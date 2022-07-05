https://ria.ru/20220705/zubkov-1800539937.html
Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков
Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков - РИА Новости, 05.07.2022
Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков
Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков, сообщила РИА Новости его жена. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T21:44
2022-07-05T21:44
2022-07-05T21:58
общество
журналистика
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МОСКВА. 5 июн - РИА Новости. Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков, сообщила РИА Новости его жена."Да, это правда, к сожалению", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что по поводу похорон еще точно ничего не определено.По ее словам, "он упал неудачно, сломал шейку бедра и оказался обездвижен последние дней десять". "Судя по всему, легкие не выдержали, а так все было хорошо… наверное, и возраст 96 лет уже не давал сил для борьбы, и вот так вот, можно сказать, сгорел на наших глазах", - добавила она.
https://ria.ru/20160720/1471454561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, журналистика
21:44 05.07.2022 (обновлено: 21:58 05.07.2022)
Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков
Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков
МОСКВА. 5 июн - РИА Новости. Умер советский тележурналист, журналист-международник Георгий Зубков, сообщила РИА Новости его жена.
"Да, это правда, к сожалению", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что по поводу похорон еще точно ничего не определено.
По ее словам, "он упал неудачно, сломал шейку бедра и оказался обездвижен последние дней десять". "Судя по всему, легкие не выдержали, а так все было хорошо… наверное, и возраст 96 лет уже не давал сил для борьбы, и вот так вот, можно сказать, сгорел на наших глазах", - добавила она.