https://ria.ru/20220706/kazakhstan-1800633167.html

В Кремле опровергли слухи о планах Казахстана присоединиться к санкциям

В Кремле опровергли слухи о планах Казахстана присоединиться к санкциям - РИА Новости, 06.07.2022

В Кремле опровергли слухи о планах Казахстана присоединиться к санкциям

Россия и дружественный ей Казахстан находятся в постоянном контакте, с его стороны никаких решений по поддержке санкций против Москвы пока не принималось,... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T11:56

2022-07-06T11:56

2022-07-06T13:50

казахстан

россия

в мире

дмитрий песков

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия и дружественный ей Казахстан находятся в постоянном контакте, с его стороны никаких решений по поддержке санкций против Москвы пока не принималось, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.Министерство финансов Казахстана ранее разработало проект правил по учету перемещения товаров при их вывозе с территории республики в Россию, предусматривающих возможность отказа в разрешении на экспорт подсанкционных товаров, следует из документа, опубликованного для обсуждения на портале открытых нормативных правовых актов."Никаких решений не принималось пока. Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из- за рубежа и минимизировать последствия этих недружественных действий. Пока вот из чего мы исходим", - сказал Песков в ответ на вопрос, отслеживают ли в Кремле обсуждение этой идеи и как расценивают такие шаги.Он напомнил, что правительства стран "находятся в постоянном контакте", они проходят на регулярной основе, в том числе на высшем уровне.На вопрос, остается ли Казахстан дружественной для РФ страной, Песков ответил утвердительно. "Безусловно. Конечно", - сказал он.

https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

казахстан, россия, в мире, дмитрий песков, санкции в отношении россии