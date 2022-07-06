Малый и средний бизнес составляет 80% участников конкурса "Экспортер года"
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2021"
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 80% компаний, которые подали заявку на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года", это представители малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).
"Восемь из 10 участников всероссийского конкурса "Экспортер года" - малые и средние компании", - сообщил РЭЦ, отметив, что из 19 номинаций, в которых будет вручаться премия лучшему экспортеру России 20-22 октября на форуме "Сделано в России" в Москве, 10 - это номинации для малого и среднего бизнеса, причем две из них - только для МСП.
Так, малые и средние компании могут подать заявки на участие в шести основных номинациях и четырех дополнительных. Основные - "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК, "Экспортер года в сфере услуг" и "Трейдер года".
Дополнительные - "Прорыв года" (только для МСП), "Лучшая женщина-экспортер", "Лучший молодой предприниматель-экспортер" (только для МСП), и "Ответственный экспортер ESG".
"Восемь из 10 участников всероссийского конкурса "Экспортер года" - малые и средние компании", - сообщил РЭЦ, отметив, что из 19 номинаций, в которых будет вручаться премия лучшему экспортеру России 20-22 октября на форуме "Сделано в России" в Москве, 10 - это номинации для малого и среднего бизнеса, причем две из них - только для МСП.
Так, малые и средние компании могут подать заявки на участие в шести основных номинациях и четырех дополнительных. Основные - "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК, "Экспортер года в сфере услуг" и "Трейдер года".
Дополнительные - "Прорыв года" (только для МСП), "Лучшая женщина-экспортер", "Лучший молодой предприниматель-экспортер" (только для МСП), и "Ответственный экспортер ESG".
Прием заявок стартовал в конце апреля, компании могут заявить об участии во всероссийском конкурсе "Экспортер года" до 8 июля 2022 года.
В 2022 году во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" появились три новые номинации: "Ответственный экспортер ESG", "Лучшая женщина-экспортер" и "Лучший молодой предприниматель-экспортер". Они позволят не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса.
Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минцифры России, и его всероссийский статус говорит о том, что государство хочет и готово поддерживать экспортеров в любой ситуации.
Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.
В 2022 году во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" появились три новые номинации: "Ответственный экспортер ESG", "Лучшая женщина-экспортер" и "Лучший молодой предприниматель-экспортер". Они позволят не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса.
Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минцифры России, и его всероссийский статус говорит о том, что государство хочет и готово поддерживать экспортеров в любой ситуации.
Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.