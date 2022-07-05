https://ria.ru/20220705/ukraina-1800274250.html

Пользователей Сети ужаснула чешская скульптура в честь украинских матерей

Пользователей Сети ужаснула чешская скульптура в честь украинских матерей - РИА Новости, 05.07.2022

Пользователей Сети ужаснула чешская скульптура в честь украинских матерей

В центре Праги установили скульптуру под названием "Венок", посвященную украинским матерям. Автором композиции выступила чешская художница Вероника Псоткова. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:26

2022-07-05T09:26

2022-07-05T11:03

в мире

владимир путин

европа

софия (город)

twitter

признание днр и лнр в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800272399_0:474:1478:1305_1920x0_80_0_0_13f9978fd27efdaa5ac45ee9a68ce860.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В центре Праги установили скульптуру под названием "Венок", посвященную украинским матерям. Автором композиции выступила чешская художница Вероника Псоткова.Многие пользователи Twitter раскритиковали это произведение искусства."Пугает меня. Она больше похожа на призрачную ведьму", — признался HamlenTyreKurt."Это больше украинская Медуза Горгона или ведьма, пожирающая своих детей", — написала hamon_elena."Должно быть, у них были очень плохие отношения с матерями, раз они создали такое", — поделился мнением Djuric_ zlatko."Да, она больше похожа на демона или Медузу Горгону", — согласился еще один пользователь."Экскурсоводам будет сложно объяснить это", — заключили комментаторы.Это уже вторая "украинская мать" в Европе. Предыдущую установили в Княжеском саду Софии, напротив памятника советским освободителям Болгарии. И она также вызвала неоднозначную реакцию.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220701/petitsiya-1799641497.html

европа

софия (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, европа, софия (город), twitter, признание днр и лнр в россии