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Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков - РИА Новости, 05.07.2022
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Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков
Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков - РИА Новости, 05.07.2022
Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков
Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков, сообщила РИА Новости его жена. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:44
2022-07-05T21:58
общество
журналистика
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МОСКВА. 5 июн - РИА Новости. Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков, сообщила РИА Новости его жена."Да, это правда, к сожалению", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что по поводу похорон еще точно ничего не определено.По ее словам, "он упал неудачно, сломал шейку бедра и оказался обездвижен последние дней десять". "Судя по всему, легкие не выдержали, а так все было хорошо… наверное, и возраст 96 лет уже не давал сил для борьбы, и вот так вот, можно сказать, сгорел на наших глазах", - добавила она.
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общество, журналистика
21:44 05.07.2022 (обновлено: 21:58 05.07.2022)
 
Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков

Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков

© РИА Новости / Евгений ОдиноковВетеран международной журналистики Георгий Зубков
Ветеран международной журналистики Георгий Зубков - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Ветеран международной журналистики Георгий Зубков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 5 июн - РИА Новости. Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков, сообщила РИА Новости его жена.
"Да, это правда, к сожалению", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что по поводу похорон еще точно ничего не определено.
По ее словам, "он упал неудачно, сломал шейку бедра и оказался обездвижен последние дней десять". "Судя по всему, легкие не выдержали, а так все было хорошо… наверное, и возраст 96 лет уже не давал сил для борьбы, и вот так вот, можно сказать, сгорел на наших глазах", - добавила она.
Ветеран международной журналистики Георгий Зубков. Архив - РИА Новости, 1920, 20.07.2016
20 июля 2016, 10:30
Георгий Зубков: государство должно уметь вести медиавойныГлавная задача журналиста – умение искать и находить факты, "высший пилотаж" – облекать их в образы. Таково кредо старейшего публициста-международника, писателя и драматурга Георгия Зубкова, который в среду отмечает свое 90-летие.
 
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