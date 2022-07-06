https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800764128.html

Эксперт заявил, что Джонсону будет тяжело удержать власть

Эксперт заявил, что Джонсону будет тяжело удержать власть - РИА Новости, 06.07.2022

Эксперт заявил, что Джонсону будет тяжело удержать власть

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону становится все тяжелее удерживаться у власти на фоне многочисленных отставок чиновников-консерваторов и бегства... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T17:51

2022-07-06T17:51

2022-07-06T17:51

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БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону становится все тяжелее удерживаться у власти на фоне многочисленных отставок чиновников-консерваторов и бегства членов кабинета министров, считает бывший депутат Европарламента от северо-западной Англии Стивен Вульф.Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства. Об аналогичном решении в течение дня сообщил ряд других министров и высокопоставленных чиновников."Я бы дал Борису Джонсону шансы 50/50, что он переживет этот переворот, (направленный) против его лидерства в консервативной партии. Несомненно, ему будет все сложнее остановить потерю поддержки в кабинете министров и партии", - сказал он РИА Новости.Эксперт отметил, что Джонсон, теряя поддержку тяжеловесов, полагается на вотум доверия, который он с трудом получил от своей партии месяц назад и который дал ему время, поскольку в течение года проведение повторного голосования невозможно. Однако, по мнению Вульфа, давление на британского премьера только усиливается."Член парламента от консерваторов Эндрю Бриджен говорит, что Борис Джонсон уйдет к летним каникулам, а если он не подаст в отставку, партии придется заставить его уйти. Бриджен и другие считают Джонсона экзистенциальной угрозой для партии… Характер Джонсона таков, что он не уйдет в отставку, но он может быть смещен в ближайшее время", - заключил эксперт.По словам Вульфа, тот факт, что Комитет 1922 (руководящий комитет партии - ред.) готовится изменить правила для разрешения проведения повторного голосования по смене руководства через 6 месяцев, является "очень нехорошим предзнаменованием".Эксперт подчеркнул, что украинский кризис все еще помогает британскому премьеру поддерживать свой международный авторитет, но "этот эффект быстро сходит на нет". При этом Вульф сравнил Джонсона с Биллом Клинтоном, который также использовал конфликт между Боснией и Сербией на Балканах, чтобы "бомбить Сербию и притворяться государственным деятелем"."Джонсон участвовал в долгосрочном стратегическом планировании, начатом при Билле Клинтоне, который планировал дестабилизировать и ослабить Россию. В этом он (Джонсон) был полностью согласен с Вашингтоном, и это даже усилилось, когда российская операция (на Украине) в феврале дала ему золотую возможность заставить британцев забыть о скандале (вокруг ковид-вечеринок)… на Даунинг-стрит... Он мгновенно стал самым яростным критиком России в НАТО", - полагает Вульф.По прогнозам эксперта, противники Джонсона будут очень активно убеждать членов Комитета 1922 поддержать изменение правил для смещения премьера. Правительство Джонсона сейчас намного слабее, и те, кто вышел из кабмина, не будут молчать, как и лейбористская оппозиция, полагает Вульф. Он также заключил, что в ближайшее время Джонсон будет "держать свой переформированный кабинет под жестким контролем и следить за тем, чтобы никто из его министров не нажал на кнопку, чтобы сместить его".На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.

https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800749865.html

https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800682138.html

https://ria.ru/20220703/mnenie-1799904216.html

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в мире, борис джонсон, билл клинтон, саджид джавид, босния, россия, сербия, нато