга Кобзона.
Журналист Артур Гаспарян в программе "Хватит слухов!" посчитал, что поддерживать бодрость духа артисту помогает четкий распорядок дня.
"Поразительно, что за эти годы Боря не разленился – у него прямо четкий распорядок дня. Рано утром встает, умывается, зубы чистит… У него все выстроено по графику – зарядка, прогулка, завтрак, выход в интернет…", – отметил Гаспарян.
10 лет назад Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.