https://ria.ru/20220706/lager-1800820840.html

В детском лагере в Татарстане произошло короткое замыкание

В детском лагере в Татарстане произошло короткое замыкание - РИА Новости, 06.07.2022

В детском лагере в Татарстане произошло короткое замыкание

Короткое замыкание электропроводки без горения произошло в одном из корпусов детского лагеря "Байтик" в Татарстане, до прибытия пожарных эвакуировались 30 детей РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:22

2022-07-06T23:22

2022-07-06T23:22

происшествия

дети

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Короткое замыкание электропроводки без горения произошло в одном из корпусов детского лагеря "Байтик" в Татарстане, до прибытия пожарных эвакуировались 30 детей и персонал, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.Силы и средства Высокогорского гарнизона были направлены по автоматическому вызову №2.По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без горения.До прибытия пожарных подразделений из здания вышли 30 детей и семь человек персонала, остальные дети находились на мероприятии, проводимом на улице. В результате происшествия пострадавших нет.

https://ria.ru/20220705/infektsiya-1800450418.html

республика татарстан (татарстан)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, дети, республика татарстан (татарстан)