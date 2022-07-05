В Запорожской области заявили, что в Турции не задерживали судно с зерном
Глава ВГА Запорожской области Балицкий: сухогруз с зерном не задерживали в Турции
Грузовое судно. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Сухогруз "Жибек жолы" с зерном не был задержан в Турции, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Как ранее сообщало издание "Общественное", о задержании арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар. Изъятия содержимого судна не было, расследование продолжается, целью слов посла о "задержании" судна было заложить "политическую мину" в данный вопрос, написала во вторник турецкая газета Aydınlık, сделав такой вывод на основе полученных от таможни данных.
"Сухогруз не арестован, предписания у нас не было, у нашей зерновой компании, на этот сухогруз. Наша компания была только транзитером, контракт был заключен между таллиннской и турецкой компаниями в данном случае. Маловероятно, что с этим судном что-то негативное произойдет с точки зрения закона", - сказал Балицкий в эфире канала "Россия 24".
Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки.