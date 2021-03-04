Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210304/moiseev-1599921038.html
Директор Бориса Моисеева объяснил отказ артиста от помощи Пугачевой
Директор Бориса Моисеева объяснил отказ артиста от помощи Пугачевой
Борис Моисеев, который после инсульта редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни, 4 марта принимает поздравления с днем рождения. Артисту... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T15:02
2021-03-04T15:02
шоубиз
знаменитости
звезды
борис моисеев
алла пугачева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/99786/35/997863534_0:0:2549:1435_1920x0_80_0_0_56a710e107d83187ccf40ea60f9de44e.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Борис Моисеев, который после инсульта редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни, 4 марта принимает поздравления с днем рождения. Артисту исполнилось 67 лет.О том, как отметит его певец, часто ли ему звонит Алла Пугачева, и почему Борис Михайлович отказывается от ее финансовой помощи, в интервью изданию "СтарХит" рассказал директор артиста Сергей Горох.По его словам, Алла Борисовна часто интересуется здоровьем Бориса Моисеева и не раз предлагала финансовую помощь.Сегодня в московской квартире Бориса Михайловича впервые за долгое время будет многолюдно: поздравить именинника придут друзья, артисты его танцевального и музыкального коллективов. Ждет он и звонка от Аллы Пугачевой, которая всегда поздравляет его с днем рождения.Что же касается праздничного стола, то артист заказал оливье, мандарины и фаршированные перцы.Много теплых слов оставляют певцу в соцсетях и его поклонники. Прежде всего, артисту желают, конечно же, здоровья."Спасибо за труд", "Мы вас помним", "Незабываемый певец", – пишут они в фан-аккаунте артиста в Instagram.
https://ria.ru/20200917/moiseev-1577411480.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/99786/35/997863534_0:0:2549:1913_1920x0_80_0_0_f75497dcda7c94ab18765e82f8755fd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, звезды, борис моисеев, алла пугачева

Директор Бориса Моисеева объяснил отказ артиста от помощи Пугачевой

15:02 04.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПевец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки "Муз-ТВ 2010"
Певец Борис Моисеев с невестой перед началом церемонии вручения Премии в области популярной музыки Муз-ТВ 2010 - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Борис Моисеев, который после инсульта редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни, 4 марта принимает поздравления с днем рождения. Артисту исполнилось 67 лет.
О том, как отметит его певец, часто ли ему звонит Алла Пугачева, и почему Борис Михайлович отказывается от ее финансовой помощи, в интервью изданию "СтарХит" рассказал директор артиста Сергей Горох.
По его словам, Алла Борисовна часто интересуется здоровьем Бориса Моисеева и не раз предлагала финансовую помощь.
"Но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что. Тем не менее, Пугачева всегда повторяет: "Я тебя услышала, и мне стало спокойнее", – рассказал Сергей Горох.
Сегодня в московской квартире Бориса Михайловича впервые за долгое время будет многолюдно: поздравить именинника придут друзья, артисты его танцевального и музыкального коллективов. Ждет он и звонка от Аллы Пугачевой, которая всегда поздравляет его с днем рождения.
Что же касается праздничного стола, то артист заказал оливье, мандарины и фаршированные перцы.
"Как в Новый год. Но, по сути, для каждого человека это он и есть", – добавил директор Бориса Моисеева.
Много теплых слов оставляют певцу в соцсетях и его поклонники. Прежде всего, артисту желают, конечно же, здоровья.
"Спасибо за труд", "Мы вас помним", "Незабываемый певец", – пишут они в фан-аккаунте артиста в Instagram.
Борис Моисеев - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября 2020, 20:09
"Все взорвалось": Борис Моисеев ответил на сообщения о параличе
 
ШоубизЗнаменитостизвездыБорис МоисеевАлла Пугачева
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
05:04Эксперты рассказали, как не устать от длительной поездки на автомобиле
04:24Мэр аргентинского города рассказал, почему прививался с портретом Путина
04:11Лор рассказал, как правильно лечить насморк
03:58Названы самые популярные российские писательницы
03:49Эвакуированным жителям Новой Зеландии разрешили вернуться домой
03:44Онищенко назвал коронавирус "довольно консервативным"
03:35Коренные народы Эквадора ведут переговоры о поставках "Спутник V"
03:28Роспотребнадзор напомнил, как правильно выбирать продукты к Масленице
03:26Метеозависимым людям дали простой совет в период "барической пилы"
03:15Исследование показало, какие необычные вакансии интересуют россиянок
03:09В ВПК рассказали о пользе новой брони для российских боевых машин
02:41Американские медики выявили кожный побочный эффект у вакцины Moderna
02:23Киностудия "Союзмультфильм" создает собственный телеканал
02:22Климкин испугался, что Закарпатье станет "вторым Крымом"
02:16Консультант рассказал, как накопить денег на достойную пенсию в России
02:16Аналитик спрогнозировал начало роста ставок по вкладам
02:13Bloomberg сообщил об "экстремальном шаге" в новых санкциях против России
01:46Депутат Рады Кива призвал украинцев готовиться к голоду
01:39В районе Тонги зафиксировали первое цунами после сильного землетрясения
Лента новостейМолния