Кот с Даунинг-стрит "призвал" Джонсона к отставке
Кот Ларри с Даунинг-стрит в аккаунте в Twitter призвал Бориса Джонсона уйти в отставку
© AP Photo / Bernat ArmangueПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде
© AP Photo / Bernat Armangue
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на саммите НАТО в Мадриде. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главный мышелов британского правительства кот Ларри в аккаунте в Twitter призвал выселить премьер-министра страны Бориса Джонсона из его резиденции на Даунинг-стрит на фоне политического кризиса в Великобритании.
Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он успел поработать главным мышеловом при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и сейчас - при Борисе Джонсоне. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.
"Пора заканчивать этот фарс. Я сказал полицейскому снаружи, что в моем доме живет поселенец, которого нужно выселить…", - говорится в сообщении кота в Twitter.
Аккаунт у мышеловов британского правительства существует с февраля 2011 года.
Как отмечала в среду газета Times, "группа ранее лояльных министров призвала Джонсона уйти в отставку", в том числе глава МВД Прити Пател и министр транспорта Грант Шэппс.
Ранее в среду британский министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув призвал Джонсона уйти в отставку.
В ответ, как писала в среду Times, Джонсон заявил членам кабинета министров, что не уйдет в отставку, поскольку считает, что это может привести к политической нестабильности.
Во вторник главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства. Об аналогичном решении сообщили и ряд других чиновников, в том числе министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс. Вечером в среду Джонсон уволил министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува.