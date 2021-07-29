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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210729/moiseev-1743485660.html
"Стесняется своего вида": друг Моисеева высказался о переживаниях артиста
"Стесняется своего вида": друг Моисеева высказался о переживаниях артиста - РИА Новости, 29.07.2021
"Стесняется своего вида": друг Моисеева высказался о переживаниях артиста
Друг и директор Бориса Моисеева Сергей Горох высказался о переживаниях певца, перенесшего инсульт. Об этом он рассказал сайту Teleprogramma.pro. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:25
2021-07-29T18:25
шоубиз
сергей горох
знаменитости
звезды
борис моисеев
алла пугачева
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Друг и директор Бориса Моисеева Сергей Горох высказался о переживаниях певца, перенесшего инсульт. Об этом он рассказал сайту Teleprogramma.pro."Он крайне редко выходит в люди, так как стесняется своего внешнего вида. Любой человек понимает, что после инсульта он становится совсем другим. А Борис Моисеев артист и ощущает это особенно остро. Он критично себя воспринимает и трезво оценивает, понимает, что выглядит не так, как раньше", — говорит друг Моисеева.Горох также отметил, что исполнитель не хочет зарабатывать на своих проблемах со здоровьем, поэтому он "не ходит на ток-шоу". Моисеев посещает только те мероприятия, которые ему интересны, уверяет директор музыканта. Ранее друг Моисеева рассказал о том, почему артист отказался от помощи Аллы Пугачевой.
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сергей горох, знаменитости, звезды, борис моисеев, алла пугачева
18:25 29.07.2021
 

"Стесняется своего вида": друг Моисеева высказался о переживаниях артиста

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПевцы Борис Моисеев и Анжелика Агурбаш беседуют перед показом коллекции сезона осень-зима 11/12 модельера Валентина Юдашкина
Певцы Борис Моисеев и Анжелика Агурбаш беседуют перед показом коллекции сезона осень-зима 11/12 модельера Валентина Юдашкина - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Друг и директор Бориса Моисеева Сергей Горох высказался о переживаниях певца, перенесшего инсульт. Об этом он рассказал сайту Teleprogramma.pro.
"Он крайне редко выходит в люди, так как стесняется своего внешнего вида. Любой человек понимает, что после инсульта он становится совсем другим. А Борис Моисеев артист и ощущает это особенно остро. Он критично себя воспринимает и трезво оценивает, понимает, что выглядит не так, как раньше", — говорит друг Моисеева.
Горох также отметил, что исполнитель не хочет зарабатывать на своих проблемах со здоровьем, поэтому он "не ходит на ток-шоу". Моисеев посещает только те мероприятия, которые ему интересны, уверяет директор музыканта.
Ранее друг Моисеева рассказал о том, почему артист отказался от помощи Аллы Пугачевой.
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