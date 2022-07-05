https://ria.ru/20220705/ukraina-1800222865.html
Украина родила национальную военную школу
Украина родила национальную военную школу - РИА Новости, 05.07.2022
Украина родила национальную военную школу
Советник главы офиса Владимира Зеленского и главный киевский спикер-пропагандист Алексей Арестович в очередной раз порадовал поклонников его сатирического и... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T08:00
2022-07-05T08:00
2022-07-05T08:04
авторы
владимир зеленский
алексей арестович
украина
лисичанск
киев
вооруженные силы украины
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Советник главы офиса Владимира Зеленского и главный киевский спикер-пропагандист Алексей Арестович в очередной раз порадовал поклонников его сатирического и пиар-дарования.На сей раз выданные им перлы касались сдачи ВСУ Лисичанска и Северодонецка, в результате чего, по сути, завершено освобождение территории ЛНР союзными войсками. Арестович назвал произошедшее "успешной военной операцией", одним из достижений которой стал "сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад". В целом же, по оценке политика, произошло "рождение национальной военной школы", причем "в кои-то веки мы снова сделали их (надо понимать, Россию. — Прим. автора) красиво".Украинская пропаганда являет собой удивительный феномен, в котором переплетены запредельная агрессивность внушения и совершенно открытое, даже подчеркнутое презрение к аудитории, на которую она работает, презрение к собственному обществу.Возьмем, к примеру, ложь. Да, пропаганда может лгать, но на практике это может принимать самые разные формы — от умалчивания до переворачивания ситуации с ног на голову. В последнем тоже в целом нет ничего сверхъестественного. Чего только мир не повидал за последние десятилетия! И гитлеровское "чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее", и оруэлловское "война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила", и пробирку Пауэлла, и "путинское подорожание" Байдена.Но все-таки имеются различия, поскольку перегибание палки тут может обеспечить эффект бумеранга. В случае с якобы имевшимся оружием массового поражения в Ираке Соединенные Штаты поставили на карту свою репутацию — и хотя вскрывшаяся ложь не повлекла на тот момент критических для Вашингтона последствий, ту пробирку им припоминают до сих пор, и по гамбургскому счету эта история очень сильно ударила по реноме США, от которого ныне остались одни ошметки. А в версию ответственности российского президента за резко возросшие цены американцы просто не верят, что подтверждают многочисленные социологические опросы — и Белый дом только теряет очки в глазах собственных граждан, продолжая упрямо повторять эту фантазию.В общем, в обычной ситуации использовать неправду в пропаганде надо не менее, а скорее даже более аккуратно, нежели в жизни. Именно поэтому для объяснения военных неудач в мире традиционно используются формулы вроде таких: "Наши войска отступили на заранее подготовленные позиции для выравнивания линии фронта".Однако тонкая манипуляция общественным мнением не для Киева. Там бьют "по площадям", так что болезненное поражение, бегство ВСУ из Лисичанска и полная потеря территории ЛНР объявлены украинскими властями не просто большим успехом, а аж рождением национальной военной школы.Тут возникает закономерный вопрос: но зачем так-то уж грубо? Ведь подобные заявления выглядят не изощренной и тонкой манипуляцией, а прямым и демонстративным оскорблением украинского общества. Неужели Киев не боится, что такая информационная политика обернется против него же самого?Первое: нет, в Киеве этого не боятся. Второе: данные заявления вовсе не выглядят открытым оскорблением украинцев — они таковыми являются на самом деле.Украинские власти не просто презирают собственное общество. Там считается вполне комильфо публично высказывать такие взгляды. Это в лапотной России за "макарошки" и прочие скандальные заявления зарвавшихся чиновников увольняют с волчьим билетом, у наших юго-западных соседей подобное в порядке вещей.У того же Арестовича самым впечатляющим является высказывание двухгодичной давности, заслуживающее почти полного (за исключением нецензурной лексики) цитирования: "Дело в том, что мы *** (ненормальная) страна. Кроме того, у нас *** (ненормальное) коллективное бессознательное. Средний украинец, если возможно рассуждать в таких категориях, это идеальная жертва информационной семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем, то есть у него вместо мозга идеальный газ. Крайне поучительное зрелище, я бы сказал".