https://ria.ru/20220705/zakonoproekt-1800512936.html

Мизулина сообщила, что Совфед работает над законопроектом о детях-сиротах

Мизулина сообщила, что Совфед работает над законопроектом о детях-сиротах - РИА Новости, 05.07.2022

Мизулина сообщила, что Совфед работает над законопроектом о детях-сиротах

В Совете Федерации работают над законопроектом, определяющим статус сирот, его планируется доработать к октябрю, сообщила сенатор Елена Мизулина. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T19:36

2022-07-05T19:36

2022-07-05T19:36

общество

дети

елена мизулина

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Совете Федерации работают над законопроектом, определяющим статус сирот, его планируется доработать к октябрю, сообщила сенатор Елена Мизулина.По словам Мизулиной, законопроект будет доработан, как ожидается, к октябрю, в июле в Совфеде обсудят его концепцию.Также, сообщила сенатор, планируется разработать законопроект, касающийся процедуры лишения родительских прав."Законопроект касается кардинального изменения институтов лишения родительских прав, ограничения в родительских правах, отмены усыновления, отстранения опекуна или попечителя от исполнения возложенных обязанностей за виновное поведение. В этой части семейное законодательство - это просто беспредел", - сказала она.Сенатор пояснила, что в настоящее время, по ее словам, любого можно лишить родительских прав, ограничить в них, отменить усыновление или назначение опекуна или попечителя. "Это все меры государственного принуждения, и они должны быть жестко прописаны в законе, чтобы чиновник ни вправо, ни влево не мог отступить", - убеждена Мизулина.Она сообщила, что парламентарии планируют начать работу над законопроектом в осеннюю сессию.

https://ria.ru/20220622/registriratsiya-1797406483.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, дети, елена мизулина