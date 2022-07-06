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Джонсон заявил главе Шотландии, что сейчас не время для референдума - РИА Новости, 06.07.2022
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Джонсон заявил главе Шотландии, что сейчас не время для референдума
Джонсон заявил главе Шотландии, что сейчас не время для референдума - РИА Новости, 06.07.2022
Джонсон заявил главе Шотландии, что сейчас не время для референдума
Премьер Британии Борис Джонсон в письме главе Шотландии Николе Стерджен заявил, что сейчас не время заниматься вопросом референдума по независимости из-за... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T20:20
2022-07-06T20:20
в мире
борис джонсон
шотландия
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон в письме главе Шотландии Николе Стерджен заявил, что сейчас не время заниматься вопросом референдума по независимости из-за проблем внутри страны и в мире."Я внимательно изучил представленные вами аргументы о передаче власти от парламента Британии шотландскому парламенту для проведения еще одного референдума по независимости. В то время, как наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами внутри и за рубежом, я не могу согласиться с тем, что сейчас время возвращаться к вопросу, на который народ Шотландии уже дал ясный ответ в 2014 году", - говорится в письме Джонсона, которое опубликовала Стерджен в Twitter.В ответ на это она заявила, что шотландская демократия не будет "заложником этого или какого-то другого премьер-министра".Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда за независимость проголосовало 44,7%, против – 55,3%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
https://ria.ru/20220629/shotlandiya-1798961315.html
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в мире, борис джонсон, шотландия
20:20 06.07.2022
 
Джонсон заявил главе Шотландии, что сейчас не время для референдума

Джонсон заявил главе Шотландии, что сейчас не время обсуждать референдум по независимости

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Премьер Британии Борис Джонсон в письме главе Шотландии Николе Стерджен заявил, что сейчас не время заниматься вопросом референдума по независимости из-за проблем внутри страны и в мире.
"Я внимательно изучил представленные вами аргументы о передаче власти от парламента Британии шотландскому парламенту для проведения еще одного референдума по независимости. В то время, как наша страна сталкивается с беспрецедентными вызовами внутри и за рубежом, я не могу согласиться с тем, что сейчас время возвращаться к вопросу, на который народ Шотландии уже дал ясный ответ в 2014 году", - говорится в письме Джонсона, которое опубликовала Стерджен в Twitter.
В ответ на это она заявила, что шотландская демократия не будет "заложником этого или какого-то другого премьер-министра".
Стерджен ранее заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако премьер-министр Борис Джонсон неоднократно заявлял, что не допустит второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда за независимость проголосовало 44,7%, против – 55,3%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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В миреБорис ДжонсонШотландия
 
 
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