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Эксперт заявил, что Джонсону будет тяжело удержать власть - РИА Новости, 06.07.2022
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Эксперт заявил, что Джонсону будет тяжело удержать власть
Эксперт заявил, что Джонсону будет тяжело удержать власть - РИА Новости, 06.07.2022
Эксперт заявил, что Джонсону будет тяжело удержать власть
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону становится все тяжелее удерживаться у власти на фоне многочисленных отставок чиновников-консерваторов и бегства... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T17:51
2022-07-06T17:51
в мире
борис джонсон
билл клинтон
саджид джавид
босния
россия
сербия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону становится все тяжелее удерживаться у власти на фоне многочисленных отставок чиновников-консерваторов и бегства членов кабинета министров, считает бывший депутат Европарламента от северо-западной Англии Стивен Вульф.Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства. Об аналогичном решении в течение дня сообщил ряд других министров и высокопоставленных чиновников."Я бы дал Борису Джонсону шансы 50/50, что он переживет этот переворот, (направленный) против его лидерства в консервативной партии. Несомненно, ему будет все сложнее остановить потерю поддержки в кабинете министров и партии", - сказал он РИА Новости.Эксперт отметил, что Джонсон, теряя поддержку тяжеловесов, полагается на вотум доверия, который он с трудом получил от своей партии месяц назад и который дал ему время, поскольку в течение года проведение повторного голосования невозможно. Однако, по мнению Вульфа, давление на британского премьера только усиливается."Член парламента от консерваторов Эндрю Бриджен говорит, что Борис Джонсон уйдет к летним каникулам, а если он не подаст в отставку, партии придется заставить его уйти. Бриджен и другие считают Джонсона экзистенциальной угрозой для партии… Характер Джонсона таков, что он не уйдет в отставку, но он может быть смещен в ближайшее время", - заключил эксперт.По словам Вульфа, тот факт, что Комитет 1922 (руководящий комитет партии - ред.) готовится изменить правила для разрешения проведения повторного голосования по смене руководства через 6 месяцев, является "очень нехорошим предзнаменованием".Эксперт подчеркнул, что украинский кризис все еще помогает британскому премьеру поддерживать свой международный авторитет, но "этот эффект быстро сходит на нет". При этом Вульф сравнил Джонсона с Биллом Клинтоном, который также использовал конфликт между Боснией и Сербией на Балканах, чтобы "бомбить Сербию и притворяться государственным деятелем"."Джонсон участвовал в долгосрочном стратегическом планировании, начатом при Билле Клинтоне, который планировал дестабилизировать и ослабить Россию. В этом он (Джонсон) был полностью согласен с Вашингтоном, и это даже усилилось, когда российская операция (на Украине) в феврале дала ему золотую возможность заставить британцев забыть о скандале (вокруг ковид-вечеринок)… на Даунинг-стрит... Он мгновенно стал самым яростным критиком России в НАТО", - полагает Вульф.По прогнозам эксперта, противники Джонсона будут очень активно убеждать членов Комитета 1922 поддержать изменение правил для смещения премьера. Правительство Джонсона сейчас намного слабее, и те, кто вышел из кабмина, не будут молчать, как и лейбористская оппозиция, полагает Вульф. Он также заключил, что в ближайшее время Джонсон будет "держать свой переформированный кабинет под жестким контролем и следить за тем, чтобы никто из его министров не нажал на кнопку, чтобы сместить его".На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800749865.html
https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800682138.html
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в мире, борис джонсон, билл клинтон, саджид джавид, босния, россия, сербия, нато
17:51 06.07.2022
 
Эксперт заявил, что Джонсону будет тяжело удержать власть

Эксперт Вульф: Джонсону тяжело удерживаться у власти из-за массовых отставок чиновников

© AP Photo / Frank AugsteinПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© AP Photo / Frank Augstein
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону становится все тяжелее удерживаться у власти на фоне многочисленных отставок чиновников-консерваторов и бегства членов кабинета министров, считает бывший депутат Европарламента от северо-западной Англии Стивен Вульф.
Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия к Джонсону и несогласия с его методами руководства. Об аналогичном решении в течение дня сообщил ряд других министров и высокопоставленных чиновников.
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 17:17
Британский министр призвал Джонсона уйти в отставку
"Я бы дал Борису Джонсону шансы 50/50, что он переживет этот переворот, (направленный) против его лидерства в консервативной партии. Несомненно, ему будет все сложнее остановить потерю поддержки в кабинете министров и партии", - сказал он РИА Новости.
Эксперт отметил, что Джонсон, теряя поддержку тяжеловесов, полагается на вотум доверия, который он с трудом получил от своей партии месяц назад и который дал ему время, поскольку в течение года проведение повторного голосования невозможно. Однако, по мнению Вульфа, давление на британского премьера только усиливается.
"Член парламента от консерваторов Эндрю Бриджен говорит, что Борис Джонсон уйдет к летним каникулам, а если он не подаст в отставку, партии придется заставить его уйти. Бриджен и другие считают Джонсона экзистенциальной угрозой для партии… Характер Джонсона таков, что он не уйдет в отставку, но он может быть смещен в ближайшее время", - заключил эксперт.
По словам Вульфа, тот факт, что Комитет 1922 (руководящий комитет партии - ред.) готовится изменить правила для разрешения проведения повторного голосования по смене руководства через 6 месяцев, является "очень нехорошим предзнаменованием".
Эксперт подчеркнул, что украинский кризис все еще помогает британскому премьеру поддерживать свой международный авторитет, но "этот эффект быстро сходит на нет". При этом Вульф сравнил Джонсона с Биллом Клинтоном, который также использовал конфликт между Боснией и Сербией на Балканах, чтобы "бомбить Сербию и притворяться государственным деятелем".
"Джонсон участвовал в долгосрочном стратегическом планировании, начатом при Билле Клинтоне, который планировал дестабилизировать и ослабить Россию. В этом он (Джонсон) был полностью согласен с Вашингтоном, и это даже усилилось, когда российская операция (на Украине) в феврале дала ему золотую возможность заставить британцев забыть о скандале (вокруг ковид-вечеринок)… на Даунинг-стрит... Он мгновенно стал самым яростным критиком России в НАТО", - полагает Вульф.
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 14:35
СМИ: консерваторы могут изменить правила, не позволяющие сместить Джонсона
По прогнозам эксперта, противники Джонсона будут очень активно убеждать членов Комитета 1922 поддержать изменение правил для смещения премьера. Правительство Джонсона сейчас намного слабее, и те, кто вышел из кабмина, не будут молчать, как и лейбористская оппозиция, полагает Вульф. Он также заключил, что в ближайшее время Джонсон будет "держать свой переформированный кабинет под жестким контролем и следить за тем, чтобы никто из его министров не нажал на кнопку, чтобы сместить его".
На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждал, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 13:26Специальная военная операция на Украине
Глава МИД Британии не согласилась с мнением Джонсона о Путине и женщинах
 
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