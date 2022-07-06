https://ria.ru/20220706/kot-1800823073.html

Кот с Даунинг-стрит "призвал" Джонсона к отставке

Кот с Даунинг-стрит "призвал" Джонсона к отставке - РИА Новости, 06.07.2022

Кот с Даунинг-стрит "призвал" Джонсона к отставке

Главный мышелов британского правительства кот Ларри в аккаунте в Twitter призвал выселить премьер-министра страны Бориса Джонсона из его резиденции на... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T23:59

2022-07-06T23:59

2022-07-06T23:59

в мире

борис джонсон

майкл гоув

дэвид кэмерон

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799075756_0:9:3093:1749_1920x0_80_0_0_78eb1a5d7d61017463b605be4bb771dd.jpg

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Главный мышелов британского правительства кот Ларри в аккаунте в Twitter призвал выселить премьер-министра страны Бориса Джонсона из его резиденции на Даунинг-стрит на фоне политического кризиса в Великобритании.Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Он успел поработать главным мышеловом при трех премьерах: при Дэвиде Кэмероне, Терезе Мэй и сейчас - при Борисе Джонсоне. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года они имеют официальный статус и жалование в виде 100 фунтов в год. Самым знаменитым из них в XX веке стал кот Хамфри, который исполнял обязанности мышелова при Маргарет Тэтчер, Джоне Мэйджоре и Тони Блэре. Кот Хамфри скончался в 2008 году, ему было около 18 лет.Аккаунт у мышеловов британского правительства существует с февраля 2011 года.Как отмечала в среду газета Times, "группа ранее лояльных министров призвала Джонсона уйти в отставку", в том числе глава МВД Прити Пател и министр транспорта Грант Шэппс.Ранее в среду британский министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув призвал Джонсона уйти в отставку.В ответ, как писала в среду Times, Джонсон заявил членам кабинета министров, что не уйдет в отставку, поскольку считает, что это может привести к политической нестабильности.Во вторник главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства. Об аналогичном решении сообщили и ряд других чиновников, в том числе министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс. Вечером в среду Джонсон уволил министра по вопросам ЖКХ Майкла Гоува.

https://radiosputnik.ria.ru/20220706/dzhonson-1800817285.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, борис джонсон, майкл гоув, дэвид кэмерон, великобритания