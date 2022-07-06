https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800682138.html

СМИ: консерваторы могут изменить правила, не позволяющие сместить Джонсона

СМИ: консерваторы могут изменить правила, не позволяющие сместить Джонсона - РИА Новости, 06.07.2022

СМИ: консерваторы могут изменить правила, не позволяющие сместить Джонсона

Британские консерваторы обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны Бориса Джонсона, голосование по смене руководства партией... РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T14:35

2022-07-06T14:35

2022-07-06T15:01

борис джонсон

в мире

великобритания

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британские консерваторы обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны Бориса Джонсона, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю, передает агентство Блумберг.Агентство отмечает, что многие представители тори говорят, что готовы проголосовать в поддержку изменений.Согласно действующим правилам, повторно вотум недоверия можно вынести премьеру только спустя год после проведения предыдущего голосования.В начале июня представители правящей в Британии Консервативной партии не набрали достаточного количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру партии и премьеру Джонсону. Голосование проходило тайно. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против. Перевес составил 63 голоса. Сам Джонсон после оглашения результатов голосования назвал их "очень хорошими", а также пообещал сосредоточиться на работе правительства и решении важных вопросов.

https://ria.ru/20220706/pismo-1800682963.html

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борис джонсон, в мире, великобритания