https://ria.ru/20220706/lekarstva-1800563188.html

Врач рассказала, как жара может изменить действие лекарств

Врач рассказала, как жара может изменить действие лекарств - РИА Новости, 06.07.2022

Врач рассказала, как жара может изменить действие лекарств

Действие лекарств может измениться под влиянием жары у людей с болезнями сердца и сосудов, поэтому гулять, работать в огороде, планировать походы в магазин или... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T03:55

2022-07-06T03:55

2022-07-06T05:40

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Действие лекарств может измениться под влиянием жары у людей с болезнями сердца и сосудов, поэтому гулять, работать в огороде, планировать походы в магазин или к врачу лучше до 11 часов дня или после 17 часов вечера, сообщила РИА Новости в день кардиолога заместитель главного внештатного специалиста-кардиолога департамента здравоохранения Москвы, руководитель регионального сосудистого центра "Коммунарка" Анастасия Лебедева.Кардиолог отметила, что пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару следует чаще находиться в прохладном помещении и избегать высоких температур.Кардиолог уточнила, что самую большую опасность высокие температуры представляют для здоровья пожилых маломобильных пациентов."Если у вас есть такие родственники, необходимо обеспечить прохладу в помещении, где они находятся, при отсутствии кондиционера следует установить вентиляторы, завесить окна во избежание попадания прямых солнечных лучей, напоминать о необходимости пить воду, так как при цереброваскулярных заболеваниях пациент не всегда испытывает жажду даже при недостатке жидкости в организме", — отметила Лебедева.Собеседница агентства добавила, что питание во время жары должно быть легким, полноценным, включать большое количество сезонных овощей и фруктов, следует избегать фастфуда и сладких газировок. Лучшее средство утоления жажды — прохладная вода."Следует регулярно принимать назначенные врачом препараты. В жару возрастает риск развития побочных эффектов лечения, в частности, нередко ранее повышенное артериальное давление снижается, но категорически нельзя самостоятельно отменить все лекарства для снижения давления, необходимо обсудить с врачом возможность снижения дозы препаратов на время жаркой погоды", — заключила Лебедева.

https://rsport.ria.ru/20220627/infarkt-1798143490.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/kardiolog-1789255063.html

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общество, россия, сердце, здоровье