https://ria.ru/20220705/ukraina-1800274250.html
Пользователей Сети ужаснула чешская скульптура в честь украинских матерей
Пользователей Сети ужаснула чешская скульптура в честь украинских матерей - РИА Новости, 05.07.2022
Пользователей Сети ужаснула чешская скульптура в честь украинских матерей
В центре Праги установили скульптуру под названием "Венок", посвященную украинским матерям. Автором композиции выступила чешская художница Вероника Псоткова. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:26
2022-07-05T09:26
2022-07-05T11:03
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владимир путин
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В центре Праги установили скульптуру под названием "Венок", посвященную украинским матерям. Автором композиции выступила чешская художница Вероника Псоткова.Многие пользователи Twitter раскритиковали это произведение искусства."Пугает меня. Она больше похожа на призрачную ведьму", — признался HamlenTyreKurt."Это больше украинская Медуза Горгона или ведьма, пожирающая своих детей", — написала hamon_elena."Должно быть, у них были очень плохие отношения с матерями, раз они создали такое", — поделился мнением Djuric_ zlatko."Да, она больше похожа на демона или Медузу Горгону", — согласился еще один пользователь."Экскурсоводам будет сложно объяснить это", — заключили комментаторы.Это уже вторая "украинская мать" в Европе. Предыдущую установили в Княжеском саду Софии, напротив памятника советским освободителям Болгарии. И она также вызвала неоднозначную реакцию.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220701/petitsiya-1799641497.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, европа, софия (город), twitter, признание днр и лнр в россии
09:26 05.07.2022 (обновлено: 11:03 05.07.2022)
Пользователей Сети ужаснула чешская скульптура в честь украинских матерей
Пользователи Twitter раскритиковали скульптуру в Чехии, посвященную украинским матерям
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В центре Праги установили скульптуру под названием "Венок", посвященную украинским матерям. Автором композиции выступила чешская художница Вероника Псоткова.
Многие пользователи Twitter раскритиковали это произведение искусства.
"Пугает меня. Она больше похожа на призрачную ведьму", — признался HamlenTyreKurt.
"Это больше украинская Медуза Горгона или ведьма, пожирающая своих детей", — написала hamon_elena.
"Должно быть, у них были очень плохие отношения с матерями, раз они создали такое", — поделился мнением Djuric_ zlatko.
"Да, она больше похожа на демона или Медузу Горгону", — согласился еще один пользователь.
"Экскурсоводам будет сложно объяснить это", — заключили комментаторы.
Это уже вторая "украинская мать" в Европе
. Предыдущую установили в Княжеском саду Софии
, напротив памятника советским освободителям Болгарии
. И она также вызвала неоднозначную реакцию.
Россия
с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса
и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.