https://ria.ru/20220706/lekarstva-1800563188.html
Врач рассказала, как жара может изменить действие лекарств
Врач рассказала, как жара может изменить действие лекарств - РИА Новости, 06.07.2022
Врач рассказала, как жара может изменить действие лекарств
Действие лекарств может измениться под влиянием жары у людей с болезнями сердца и сосудов, поэтому гулять, работать в огороде, планировать походы в магазин или... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T03:55
2022-07-06T03:55
2022-07-06T05:40
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Действие лекарств может измениться под влиянием жары у людей с болезнями сердца и сосудов, поэтому гулять, работать в огороде, планировать походы в магазин или к врачу лучше до 11 часов дня или после 17 часов вечера, сообщила РИА Новости в день кардиолога заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра "Коммунарка" Анастасия Лебедева.Кардиолог отметила, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару следует чаще находиться в прохладном помещении и избегать высоких температур.Кардиолог уточнила, что самую большую опасность высокие температуры представляют для здоровья пожилых маломобильных пациентов."Если у вас есть такие родственники, необходимо обеспечить прохладу в помещении, где они находятся, при отсутствии кондиционера следует установить вентиляторы, завесить окна во избежание попадания прямых солнечных лучей, напоминать о необходимости пить воду, так как при цереброваскулярных заболеваниях пациент не всегда испытывает жажду даже при недостатке жидкости в организме", — отметила Лебедева.Собеседница агентства добавила, что питание во время жары должно быть легким, полноценным, включать большое количество сезонных овощей и фруктов, следует избегать фастфуда и сладких газировок. Лучшее средство утоления жажды — прохладная вода."Следует регулярно принимать назначенные врачом препараты. В жару возрастает риск развития побочных эффектов лечения, в частности, нередко ранее повышенное артериальное давление снижается, но категорически нельзя самостоятельно отменить все лекарства для снижения давления, необходимо обсудить с врачом возможность снижения дозы препаратов на время жаркой погоды", — заключила Лебедева.
https://rsport.ria.ru/20220627/infarkt-1798143490.html
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общество, россия, сердце, здоровье
03:55 06.07.2022 (обновлено: 05:40 06.07.2022)
Врач рассказала, как жара может изменить действие лекарств
Врач Лебедева: жара может изменить действие лекарств у людей с болезнями сердца и сосудов
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Действие лекарств может измениться под влиянием жары у людей с болезнями сердца и сосудов, поэтому гулять, работать в огороде, планировать походы в магазин или к врачу лучше до 11 часов дня или после 17 часов вечера, сообщила РИА Новости в день кардиолога заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра "Коммунарка" Анастасия Лебедева.
"В жаркую погоду пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями надо быть особенно внимательными к своему организму, ведь под воздействием высоких температур меняется тонус сосудов, по-другому могут действовать лекарственные препараты, с потом выделяется значительное количество важных микроэлементов, отвечающих за регуляцию сердечного ритма, а при обильном потоотделении кровь становится более густой и склонной к тромбозам", — объяснила Лебедева.
Кардиолог отметила, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару следует чаще находиться в прохладном помещении и избегать высоких температур.
"Совершать прогулки, проводить огородные работы, планировать походы в магазин или к врачу лучше до 11 часов дня или после 17 часов вечера. Не стоит появляться на солнце в период его высокой активности. Если вы отдыхаете у водоема, надо находиться в тени, избегать купания, если вода очень холодная, большая разница температур может вызвать спазм сосудов", — добавила она.
Кардиолог уточнила, что самую большую опасность высокие температуры представляют для здоровья
пожилых маломобильных пациентов.
"Если у вас есть такие родственники, необходимо обеспечить прохладу в помещении, где они находятся, при отсутствии кондиционера следует установить вентиляторы, завесить окна во избежание попадания прямых солнечных лучей, напоминать о необходимости пить воду, так как при цереброваскулярных заболеваниях пациент не всегда испытывает жажду даже при недостатке жидкости в организме", — отметила Лебедева.
Собеседница агентства добавила, что питание во время жары должно быть легким, полноценным, включать большое количество сезонных овощей и фруктов, следует избегать фастфуда и сладких газировок. Лучшее средство утоления жажды — прохладная вода.
"Следует регулярно принимать назначенные врачом препараты. В жару возрастает риск развития побочных эффектов лечения, в частности, нередко ранее повышенное артериальное давление снижается, но категорически нельзя самостоятельно отменить все лекарства для снижения давления, необходимо обсудить с врачом возможность снижения дозы препаратов на время жаркой погоды", — заключила Лебедева.