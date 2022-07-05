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Эрдоган обсудил с Драги механизмы ООН по зерновому вопросу - РИА Новости, 05.07.2022
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Эрдоган обсудил с Драги механизмы ООН по зерновому вопросу
Эрдоган обсудил с Драги механизмы ООН по зерновому вопросу - РИА Новости, 05.07.2022
Эрдоган обсудил с Драги механизмы ООН по зерновому вопросу
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги во вторник в Анкаре пути возобновления переговорного процесса между... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T20:31
2022-07-05T20:31
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги во вторник в Анкаре пути возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом, механизмы ООН по урегулированию зернового вопроса.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины."Мы обсудили пути возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной, обсудили механизмы ООН по решению зерновой проблемы", - сказал Эрдоган журналистам по итогам переговоров с Драги.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем. В Минобороны РФ 30 июня заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный близ Одессы. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
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цены на нефть, мевлют чавушоглу, хулуси акар, россия, украина, турция, владимир путин, оон, реджеп тайип эрдоган
20:31 05.07.2022
 
Эрдоган обсудил с Драги механизмы ООН по зерновому вопросу

Эрдоган обсудил с Драги пути возобновления переговоров Москвы и Киева и зерновой вопрос

© AP Photo / Burhan OzbiliciПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 5 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги во вторник в Анкаре пути возобновления переговорного процесса между Москвой и Киевом, механизмы ООН по урегулированию зернового вопроса.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщал, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные подвижки, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
Комбайн выгружает собранную пшеницу в грузовик на уборке озимой пшеницы в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
Вчера, 19:56
ООН отметила положительные заявления сторон в переговорах по экспорту зерна
"Мы обсудили пути возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной, обсудили механизмы ООН по решению зерновой проблемы", - сказал Эрдоган журналистам по итогам переговоров с Драги.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем. В Минобороны РФ 30 июня заявили, что Россия в качестве жеста доброй воли вывела свои войска с острова Змеиный близ Одессы. В ведомстве отметили, что таким образом РФ демонстрирует, что не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины.
Грузовое судно - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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Цены на нефтьМевлют ЧавушоглуХулуси АкарРоссияУкраинаТурцияВладимир ПутинООНРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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