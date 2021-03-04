https://ria.ru/20210304/moiseev-1599921038.html

Директор Бориса Моисеева объяснил отказ артиста от помощи Пугачевой

Директор Бориса Моисеева объяснил отказ артиста от помощи Пугачевой

Борис Моисеев, который после инсульта редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни, 4 марта принимает поздравления с днем рождения. Артисту... РИА Новости, 04.03.2021

2021-03-04T15:02

2021-03-04T15:02

2021-03-04T15:02

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Борис Моисеев, который после инсульта редко появляется на публике и ведет уединенный образ жизни, 4 марта принимает поздравления с днем рождения. Артисту исполнилось 67 лет.О том, как отметит его певец, часто ли ему звонит Алла Пугачева, и почему Борис Михайлович отказывается от ее финансовой помощи, в интервью изданию "СтарХит" рассказал директор артиста Сергей Горох.По его словам, Алла Борисовна часто интересуется здоровьем Бориса Моисеева и не раз предлагала финансовую помощь.Сегодня в московской квартире Бориса Михайловича впервые за долгое время будет многолюдно: поздравить именинника придут друзья, артисты его танцевального и музыкального коллективов. Ждет он и звонка от Аллы Пугачевой, которая всегда поздравляет его с днем рождения.Что же касается праздничного стола, то артист заказал оливье, мандарины и фаршированные перцы.Много теплых слов оставляют певцу в соцсетях и его поклонники. Прежде всего, артисту желают, конечно же, здоровья."Спасибо за труд", "Мы вас помним", "Незабываемый певец", – пишут они в фан-аккаунте артиста в Instagram.

https://ria.ru/20200917/moiseev-1577411480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, борис моисеев, алла пугачева