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СМИ: консерваторы могут изменить правила, не позволяющие сместить Джонсона - РИА Новости, 06.07.2022
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СМИ: консерваторы могут изменить правила, не позволяющие сместить Джонсона
СМИ: консерваторы могут изменить правила, не позволяющие сместить Джонсона - РИА Новости, 06.07.2022
СМИ: консерваторы могут изменить правила, не позволяющие сместить Джонсона
Британские консерваторы обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны Бориса Джонсона, голосование по смене руководства партией... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T14:35
2022-07-06T15:01
борис джонсон
в мире
великобритания
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британские консерваторы обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны Бориса Джонсона, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю, передает агентство Блумберг.Агентство отмечает, что многие представители тори говорят, что готовы проголосовать в поддержку изменений.Согласно действующим правилам, повторно вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования.В начале июня представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов.
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борис джонсон, в мире, великобритания
14:35 06.07.2022 (обновлено: 15:01 06.07.2022)
 
СМИ: консерваторы могут изменить правила, не позволяющие сместить Джонсона

Bloomberg: консерваторы обсудят изменение правил, не позволяющих сместить Джонсона

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Борис Джонсон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британские консерваторы обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны Бориса Джонсона, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю, передает агентство Блумберг.
"Комитет консервативной партии (так называемый "комитет 1922") соберется в среду в 17.00 (19.00 мск) и обсудит изменение правил, которое позволит провести еще одно голосование по руководству партией. Если за него (изменение) проголосует большинство, голосование (по руководству партией) может быть проведено уже на следующей неделе", - говорится в сообщении агентства.
Агентство отмечает, что многие представители тори говорят, что готовы проголосовать в поддержку изменений.
Согласно действующим правилам, повторно вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования.
В начале июня представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов.
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