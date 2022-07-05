https://ria.ru/20220705/zerno-1800329518.html

В Запорожской области заявили, что в Турции не задерживали судно с зерном

В Запорожской области заявили, что в Турции не задерживали судно с зерном - РИА Новости, 05.07.2022

В Запорожской области заявили, что в Турции не задерживали судно с зерном

Сухогруз "Жибек жолы" с зерном не был задержан в Турции, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:55

2022-07-05T11:55

2022-07-05T11:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Сухогруз "Жибек жолы" с зерном не был задержан в Турции, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Как ранее сообщало издание "Общественное", о задержании арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. Изъятия содержимого судна не было, расследование продолжается, целью слов посла о "задержании" судна было заложить "политическую мину" в данный вопрос, написала во вторник турецкая газета Aydınlık, сделав такой вывод на основе полученных от таможни данных."Сухогруз не арестован, предписания у нас не было, у нашей зерновой компании, на этот сухогруз. Наша компания была только транзитером, контракт был заключен между таллиннской и турецкой компаниями в данном случае. Маловероятно, что с этим судном что-то негативное произойдет с точки зрения закона", - сказал Балицкий в эфире канала "Россия 24".Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.

https://ria.ru/20220705/sudno-1800271782.html

https://ria.ru/20220704/zerno-1800195591.html

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бердянск

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Владимир Лаврентьев

турция, украина, казахстан, в мире, запорожская область, россия, бердянск