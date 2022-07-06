14:35 06.07.2022 (обновлено: 15:01 06.07.2022)
СМИ: консерваторы могут изменить правила, не позволяющие сместить Джонсона
Bloomberg: консерваторы обсудят изменение правил, не позволяющих сместить Джонсона
Борис Джонсон. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британские консерваторы обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны Бориса Джонсона, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю, передает агентство Блумберг.
"Комитет консервативной партии (так называемый "комитет 1922") соберется в среду в 17.00 (19.00 мск) и обсудит изменение правил, которое позволит провести еще одно голосование по руководству партией. Если за него (изменение) проголосует большинство, голосование (по руководству партией) может быть проведено уже на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.
Агентство отмечает, что многие представители тори говорят, что готовы проголосовать в поддержку изменений.
Согласно действующим правилам, повторно вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования.
В начале июня представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов.