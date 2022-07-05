https://ria.ru/20220705/zubkov-1800539937.html

Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков

Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков - РИА Новости, 05.07.2022

Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков

Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков, сообщила РИА Новости его жена. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T21:44

2022-07-05T21:44

2022-07-05T21:58

общество

журналистика

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МОСКВА. 5 июн - РИА Новости. Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков, сообщила РИА Новости его жена."Да, это правда, к сожалению", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что по поводу похорон еще точно ничего не определено.По ее словам, "он упал неудачно, сломал шейку бедра и оказался обездвижен последние дней десять". "Судя по всему, легкие не выдержали, а так все было хорошо… наверное, и возраст 96 лет уже не давал сил для борьбы, и вот так вот, можно сказать, сгорел на наших глазах", - добавила она.

https://ria.ru/20160720/1471454561.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, журналистика