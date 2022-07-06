22:18 06.07.2022 (обновлено: 23:49 06.07.2022)
Джонсон заявил членам правительства, что не уйдет в отставку, пишут СМИ
Times: премьер Великобритании Джонсон заявил правительству, что не уйдет в отставку
© AP Photo / Bernat ArmangueПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© AP Photo / Bernat Armangue
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался покидать свой пост, пишет газета Times.
"Борис Джонсон заявил министрам, что он не уйдет в отставку, поскольку считает, что это приведет к месяцам хаоса и нестабильности", — говорится в материале.
Как утверждает издание, политик "абсолютно полон решимости" остаться.
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Некоторые политики утверждали, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
На этом фоне менее чем за сутки свои посты покинул ряд министров: глава Минфина Риши Сунак, глава Минздрава Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, министр по делам школ Робин Уолкер и другие. Также об отставке объявили некоторые видные партийные функционеры.
Всего, по данным Sky News, менее чем за сутки свои посты покинули свыше 30 членов правительства.
Кроме того, несколько глав британских ведомств выступили с коллективным обращением к Джонсону, чтобы премьер-министр ушел в отставку.
Как сообщает агентство Блумберг, британские консерваторы на фоне массовых отставок обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить Джонсона, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю.