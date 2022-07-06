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В детском лагере в Татарстане произошло короткое замыкание - РИА Новости, 06.07.2022
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В детском лагере в Татарстане произошло короткое замыкание
В детском лагере в Татарстане произошло короткое замыкание - РИА Новости, 06.07.2022
В детском лагере в Татарстане произошло короткое замыкание
Короткое замыкание электропроводки без горения произошло в одном из корпусов детского лагеря "Байтик" в Татарстане, до прибытия пожарных эвакуировались 30 детей РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T23:22
2022-07-06T23:22
происшествия
дети
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Короткое замыкание электропроводки без горения произошло в одном из корпусов детского лагеря "Байтик" в Татарстане, до прибытия пожарных эвакуировались 30 детей и персонал, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.Силы и средства Высокогорского гарнизона были направлены по автоматическому вызову №2.По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без горения.До прибытия пожарных подразделений из здания вышли 30 детей и семь человек персонала, остальные дети находились на мероприятии, проводимом на улице. В результате происшествия пострадавших нет.
https://ria.ru/20220705/infektsiya-1800450418.html
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происшествия, дети, республика татарстан (татарстан)
23:22 06.07.2022
 
В детском лагере в Татарстане произошло короткое замыкание

МЧС России по Татарстану: в одном из корпусов лагеря "Байтик" произошло короткое замыкание

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети во время открытия летней смены в детском центре "Орлёнок"
Дети во время открытия летней смены в детском центре Орлёнок - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Дети во время открытия летней смены в детском центре "Орлёнок" . Архивное фото
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КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Короткое замыкание электропроводки без горения произошло в одном из корпусов детского лагеря "Байтик" в Татарстане, до прибытия пожарных эвакуировались 30 детей и персонал, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 20.39 6 июля поступила информация о задымлении на третьем этаже в туалете в детском лагере "Байтик" по адресу: Высокогорский район, поселок Крутушка, улица Центральная, 1, детский оздоровительный компьютерный лагерь "Байтик", корпус №1", - говорится в сообщении.
Силы и средства Высокогорского гарнизона были направлены по автоматическому вызову №2.
По прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло короткое замыкание электропроводки без горения.
До прибытия пожарных подразделений из здания вышли 30 детей и семь человек персонала, остальные дети находились на мероприятии, проводимом на улице. В результате происшествия пострадавших нет.
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