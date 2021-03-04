https://ria.ru/20210304/moiseev-1599921038.html
Директор Бориса Моисеева объяснил отказ артиста от помощи Пугачевой
Директор Бориса Моисеева объяснил отказ артиста от помощи Пугачевой
Борис Моисеев, который после инсульта редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни, 4 марта принимает поздравления с днем рождения. Артисту... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:02
2021-03-04T15:02
2021-03-04T15:02
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Борис Моисеев, который после инсульта редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни, 4 марта принимает поздравления с днем рождения. Артисту исполнилось 67 лет.О том, как отметит его певец, часто ли ему звонит Алла Пугачева, и почему Борис Михайлович отказывается от ее финансовой помощи, в интервью изданию "СтарХит" рассказал директор артиста Сергей Горох.По его словам, Алла Борисовна часто интересуется здоровьем Бориса Моисеева и не раз предлагала финансовую помощь.Сегодня в московской квартире Бориса Михайловича впервые за долгое время будет многолюдно: поздравить именинника придут друзья, артисты его танцевального и музыкального коллективов. Ждет он и звонка от Аллы Пугачевой, которая всегда поздравляет его с днем рождения.Что же касается праздничного стола, то артист заказал оливье, мандарины и фаршированные перцы.Много теплых слов оставляют певцу в соцсетях и его поклонники. Прежде всего, артисту желают, конечно же, здоровья."Спасибо за труд", "Мы вас помним", "Незабываемый певец", – пишут они в фан-аккаунте артиста в Instagram.
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знаменитости, звезды, борис моисеев, алла пугачева
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Борис Моисеев, который после инсульта редко появляется
на публике и ведет уединенный образ жизни, 4 марта принимает поздравления с днем рождения. Артисту исполнилось 67 лет.
О том, как отметит его певец, часто ли ему звонит Алла Пугачева, и почему Борис Михайлович отказывается от ее финансовой помощи, в интервью изданию "СтарХит" рассказал
директор артиста Сергей Горох.
По его словам, Алла Борисовна часто интересуется здоровьем Бориса Моисеева и не раз предлагала финансовую помощь.
"Но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что. Тем не менее, Пугачева всегда повторяет: "Я тебя услышала, и мне стало спокойнее", – рассказал Сергей Горох.
Сегодня в московской квартире Бориса Михайловича впервые за долгое время будет многолюдно: поздравить именинника придут друзья, артисты его танцевального и музыкального коллективов. Ждет он и звонка от Аллы Пугачевой, которая всегда поздравляет его с днем рождения.
Что же касается праздничного стола, то артист заказал оливье, мандарины и фаршированные перцы.
"Как в Новый год. Но, по сути, для каждого человека это он и есть", – добавил директор Бориса Моисеева.
Много теплых слов оставляют певцу в соцсетях и его поклонники. Прежде всего, артисту желают, конечно же, здоровья.
"Спасибо за труд", "Мы вас помним", "Незабываемый певец", – пишут они в фан-аккаунте артиста в Instagram.