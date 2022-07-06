13:35 06.07.2022 (обновлено: 14:04 06.07.2022)
В МИД заверили, что ответные меры на действия Болгарии будут
МИД: ответные меры на высылку Болгарией российских дипломатов пока прорабатываются
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ответные меры на высылку Болгарией 70 российских дипломатов прорабатываются, они последуют, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Ответные меры по-прежнему прорабатываются. Сейчас я вам больше никакой конкретики, помимо того, что было уже нами заявлено, не скажу. Ответные меры прорабатываются, они последуют", - заявил Зайцев на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии. Он сообщил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию. По словам Лаврова, и в самой Болгарии принятое решение "руководство страны с удивлением восприняло". Глава МИД РФ заметил, что это решение "не опиралось на процедуры, установленные в Болгарии для такого рода резких движений".
Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.