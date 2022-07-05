В Турции нашли главного виновника конфликта на Украине

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Cumhuriyet пишет, что спецоперация на Украине стала ответом на расширение НАТО
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Спецоперация на Украине стала ответной реакцией на политику агрессивного расширения, пишет Cumhuriyet.
"США поставили перед собой цель оттеснить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей и зажать Китай в азиатском регионе. В соответствии с этими расчетами была разработана большая стратегия", — отмечается в публикации.
Обозреватель также отметил, что Североатлантический альянс представляет собой не что иное, как военный аппарат господства Вашингтона над Европой.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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