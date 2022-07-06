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Более 30 членов правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки - РИА Новости, 06.07.2022
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Более 30 членов правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки
Более 30 членов правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки - РИА Новости, 06.07.2022
Более 30 членов правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки
Уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T19:12
2022-07-06T19:12
в мире
саджид джавид
борис джонсон
великобритания
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки, сообщает телеканал Sky News.Череда отставок в британском кабмине началась с ухода во вторник со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида.После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.Агентство Блумберг ранее сообщало, что британские консерваторы на фоне массовых отставок обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны Бориса Джонсона, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю.
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в мире, саджид джавид, борис джонсон, великобритания
19:12 06.07.2022
 
Более 30 членов правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки

Sky News: 35 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки

© РИА Новости / Аюш Пачнанда / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
© РИА Новости / Аюш Пачнанда
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки, сообщает телеканал Sky News.
Череда отставок в британском кабмине началась с ухода во вторник со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида.
После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.
Агентство Блумберг ранее сообщало, что британские консерваторы на фоне массовых отставок обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны Бориса Джонсона, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
Вчера, 17:51
Эксперт заявил, что Джонсону будет тяжело удержать власть
 
В миреСаджид ДжавидБорис ДжонсонВеликобритания
 
 
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