В детском лагере в Татарстане произошло короткое замыкание
МЧС России по Татарстану: в одном из корпусов лагеря "Байтик" произошло короткое замыкание
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети во время открытия летней смены в детском центре "Орлёнок"
Дети во время открытия летней смены в детском центре "Орлёнок" . Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Короткое замыкание электропроводки без горения произошло в одном из корпусов детского лагеря "Байтик" в Татарстане, до прибытия пожарных эвакуировались 30 детей и персонал, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 20.39 6 июля поступила информация о задымлении на третьем этаже в туалете в детском лагере "Байтик" по адресу: Высокогорский район, поселок Крутушка, улица Центральная, 1, детский оздоровительный компьютерный лагерь "Байтик", корпус №1", - говорится в сообщении.
Силы и средства Высокогорского гарнизона были направлены по автоматическому вызову №2.
По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без горения.
До прибытия пожарных подразделений из здания вышли 30 детей и семь человек персонала, остальные дети находились на мероприятии, проводимом на улице. В результате происшествия пострадавших нет.