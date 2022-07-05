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Пользователей Сети ужаснула чешская скульптура в честь украинских матерей - РИА Новости, 05.07.2022
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Пользователей Сети ужаснула чешская скульптура в честь украинских матерей
Пользователей Сети ужаснула чешская скульптура в честь украинских матерей - РИА Новости, 05.07.2022
Пользователей Сети ужаснула чешская скульптура в честь украинских матерей
В центре Праги установили скульптуру под названием "Венок", посвященную украинским матерям. Автором композиции выступила чешская художница Вероника Псоткова. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:26
2022-07-05T11:03
в мире
владимир путин
европа
софия (город)
twitter
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В центре Праги установили скульптуру под названием "Венок", посвященную украинским матерям. Автором композиции выступила чешская художница Вероника Псоткова.Многие пользователи Twitter раскритиковали это произведение искусства."Пугает меня. Она больше похожа на призрачную ведьму", — признался HamlenTyreKurt."Это больше украинская Медуза Горгона или ведьма, пожирающая своих детей", — написала hamon_elena."Должно быть, у них были очень плохие отношения с матерями, раз они создали такое", — поделился мнением Djuric_ zlatko."Да, она больше похожа на демона или Медузу Горгону", — согласился еще один пользователь."Экскурсоводам будет сложно объяснить это", — заключили комментаторы.Это уже вторая "украинская мать" в Европе. Предыдущую установили в Княжеском саду Софии, напротив памятника советским освободителям Болгарии. И она также вызвала неоднозначную реакцию.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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в мире, владимир путин, европа, софия (город), twitter, признание днр и лнр в россии
09:26 05.07.2022 (обновлено: 11:03 05.07.2022)
 
Пользователей Сети ужаснула чешская скульптура в честь украинских матерей

Пользователи Twitter раскритиковали скульптуру в Чехии, посвященную украинским матерям

© Фото : Veronika PsotkovaСкульптура "Венок" чешской художницы Вероники Псотковой
Скульптура Венок чешской художницы Вероники Псотковой - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : Veronika Psotkova
Скульптура "Венок" чешской художницы Вероники Псотковой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В центре Праги установили скульптуру под названием "Венок", посвященную украинским матерям. Автором композиции выступила чешская художница Вероника Псоткова.
Многие пользователи Twitter раскритиковали это произведение искусства.
© Фото : Veronika PsotkovaСкульптура "Венок" чешской художницы Вероники Псотковой
Скульптура Венок чешской художницы Вероники Псотковой - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : Veronika Psotkova
Скульптура "Венок" чешской художницы Вероники Псотковой
"Пугает меня. Она больше похожа на призрачную ведьму", — признался HamlenTyreKurt.
"Это больше украинская Медуза Горгона или ведьма, пожирающая своих детей", — написала hamon_elena.
"Должно быть, у них были очень плохие отношения с матерями, раз они создали такое", — поделился мнением Djuric_ zlatko.
"Да, она больше похожа на демона или Медузу Горгону", — согласился еще один пользователь.
"Экскурсоводам будет сложно объяснить это", — заключили комментаторы.
© Фото : БТАСкульптура под названием "Крик украинской матери" в Софии, Болгария
Скульптура под названием Крик украинской матери в Софии, Болгария - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : БТА
Скульптура под названием "Крик украинской матери" в Софии, Болгария. Архивное фото
Это уже вторая "украинская мать" в Европе. Предыдущую установили в Княжеском саду Софии, напротив памятника советским освободителям Болгарии. И она также вызвала неоднозначную реакцию.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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