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Украина родила национальную военную школу - РИА Новости, 05.07.2022
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Украина родила национальную военную школу
Украина родила национальную военную школу - РИА Новости, 05.07.2022
Украина родила национальную военную школу
Советник главы офиса Владимира Зеленского и главный киевский спикер-пропагандист Алексей Арестович в очередной раз порадовал поклонников его сатирического и... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:00
2022-07-05T08:04
авторы
владимир зеленский
алексей арестович
украина
лисичанск
киев
вооруженные силы украины
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Советник главы офиса Владимира Зеленского и главный киевский спикер-пропагандист Алексей Арестович в очередной раз порадовал поклонников его сатирического и пиар-дарования.На сей раз выданные им перлы касались сдачи ВСУ Лисичанска и Северодонецка, в результате чего, по сути, завершено освобождение территории ЛНР союзными войсками. Арестович назвал произошедшее "успешной военной операцией", одним из достижений которой стал "сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад". В целом же, по оценке политика, произошло "рождение национальной военной школы", причем "в кои-то веки мы снова сделали их (надо понимать, Россию. — Прим. автора) красиво".Украинская пропаганда являет собой удивительный феномен, в котором переплетены запредельная агрессивность внушения и совершенно открытое, даже подчеркнутое презрение к аудитории, на которую она работает, презрение к собственному обществу.Возьмем, к примеру, ложь. Да, пропаганда может лгать, но на практике это может принимать самые разные формы — от умалчивания до переворачивания ситуации с ног на голову. В последнем тоже в целом нет ничего сверхъестественного. Чего только мир не повидал за последние десятилетия! И гитлеровское "чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее", и оруэлловское "война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила", и пробирку Пауэлла, и "путинское подорожание" Байдена.Но все-таки имеются различия, поскольку перегибание палки тут может обеспечить эффект бумеранга. В случае с якобы имевшимся оружием массового поражения в Ираке Соединенные Штаты поставили на карту свою репутацию — и хотя вскрывшаяся ложь не повлекла на тот момент критических для Вашингтона последствий, ту пробирку им припоминают до сих пор, и по гамбургскому счету эта история очень сильно ударила по реноме США, от которого ныне остались одни ошметки. А в версию ответственности российского президента за резко возросшие цены американцы просто не верят, что подтверждают многочисленные социологические опросы — и Белый дом только теряет очки в глазах собственных граждан, продолжая упрямо повторять эту фантазию.В общем, в обычной ситуации использовать неправду в пропаганде надо не менее, а скорее даже более аккуратно, нежели в жизни. Именно поэтому для объяснения военных неудач в мире традиционно используются формулы вроде таких: "Наши войска отступили на заранее подготовленные позиции для выравнивания линии фронта".Однако тонкая манипуляция общественным мнением не для Киева. Там бьют "по площадям", так что болезненное поражение, бегство ВСУ из Лисичанска и полная потеря территории ЛНР объявлены украинскими властями не просто большим успехом, а аж рождением национальной военной школы.Тут возникает закономерный вопрос: но зачем так-то уж грубо? Ведь подобные заявления выглядят не изощренной и тонкой манипуляцией, а прямым и демонстративным оскорблением украинского общества. Неужели Киев не боится, что такая информационная политика обернется против него же самого?Первое: нет, в Киеве этого не боятся. Второе: данные заявления вовсе не выглядят открытым оскорблением украинцев — они таковыми являются на самом деле.Украинские власти не просто презирают собственное общество. Там считается вполне комильфо публично высказывать такие взгляды. Это в лапотной России за "макарошки" и прочие скандальные заявления зарвавшихся чиновников увольняют с волчьим билетом, у наших юго-западных соседей подобное в порядке вещей.У того же Арестовича самым впечатляющим является высказывание двухгодичной давности, заслуживающее почти полного (за исключением нецензурной лексики) цитирования: "Дело в том, что мы *** (ненормальная) страна. Кроме того, у нас *** (ненормальное) коллективное бессознательное. Средний украинец, если возможно рассуждать в таких категориях, это идеальная жертва информационной семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем, то есть у него вместо мозга идеальный газ. Крайне поучительное зрелище, я бы сказал".Стало уже обычным делом называть Украину несостоявшимся государством, и каждый новый день только приносит новые подтверждения данной точки зрения. Но такой Украина стала не сама по себе. Провал украинского государственного проекта — целиком и полностью вина ее элит. Неумных, непрофессиональных, закомплексованных и одновременно одержимых манией величия. Просто потому, что надо быть именно таким, чтобы делать заявления, аналогичные процитированному про "идеальный газ". Да и в свежих комментариях про "успешную военную операцию" в Лисичанске их бредовая абсурдность является эдаким постмодернистским "подмигиванием" для своих: мол, мы-то с вами все понимаем, а "быдло схавает".Вот эти профессиональные и личные качества — включая презрение к своим согражданам — украинские элиты положили в основу государственного образования, которое они строили тридцать лет. Так что не приходится удивляться, что в конечном счете Украина превратилась в Молоха, который в данный момент перемалывает собственный народ. И все это во имя геополитических интересов Запада, "запасных аэродромов" там же представителей киевских властей (Арестович, несомненно, рассчитывает войти в число счастливчиков), ну и европейских мрий и русофобских фантазмов для населения.
https://ria.ru/20220607/ukraina-1793765399.html
https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html
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Ирина Алкснис
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Жители Лисичанска встречают военнослужащих союзных сил
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авторы, владимир зеленский, алексей арестович , украина, лисичанск, киев, вооруженные силы украины
08:00 05.07.2022 (обновлено: 08:04 05.07.2022)
 

