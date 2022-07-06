https://ria.ru/20220706/moiseev-1800689218.html

Нелли Кобзон раскрыла подробности частной жизни Бориса Моисеева

Нелли Кобзон раскрыла подробности частной жизни Бориса Моисеева - РИА Новости, 06.07.2022

Нелли Кобзон раскрыла подробности частной жизни Бориса Моисеева

Нелли Кобзон рассказала о здоровье Бориса Моисеева, который перенес два инсульта и перестал появляться на публике. По ее словам, у артиста еще есть шанс на... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:03

2022-07-06T15:03

2022-07-06T15:03

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нелли кобзон

борис моисеев

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Нелли Кобзон рассказала о здоровье Бориса Моисеева, который перенес два инсульта и перестал появляться на публике. По ее словам, у артиста еще есть шанс на восстановление.Журналист Артур Гаспарян в программе "Хватит слухов!" посчитал, что поддерживать бодрость духа артисту помогает четкий распорядок дня.10 лет назад Моисеев перенес инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, а также нарушилась речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил последствия первого. Артист не появляется на публике и ведет уединенный образ жизни.

https://ria.ru/20220624/kushanashvili-1797840351.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, нелли кобзон, борис моисеев, шоу-бизнес