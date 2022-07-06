https://ria.ru/20220706/abakumov-1800807977.html
Суд арестовал второго генерала по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга
Суд арестовал второго генерала по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга - РИА Новости, 06.07.2022
Суд арестовал второго генерала по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга
Басманный суд Москвы арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана... РИА Новости, 06.07.2022
2022-07-06T21:20
2022-07-06T21:20
2022-07-06T21:20
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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санкт-петербург
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья.Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы защитить данные свидетелей обвинения. Срок следствия по делу установлен до 5 октября.Ранее МВД сообщило, что уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года Следственным комитетом РФ по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества для личного использования.В настоящее время фигурантами уголовного дела являются помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов.Ранее суд принял решение об аресте Умнова.
https://ria.ru/20220706/mvd-1800762413.html
https://ria.ru/20220706/umnov-1800807337.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия, санкт-петербург
Суд арестовал второго генерала по делу о злоупотреблениях в МВД Петербурга
Суд арестовал генерал-майора Абакумова, обвиняемого в злоупотреблениях в МВД Петербурга
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал генерал-майора в отставке, бывшего заместителя начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ивана Абакумова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласила решение судья.
Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы защитить данные свидетелей обвинения. Срок следствия по делу установлен до 5 октября.
Ранее МВД сообщило, что уголовное дело было возбуждено в июне 2020 года Следственным комитетом РФ
по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По данным следствия, с 2016 по 2020 год несколько должностных лиц из числа руководящего состава ГУМВД России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
допускали злоупотребления должностными полномочиями, выразившиеся в приобретении на средства фонда "Содействия программам ГУВД СПб и ЛО" имущества для личного использования.
В настоящее время фигурантами уголовного дела являются помощник министра внутренних дел РФ генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД
ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и бывший заместитель начальника ГУМВД России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор в отставке Иван Абакумов.
Ранее суд принял решение об аресте Умнова.