Украина родила национальную военную школу

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Алексей Арестович. Архивное фото
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Советник главы офиса Владимира Зеленского и главный киевский спикер-пропагандист Алексей Арестович в очередной раз порадовал поклонников его сатирического и пиар-дарования.
На сей раз выданные им перлы касались сдачи ВСУ Лисичанска и Северодонецка, в результате чего, по сути, завершено освобождение территории ЛНР союзными войсками. Арестович назвал произошедшее "успешной военной операцией", одним из достижений которой стал "сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад". В целом же, по оценке политика, произошло "рождение национальной военной школы", причем "в кои-то веки мы снова сделали их (надо понимать, Россию. — Прим. автора) красиво".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 15:43Специальная военная операция на Украине
Зеленский признал, что Украина не способна наступать
Украинская пропаганда являет собой удивительный феномен, в котором переплетены запредельная агрессивность внушения и совершенно открытое, даже подчеркнутое презрение к аудитории, на которую она работает, презрение к собственному обществу.
Возьмем, к примеру, ложь. Да, пропаганда может лгать, но на практике это может принимать самые разные формы — от умалчивания до переворачивания ситуации с ног на голову. В последнем тоже в целом нет ничего сверхъестественного. Чего только мир не повидал за последние десятилетия! И гитлеровское "чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее", и оруэлловское "война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила", и пробирку Пауэлла, и "путинское подорожание" Байдена.
Но все-таки имеются различия, поскольку перегибание палки тут может обеспечить эффект бумеранга. В случае с якобы имевшимся оружием массового поражения в Ираке Соединенные Штаты поставили на карту свою репутацию — и хотя вскрывшаяся ложь не повлекла на тот момент критических для Вашингтона последствий, ту пробирку им припоминают до сих пор, и по гамбургскому счету эта история очень сильно ударила по реноме США, от которого ныне остались одни ошметки. А в версию ответственности российского президента за резко возросшие цены американцы просто не верят, что подтверждают многочисленные социологические опросы — и Белый дом только теряет очки в глазах собственных граждан, продолжая упрямо повторять эту фантазию.
В общем, в обычной ситуации использовать неправду в пропаганде надо не менее, а скорее даже более аккуратно, нежели в жизни. Именно поэтому для объяснения военных неудач в мире традиционно используются формулы вроде таких: "Наши войска отступили на заранее подготовленные позиции для выравнивания линии фронта".
Однако тонкая манипуляция общественным мнением не для Киева. Там бьют "по площадям", так что болезненное поражение, бегство ВСУ из Лисичанска и полная потеря территории ЛНР объявлены украинскими властями не просто большим успехом, а аж рождением национальной военной школы.
Тут возникает закономерный вопрос: но зачем так-то уж грубо? Ведь подобные заявления выглядят не изощренной и тонкой манипуляцией, а прямым и демонстративным оскорблением украинского общества. Неужели Киев не боится, что такая информационная политика обернется против него же самого?
Баннер с надписью Мы — русский Донбасс! на здании в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
Вчера, 08:00
Донбассу предстоит вновь стать сердцем России
Первое: нет, в Киеве этого не боятся. Второе: данные заявления вовсе не выглядят открытым оскорблением украинцев — они таковыми являются на самом деле.
Украинские власти не просто презирают собственное общество. Там считается вполне комильфо публично высказывать такие взгляды. Это в лапотной России за "макарошки" и прочие скандальные заявления зарвавшихся чиновников увольняют с волчьим билетом, у наших юго-западных соседей подобное в порядке вещей.
