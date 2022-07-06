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Госдума разрешила досрочно выкупать взятое в лизинг имущество - РИА Новости, 06.07.2022
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Госдума разрешила досрочно выкупать взятое в лизинг имущество
Госдума разрешила досрочно выкупать взятое в лизинг имущество - РИА Новости, 06.07.2022
Госдума разрешила досрочно выкупать взятое в лизинг имущество
Госдума приняла закон, дающий резидентам РФ возможность досрочно выкупить предоставленное в лизинг имущество без начисления пени или штрафов. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T15:47
2022-07-06T15:51
экономика
россия
москва
санкт-петербург
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
госдума рф
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, дающий резидентам РФ возможность досрочно выкупить предоставленное в лизинг имущество без начисления пени или штрафов.Документ разработан в целях стабилизации лизинговой отрасли, пострадавшей в связи с резким повышением с 28 февраля ключевой ставки Банка России до 20% годовых, что повлекло увеличение привязанных к ней лизинговых платежей.В случае увеличения лизингодателем в одностороннем порядке в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года размера лизинговых платежей по заключенному до 24 февраля договору закон предоставляет лизингополучателю право на досрочный выкуп предмета лизинга полностью или частично без применения неустойки (пени, штрафов) и иных мер ответственности.Этим правом можно будет воспользоваться, если лизинговые платежи выросли из-за повышения ключевой ставки ЦБ или иной переменной величины, либо из-за роста процентов по кредиту, предоставленному для приобретения предмета лизинга. При этом комиссия лизингодателя за досрочный выкуп не может превышать 1% от стоимости предмета лизинга, выкупаемого досрочно, определенной на первое число месяца, следующего за месяцем получения требования о таком выкупе.Стоимость предмета лизинга, выкупаемого досрочно, будет определяться в соответствии с ранее заключенным договором, а если условия ее определения в нем не были предусмотрены, то по соглашению сторон. Разногласия по стоимости досрочно выкупаемого имущества будут урегулироваться в судебном порядке. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.Досрочный выкуп позволит сдерживать рост цен на поездки в такси и краткосрочную аренду автомобилей и потенциально сохранить до 30 тысяч рабочих мест, поясняло ранее Минэкономразвития. Сегмент малого и среднего предпринимательства, в том числе таксомоторные парки и каршеринг, одна из отраслей, испытывающих наибольшие сложности в связи с ростом стоимости лизинговых платежей, ростом цен на запчасти и снижением предложения новых автомобилей на рынке.По итогам 2021 года доля грузового и легкового автотранспорта в структуре переданных клиентам предметов лизинга в России составляет почти 43%. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург или Казань, большая часть автопарка такси и каршеринга находится в лизинге, отмечало министерство.
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), госдума рф
15:47 06.07.2022 (обновлено: 15:51 06.07.2022)
 
Госдума разрешила досрочно выкупать взятое в лизинг имущество

Госдума приняла закон, разрешающий досрочно выкупать взятое в лизинг имущество без пени

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон, дающий резидентам РФ возможность досрочно выкупить предоставленное в лизинг имущество без начисления пени или штрафов.
Документ разработан в целях стабилизации лизинговой отрасли, пострадавшей в связи с резким повышением с 28 февраля ключевой ставки Банка России до 20% годовых, что повлекло увеличение привязанных к ней лизинговых платежей.
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В случае увеличения лизингодателем в одностороннем порядке в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года размера лизинговых платежей по заключенному до 24 февраля договору закон предоставляет лизингополучателю право на досрочный выкуп предмета лизинга полностью или частично без применения неустойки (пени, штрафов) и иных мер ответственности.
Этим правом можно будет воспользоваться, если лизинговые платежи выросли из-за повышения ключевой ставки ЦБ или иной переменной величины, либо из-за роста процентов по кредиту, предоставленному для приобретения предмета лизинга. При этом комиссия лизингодателя за досрочный выкуп не может превышать 1% от стоимости предмета лизинга, выкупаемого досрочно, определенной на первое число месяца, следующего за месяцем получения требования о таком выкупе.
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Стоимость предмета лизинга, выкупаемого досрочно, будет определяться в соответствии с ранее заключенным договором, а если условия ее определения в нем не были предусмотрены, то по соглашению сторон. Разногласия по стоимости досрочно выкупаемого имущества будут урегулироваться в судебном порядке. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Досрочный выкуп позволит сдерживать рост цен на поездки в такси и краткосрочную аренду автомобилей и потенциально сохранить до 30 тысяч рабочих мест, поясняло ранее Минэкономразвития. Сегмент малого и среднего предпринимательства, в том числе таксомоторные парки и каршеринг, одна из отраслей, испытывающих наибольшие сложности в связи с ростом стоимости лизинговых платежей, ростом цен на запчасти и снижением предложения новых автомобилей на рынке.
По итогам 2021 года доля грузового и легкового автотранспорта в структуре переданных клиентам предметов лизинга в России составляет почти 43%. В крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург или Казань, большая часть автопарка такси и каршеринга находится в лизинге, отмечало министерство.
 
ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Госдума РФ
 
 
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