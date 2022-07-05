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Мизулина сообщила, что Совфед работает над законопроектом о детях-сиротах - РИА Новости, 05.07.2022
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Мизулина сообщила, что Совфед работает над законопроектом о детях-сиротах
Мизулина сообщила, что Совфед работает над законопроектом о детях-сиротах - РИА Новости, 05.07.2022
Мизулина сообщила, что Совфед работает над законопроектом о детях-сиротах
В Совете Федерации работают над законопроектом, определяющим статус сирот, его планируется доработать к октябрю, сообщила сенатор Елена Мизулина. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T19:36
2022-07-05T19:36
общество
дети
елена мизулина
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Совете Федерации работают над законопроектом, определяющим статус сирот, его планируется доработать к октябрю, сообщила сенатор Елена Мизулина.По словам Мизулиной, законопроект будет доработан, как ожидается, к октябрю, в июле в Совфеде обсудят его концепцию.Также, сообщила сенатор, планируется разработать законопроект, касающийся процедуры лишения родительских прав."Законопроект касается кардинального изменения институтов лишения родительских прав, ограничения в родительских правах, отмены усыновления, отстранения опекуна или попечителя от исполнения возложенных обязанностей за виновное поведение. В этой части семейное законодательство - это просто беспредел", - сказала она.Сенатор пояснила, что в настоящее время, по ее словам, любого можно лишить родительских прав, ограничить в них, отменить усыновление или назначение опекуна или попечителя. "Это все меры государственного принуждения, и они должны быть жестко прописаны в законе, чтобы чиновник ни вправо, ни влево не мог отступить", - убеждена Мизулина.Она сообщила, что парламентарии планируют начать работу над законопроектом в осеннюю сессию.
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общество, дети, елена мизулина
19:36 05.07.2022
 
Мизулина сообщила, что Совфед работает над законопроектом о детях-сиротах

Сенатор Мизулина: в Совфеде работают над законопроектом, определяющим статус сирот

© РИА Новости / Владимир Песня Чужие родные дети – кто может помочь
Чужие родные дети – кто может помочь - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Чужие родные дети – кто может помочь. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. В Совете Федерации работают над законопроектом, определяющим статус сирот, его планируется доработать к октябрю, сообщила сенатор Елена Мизулина.
"На эту тему очень много провалов в действующем семейном законодательстве", - заявила она на пресс-конференции во вторник.
По словам Мизулиной, законопроект будет доработан, как ожидается, к октябрю, в июле в Совфеде обсудят его концепцию.
Также, сообщила сенатор, планируется разработать законопроект, касающийся процедуры лишения родительских прав.
"Законопроект касается кардинального изменения институтов лишения родительских прав, ограничения в родительских правах, отмены усыновления, отстранения опекуна или попечителя от исполнения возложенных обязанностей за виновное поведение. В этой части семейное законодательство - это просто беспредел", - сказала она.
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Сенатор пояснила, что в настоящее время, по ее словам, любого можно лишить родительских прав, ограничить в них, отменить усыновление или назначение опекуна или попечителя. "Это все меры государственного принуждения, и они должны быть жестко прописаны в законе, чтобы чиновник ни вправо, ни влево не мог отступить", - убеждена Мизулина.
Она сообщила, что парламентарии планируют начать работу над законопроектом в осеннюю сессию.
 
ОбществоДетиЕлена Мизулина
 
 
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