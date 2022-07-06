Рейтинг@Mail.ru
Джонсон заявил членам правительства, что не уйдет в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800814041.html
Джонсон заявил членам правительства, что не уйдет в отставку, пишут СМИ
Джонсон заявил членам правительства, что не уйдет в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2022
Джонсон заявил членам правительства, что не уйдет в отставку, пишут СМИ
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался покидать свой пост, пишет газета Times. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T22:18
2022-07-06T23:49
в мире
борис джонсон
великобритания
майкл гоув
саджид джавид
европа
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799075756_0:9:3093:1749_1920x0_80_0_0_78eb1a5d7d61017463b605be4bb771dd.jpg
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался покидать свой пост, пишет газета Times.Как утверждает издание, политик "абсолютно полон решимости" остаться.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Некоторые политики утверждали, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.На этом фоне менее чем за сутки свои посты покинул ряд министров: глава Минфина Риши Сунак, глава Минздрава Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, министр по делам школ Робин Уолкер и другие. Также об отставке объявили некоторые видные партийные функционеры.Всего, по данным Sky News, менее чем за сутки свои посты покинули свыше 30 членов правительства.Кроме того, несколько глав британских ведомств выступили с коллективным обращением к Джонсону, чтобы премьер-министр ушел в отставку.Как сообщает агентство Блумберг, британские консерваторы на фоне массовых отставок обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить Джонсона, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю.
https://ria.ru/20220706/golosovanie-1800813492.html
https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800764128.html
великобритания
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799075756_33:0:2762:2047_1920x0_80_0_0_5135944ad2b83e6dccd469496fdc7b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, великобритания, майкл гоув, саджид джавид, европа, сша
22:18 06.07.2022 (обновлено: 23:49 06.07.2022)
 
Джонсон заявил членам правительства, что не уйдет в отставку, пишут СМИ

Times: премьер Великобритании Джонсон заявил правительству, что не уйдет в отставку

© AP Photo / Bernat ArmangueПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался покидать свой пост, пишет газета Times.

"Борис Джонсон заявил министрам, что он не уйдет в отставку, поскольку считает, что это приведет к месяцам хаоса и нестабильности", — говорится в материале.

Как утверждает издание, политик "абсолютно полон решимости" остаться.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Некоторые политики утверждали, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 22:13
Посол России не исключил нового голосования по вотуму доверия Джонсону
На этом фоне менее чем за сутки свои посты покинул ряд министров: глава Минфина Риши Сунак, глава Минздрава Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, министр по делам школ Робин Уолкер и другие. Также об отставке объявили некоторые видные партийные функционеры.
Всего, по данным Sky News, менее чем за сутки свои посты покинули свыше 30 членов правительства.
Кроме того, несколько глав британских ведомств выступили с коллективным обращением к Джонсону, чтобы премьер-министр ушел в отставку.
Как сообщает агентство Блумберг, британские консерваторы на фоне массовых отставок обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить Джонсона, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его жена Кэрри Симондс перед праздничной мессой в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 17:51
Эксперт заявил, что Джонсону будет тяжело удержать власть
 
В миреБорис ДжонсонВеликобританияМайкл ГоувСаджид ДжавидЕвропаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала