Рейтинг@Mail.ru
В Кремле опровергли слухи о планах Казахстана присоединиться к санкциям - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/kazakhstan-1800633167.html
В Кремле опровергли слухи о планах Казахстана присоединиться к санкциям
В Кремле опровергли слухи о планах Казахстана присоединиться к санкциям - РИА Новости, 06.07.2022
В Кремле опровергли слухи о планах Казахстана присоединиться к санкциям
Россия и дружественный ей Казахстан находятся в постоянном контакте, с его стороны никаких решений по поддержке санкций против Москвы пока не принималось,... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T11:56
2022-07-06T13:50
казахстан
россия
в мире
дмитрий песков
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_257297a83d59d743c55183208b3574e5.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия и дружественный ей Казахстан находятся в постоянном контакте, с его стороны никаких решений по поддержке санкций против Москвы пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Министерство финансов Казахстана ранее разработало проект правил по учету перемещения товаров при их вывозе с территории республики в Россию, предусматривающих возможность отказа в разрешении на экспорт подсанкционных товаров, следует из документа, опубликованного для обсуждения на портале открытых нормативных правовых актов."Никаких решений не принималось пока. Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из- за рубежа и минимизировать последствия этих недружественных действий. Пока вот из чего мы исходим", - сказал Песков в ответ на вопрос, отслеживают ли в Кремле обсуждение этой идеи и как расценивают такие шаги.Он напомнил, что правительства стран "находятся в постоянном контакте", они проходят на регулярной основе, в том числе на высшем уровне.На вопрос, остается ли Казахстан дружественной для РФ страной, Песков ответил утвердительно. "Безусловно. Конечно", - сказал он.
https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html
казахстан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755266374_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_56f9fceeaaa7e694d7857f8c3103fb0c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, россия, в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии
11:56 06.07.2022 (обновлено: 13:50 06.07.2022)
 
В Кремле опровергли слухи о планах Казахстана присоединиться к санкциям

Песков заявил, что Казахстан не принимал никаких решений о поддержке санкций против России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия и дружественный ей Казахстан находятся в постоянном контакте, с его стороны никаких решений по поддержке санкций против Москвы пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Министерство финансов Казахстана ранее разработало проект правил по учету перемещения товаров при их вывозе с территории республики в Россию, предусматривающих возможность отказа в разрешении на экспорт подсанкционных товаров, следует из документа, опубликованного для обсуждения на портале открытых нормативных правовых актов.
"Никаких решений не принималось пока. Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из- за рубежа и минимизировать последствия этих недружественных действий. Пока вот из чего мы исходим", - сказал Песков в ответ на вопрос, отслеживают ли в Кремле обсуждение этой идеи и как расценивают такие шаги.
Он напомнил, что правительства стран "находятся в постоянном контакте", они проходят на регулярной основе, в том числе на высшем уровне.
На вопрос, остается ли Казахстан дружественной для РФ страной, Песков ответил утвердительно. "Безусловно. Конечно", - сказал он.
Девочки в торгово-развлекательном центре Mega Silk Way в Нур-Султане - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 08:00
Завис между Западом и Москвой. Чью сторону займет Казахстан
 
КазахстанРоссияВ миреДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала