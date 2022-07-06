https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800814041.html

Джонсон заявил членам правительства, что не уйдет в отставку, пишут СМИ

Джонсон заявил членам правительства, что не уйдет в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2022

Джонсон заявил членам правительства, что не уйдет в отставку, пишут СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался покидать свой пост, пишет газета Times. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T22:18

2022-07-06T22:18

2022-07-06T23:49

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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался покидать свой пост, пишет газета Times.Как утверждает издание, политик "абсолютно полон решимости" остаться.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Некоторые политики утверждали, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.На этом фоне менее чем за сутки свои посты покинул ряд министров: глава Минфина Риши Сунак, глава Минздрава Саджид Джавид, министр по делам детей и семьи Уилл Куинс, министр по делам школ Робин Уолкер и другие. Также об отставке объявили некоторые видные партийные функционеры.Всего, по данным Sky News, менее чем за сутки свои посты покинули свыше 30 членов правительства.Кроме того, несколько глав британских ведомств выступили с коллективным обращением к Джонсону, чтобы премьер-министр ушел в отставку.Как сообщает агентство Блумберг, британские консерваторы на фоне массовых отставок обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить Джонсона, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю.

https://ria.ru/20220706/golosovanie-1800813492.html

https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800764128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, борис джонсон, великобритания, майкл гоув, саджид джавид, европа, сша