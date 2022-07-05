https://ria.ru/20220705/ukraina-1800354648.html

В Турции нашли главного виновника конфликта на Украине

В Турции нашли главного виновника конфликта на Украине - РИА Новости, 05.07.2022

В Турции нашли главного виновника конфликта на Украине

Спецоперация на Украине стала ответной реакцией на политику агрессивного расширения, пишет Cumhuriyet. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:42

2022-07-05T12:42

2022-07-05T12:42

владимир путин

украина

россия

северный ледовитый океан

нато

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Спецоперация на Украине стала ответной реакцией на политику агрессивного расширения, пишет Cumhuriyet."США поставили перед собой цель оттеснить Россию из западной части Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей и зажать Китай в азиатском регионе. В соответствии с этими расчетами была разработана большая стратегия", — отмечается в публикации.Обозреватель также отметил, что Североатлантический альянс представляет собой не что иное, как военный аппарат господства Вашингтона над Европой."Украинский кризис стал не причиной, а лишь катализатором вступления Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку стратегия блока полностью отвечает интересам Вашингтона", — добавили в издании.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220630/shvetsiya-1799114328.html

украина

россия

северный ледовитый океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир путин, украина, россия, северный ледовитый океан, нато, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии