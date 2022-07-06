11:58 06.07.2022 (обновлено: 21:24 06.07.2022)
Министр обороны Польши оскорбил посла Украины в Берлине
Министр обороны Польши Блащак назвал посла Украины Мельника "полезным идиотом Кремля"
© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
© AP Photo
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире "Польского радио" назвал посла Украины в Германии Андрея Мельника полезным идиотом Кремля. Поводом для этого послужили высказывания Мельника о Бандере.
"Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля", — сказал Блащак.
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Он добавил, что подобные заявления вбивают клин в отношения Польши с Украиной.
На прошлой неделе Мельник дал интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, и назвал пособника гитлеровцев Степана Бандеру "борцом за свободу". По словам посла, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". Кроме того, Мельник обвинил Польшу в том, что она хочет политизировать эту историю.
Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов* (ОУН) и одним из главных инициаторов создания ее боевого крыла — "Украинской повстанческой армии"*. УПА сформировали в октябре 1942 года, и, хотя ее целью провозглашалась борьба за независимость Украины, она воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
В Польше Волынскую резню расценивают как геноцид, и эта трагедия до сих пор остается главным краеугольным камнем в отношениях Варшавы и Киева.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.