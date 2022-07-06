https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800701241.html

Несколько однопартийцев Бориса Джонсона призвали его уйти в отставку

Несколько однопартийцев Бориса Джонсона призвали его уйти в отставку - РИА Новости, 06.07.2022

Несколько однопартийцев Бориса Джонсона призвали его уйти в отставку

Ряд однопартийцев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время заседания в парламенте призвали его уйти в отставку. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T15:25

2022-07-06T15:25

2022-07-06T15:25

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борис джонсон

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ряд однопартийцев премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона во время заседания в парламенте призвали его уйти в отставку.В частности, к отставке Джонсона во время заседания призвали такие члены парламента от консервативной партии, как Дэвид Дэвис и Гэри Сэмбрук."Шесть месяцев назад я призвал премьер-министра уйти в отставку, потому что даже тогда было понятно, что его подход к лидерству… уже создавал множество проблем, которые парализуют надлежащее правительство. Сегодня я призываю его сделать достойное дело - поставить интересы страны выше своих", - заявил Дэвис.Один из консерваторов задал Джонсону вопрос о том, какие должны быть условия, чтобы тот подал в отставку.Согласно действующим правилам, повторно вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования. Прошлое голосование состоялось в начале июня. Агентство Блумберг сообщило, что британские консерваторы обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю.Ранее главы минфина Риши Сунак и минздрава Саджид Джавид объявили, что уходят в отставку из-за недоверия премьер-министру Борису Джонсону и несогласия с его методами руководства. Об аналогичном решении сообщили и ряд других чиновников.На прошлой неделе стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер ранее устроил пьяный дебош в одном из лондонских клубов. Ряд политиков утверждали, что британский премьер-министр Борис Джонсон назначил Пинчера на должность заместителя координатора парламентской фракции консерваторов, хотя знал о его небезупречном прошлом. Джонсон выступил с извинениями и признал, что, "оглядываясь назад, он поступил неправильно", однако за признанием последовала череда отставок из-за недоверия премьеру.

https://ria.ru/20220706/velikobritaniya-1800638379.html

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в мире, борис джонсон, саджид джавид, сша, европа