https://ria.ru/20220706/mid-1800664157.html

В МИД заверили, что ответные меры на действия Болгарии будут

В МИД заверили, что ответные меры на действия Болгарии будут - РИА Новости, 06.07.2022

В МИД заверили, что ответные меры на действия Болгарии будут

Ответные меры на высылку Болгарией 70 российских дипломатов прорабатываются, они последуют, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T13:35

2022-07-06T13:35

2022-07-06T14:04

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россия

франция

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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элеонора митрофанова

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ответные меры на высылку Болгарией 70 российских дипломатов прорабатываются, они последуют, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на высылку Софией 70 дипломатов РФ, на нынешнем этапе российское посольство в Болгарии нормально работать не в состоянии. Он сообщил, что решение выслать 70 сотрудников российского посольства в Болгарии связано с давлением Вашингтона на Софию. По словам Лаврова, и в самой Болгарии принятое решение "руководство страны с удивлением восприняло". Глава МИД РФ заметил, что это решение "не опиралось на процедуры, установленные в Болгарии для такого рода резких движений".Премьер-министр в отставке Кирил Петков в конце июня заявил о высылке из Болгарии 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. МИД сообщал, что вербальная нота с именами 70 сотрудников дипмиссии передана послу России Элеоноре Митрофановой.

https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800147027.html

https://ria.ru/20220704/posolstvo-1800109107.html

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в мире, россия, франция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, софия (королева испании), элеонора митрофанова, болгария, москва, санкции в отношении россии