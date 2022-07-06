Рейтинг@Mail.ru
Малый и средний бизнес составляет 80% участников конкурса "Экспортер года" - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/konkursanty-1800725362.html
Малый и средний бизнес составляет 80% участников конкурса "Экспортер года"
Малый и средний бизнес составляет 80% участников конкурса "Экспортер года" - РИА Новости, 06.07.2022
Малый и средний бизнес составляет 80% участников конкурса "Экспортер года"
Более 80% компаний, которые подали заявку на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года", это представители малого и среднего бизнеса, говорится в... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T16:22
2022-07-06T16:22
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743431857_0:30:3001:1718_1920x0_80_0_0_7442590177001feb8b6213dd4ba14a03.jpg
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 80% компаний, которые подали заявку на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года", это представители малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ)."Восемь из 10 участников всероссийского конкурса "Экспортер года" - малые и средние компании", - сообщил РЭЦ, отметив, что из 19 номинаций, в которых будет вручаться премия лучшему экспортеру России 20-22 октября на форуме "Сделано в России" в Москве, 10 - это номинации для малого и среднего бизнеса, причем две из них - только для МСП.Так, малые и средние компании могут подать заявки на участие в шести основных номинациях и четырех дополнительных. Основные - "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК, "Экспортер года в сфере услуг" и "Трейдер года".Дополнительные - "Прорыв года" (только для МСП), "Лучшая женщина-экспортер", "Лучший молодой предприниматель-экспортер" (только для МСП), и "Ответственный экспортер ESG".Прием заявок стартовал в конце апреля, компании могут заявить об участии во всероссийском конкурсе "Экспортер года" до 8 июля 2022 года.В 2022 году во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" появились три новые номинации: "Ответственный экспортер ESG", "Лучшая женщина-экспортер" и "Лучший молодой предприниматель-экспортер". Они позволят не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса.Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минцифры России, и его всероссийский статус говорит о том, что государство хочет и готово поддерживать экспортеров в любой ситуации.Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.
https://ria.ru/20220627/konkurs-1798452697.html
https://ria.ru/20220629/novichki-1798997927.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743431857_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a75d68d2b0b12ee1456d0ce78775e376.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
16:22 06.07.2022
 

Малый и средний бизнес составляет 80% участников конкурса "Экспортер года"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМеждународная промышленная выставка "Иннопром-2021"
Международная промышленная выставка Иннопром-2021 - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 80% компаний, которые подали заявку на участие во всероссийском конкурсе "Экспортер года", это представители малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ).

"Восемь из 10 участников всероссийского конкурса "Экспортер года" - малые и средние компании", - сообщил РЭЦ, отметив, что из 19 номинаций, в которых будет вручаться премия лучшему экспортеру России 20-22 октября на форуме "Сделано в России" в Москве, 10 - это номинации для малого и среднего бизнеса, причем две из них - только для МСП.

Так, малые и средние компании могут подать заявки на участие в шести основных номинациях и четырех дополнительных. Основные - "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере машиностроения", "Экспортер года в сфере базовой продукции АПК", "Экспортер года в сфере готовой продукции АПК, "Экспортер года в сфере услуг" и "Трейдер года".

Дополнительные - "Прорыв года" (только для МСП), "Лучшая женщина-экспортер", "Лучший молодой предприниматель-экспортер" (только для МСП), и "Ответственный экспортер ESG".
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 15:01
РЭЦ: самой популярной номинацией стала "Ответственный экспортер ESG"
Прием заявок стартовал в конце апреля, компании могут заявить об участии во всероссийском конкурсе "Экспортер года" до 8 июля 2022 года.

В 2022 году во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" появились три новые номинации: "Ответственный экспортер ESG", "Лучшая женщина-экспортер" и "Лучший молодой предприниматель-экспортер". Они позволят не только выявить и поощрить лучшие практики в сфере международной торговли, но и учесть современные подходы к ведению бизнеса.

Конкурс проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России, Минсельхоза России и Минцифры России, и его всероссийский статус говорит о том, что государство хочет и готово поддерживать экспортеров в любой ситуации.

Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 14:49
Половина участников конкурса "Экспортер года" борются за это звание впервые
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала