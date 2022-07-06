https://ria.ru/20220706/kitay-1800605302.html
МИД Китая прокомментировал слухи об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
МИД Китая прокомментировал слухи об отказе Си Цзиньпина посетить Россию - РИА Новости, 06.07.2022
МИД Китая прокомментировал слухи об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
Главы России и Китая с самого начала пандемии поддерживали тесные контакты, обе страны продолжат развивать обмены на всех уровнях, заявил на брифинге... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T10:40
2022-07-06T10:40
2022-07-06T11:24
политика
россия
китай
си цзиньпин
чжао лицзянь
владимир путин
мид кнр
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ПЕКИН, 6 июл - РИА Новости. Главы России и Китая с самого начала пандемии поддерживали тесные контакты, обе страны продолжат развивать обмены на всех уровнях, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях", - сказал китайский дипломат. Чжао Лицзянь подчеркнул, что стороны "продолжат развивать обмены на всех уровнях" и отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Ранее СМИ сообщили, что лидер КНР якобы отказался от приглашения президента Владимира Путина посетить Россию из-за пандемии коронавируса.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что эта информация "полностью не соответствует действительности".
https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, китай, си цзиньпин, чжао лицзянь, владимир путин, мид кнр
10:40 06.07.2022 (обновлено: 11:24 06.07.2022)
МИД Китая прокомментировал слухи об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина посетить Россию