У того же Арестовича самым впечатляющим является высказывание двухгодичной давности, заслуживающее почти полного (за исключением нецензурной лексики) цитирования: "Дело в том, что мы *** (ненормальная) страна. Кроме того, у нас *** (ненормальное) коллективное бессознательное. Средний украинец, если возможно рассуждать в таких категориях, это идеальная жертва информационной семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем, то есть у него вместо мозга идеальный газ. Крайне поучительное зрелище, я бы сказал".
Вид на площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 08:00Специальная военная операция на Украине
Запад начал убеждать Украину в необходимости территориальных уступок
Стало уже обычным делом называть Украину несостоявшимся государством, и каждый новый день только приносит новые подтверждения данной точки зрения. Но такой Украина стала не сама по себе. Провал украинского государственного проекта — целиком и полностью вина ее элит. Неумных, непрофессиональных, закомплексованных и одновременно одержимых манией величия. Просто потому, что надо быть именно таким, чтобы делать заявления, аналогичные процитированному про "идеальный газ". Да и в свежих комментариях про "успешную военную операцию" в Лисичанске их бредовая абсурдность является эдаким постмодернистским "подмигиванием" для своих: мол, мы-то с вами все понимаем, а "быдло схавает".
Вот эти профессиональные и личные качества — включая презрение к своим согражданам — украинские элиты положили в основу государственного образования, которое они строили тридцать лет. Так что не приходится удивляться, что в конечном счете Украина превратилась в Молоха, который в данный момент перемалывает собственный народ. И все это во имя геополитических интересов Запада, "запасных аэродромов" там же представителей киевских властей (Арестович, несомненно, рассчитывает войти в число счастливчиков), ну и европейских мрий и русофобских фантазмов для населения.
"В городе сегодня праздник": освобождение Лисичанска
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

Установка Знамени Победы на здании администрации Лисичанска
1 из 9

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

Мирная жительница встречает бойцов Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
2 из 9

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

Танк Т-80 Народной милиции ЛНР на окраине Лисичанска
3 из 9

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

Встреча бойцов 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска
4 из 9

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

Бойцы 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
5 из 9

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

Разрушенное в результате боевых действий здание в пригороде Лисичанска
6 из 9

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

Боец специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова общается с местными жителями в Лисичанске
7 из 9

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

Местная жительница с флагом ЛНР, подаренным бойцами 6-го казачего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова у здания администрации в Лисичанске
8 из 9

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

Командир шестого отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова полковник Владимир Полуполтинных с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска
9 из 9

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 9

О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 9

В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 9

Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 9

Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 9

Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 9

Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 9

Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 9

"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 9

Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
АвторыВладимир ЗеленскийАлексей АрестовичУкраинаЛисичанскКиевВооруженные силы Украины
 
 
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