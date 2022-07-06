https://ria.ru/20220706/kitay-1800605302.html

МИД Китая прокомментировал слухи об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

МИД Китая прокомментировал слухи об отказе Си Цзиньпина посетить Россию - РИА Новости, 06.07.2022

МИД Китая прокомментировал слухи об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Главы России и Китая с самого начала пандемии поддерживали тесные контакты, обе страны продолжат развивать обмены на всех уровнях, заявил на брифинге... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T10:40

2022-07-06T10:40

2022-07-06T11:24

политика

россия

китай

си цзиньпин

чжао лицзянь

владимир путин

мид кнр

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ПЕКИН, 6 июл - РИА Новости. Главы России и Китая с самого начала пандемии поддерживали тесные контакты, обе страны продолжат развивать обмены на всех уровнях, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."С начала пандемии COVID-19 главы государств и высокопоставленные официальные лица Китая и России поддерживали тесные контакты с помощью различных средств и осуществляли своевременную и эффективную коммуникацию по двусторонним отношениям и сотрудничеству в различных областях", - сказал китайский дипломат. Чжао Лицзянь подчеркнул, что стороны "продолжат развивать обмены на всех уровнях" и отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Ранее СМИ сообщили, что лидер КНР якобы отказался от приглашения президента Владимира Путина посетить Россию из-за пандемии коронавируса.Пресс-секретарь Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что эта информация "полностью не соответствует действительности".

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

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китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, китай, си цзиньпин, чжао лицзянь, владимир путин, мид кнр