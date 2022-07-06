https://ria.ru/20220706/britaniya-1800787482.html

Более 30 членов правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки

Более 30 членов правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки - РИА Новости, 06.07.2022

Более 30 членов правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки

Уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 06.07.2022

2022-07-06T19:12

2022-07-06T19:12

2022-07-06T19:12

в мире

саджид джавид

борис джонсон

великобритания

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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Уже более 30 сотрудников британского правительства подали в отставку менее чем за сутки, сообщает телеканал Sky News.Череда отставок в британском кабмине началась с ухода во вторник со своих должностей двух ключевых министров в правительстве Джонсона - глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида.После этого в отставку подавали заместители глав различных министерств, ряд парламентских заместителей министров и свыше десяти личных парламентских секретарей министров британского кабинета.Агентство Блумберг ранее сообщало, что британские консерваторы на фоне массовых отставок обсудят в среду изменение правил, не позволяющих сместить премьера страны Бориса Джонсона, голосование по смене руководства партией возможно уже через неделю.

https://ria.ru/20220706/dzhonson-1800764128.html

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в мире, саджид джавид, борис джонсон, великобритания