Стало уже обычным делом называть Украину несостоявшимся государством, и каждый новый день только приносит новые подтверждения данной точки зрения. Но такой Украина стала не сама по себе. Провал украинского государственного проекта — целиком и полностью вина ее элит. Неумных, непрофессиональных, закомплексованных и одновременно одержимых манией величия. Просто потому, что надо быть именно таким, чтобы делать заявления, аналогичные процитированному про "идеальный газ". Да и в свежих комментариях про "успешную военную операцию" в Лисичанске их бредовая абсурдность является эдаким постмодернистским "подмигиванием" для своих: мол, мы-то с вами все понимаем, а "быдло схавает".Вот эти профессиональные и личные качества — включая презрение к своим согражданам — украинские элиты положили в основу государственного образования, которое они строили тридцать лет. Так что не приходится удивляться, что в конечном счете Украина превратилась в Молоха, который в данный момент перемалывает собственный народ. И все это во имя геополитических интересов Запада, "запасных аэродромов" там же представителей киевских властей (Арестович, несомненно, рассчитывает войти в число счастливчиков), ну и европейских мрий и русофобских фантазмов для населения.
https://ria.ru/20220607/ukraina-1793765399.html
https://ria.ru/20220704/donbass-1799981211.html
https://ria.ru/20220614/ukraina-1795026482.html
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Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a34a2f43720ce652b0b53a3131b38a21.jpg
Жители Лисичанска встречают военнослужащих союзных сил
Жители Лисичанска встречают военнослужащих союзных сил
2022-07-05T08:00
true
PT2M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Алкснис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg
авторы, владимир зеленский, алексей арестович , украина, лисичанск, киев, вооруженные силы украины
Советник главы офиса Владимира Зеленского
и главный киевский спикер-пропагандист Алексей Арестович
в очередной раз порадовал поклонников его сатирического и пиар-дарования.
На сей раз выданные им перлы касались сдачи ВСУ Лисичанска
и Северодонецка
, в результате чего, по сути, завершено освобождение территории ЛНР
союзными войсками. Арестович назвал произошедшее "успешной военной операцией", одним из достижений которой стал "сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад". В целом же, по оценке политика, произошло "рождение национальной военной школы", причем "в кои-то веки мы снова сделали их (надо понимать, Россию. — Прим. автора) красиво".
Украинская пропаганда являет собой удивительный феномен, в котором переплетены запредельная агрессивность внушения и совершенно открытое, даже подчеркнутое презрение к аудитории, на которую она работает, презрение к собственному обществу.
Возьмем, к примеру, ложь. Да, пропаганда может лгать, но на практике это может принимать самые разные формы — от умалчивания до переворачивания ситуации с ног на голову. В последнем тоже в целом нет ничего сверхъестественного. Чего только мир не повидал за последние десятилетия! И гитлеровское "чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа верит в нее", и оруэлловское "война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила", и пробирку Пауэлла, и "путинское подорожание" Байдена.
Но все-таки имеются различия, поскольку перегибание палки тут может обеспечить эффект бумеранга. В случае с якобы имевшимся оружием массового поражения в Ираке
Соединенные Штаты поставили на карту свою репутацию — и хотя вскрывшаяся ложь не повлекла на тот момент критических для Вашингтона
последствий, ту пробирку им припоминают до сих пор, и по гамбургскому счету эта история очень сильно ударила по реноме США
, от которого ныне остались одни ошметки. А в версию ответственности российского президента за резко возросшие цены американцы просто не верят, что подтверждают многочисленные социологические опросы — и Белый дом только теряет очки в глазах собственных граждан, продолжая упрямо повторять эту фантазию.
В общем, в обычной ситуации использовать неправду в пропаганде надо не менее, а скорее даже более аккуратно, нежели в жизни. Именно поэтому для объяснения военных неудач в мире традиционно используются формулы вроде таких: "Наши войска отступили на заранее подготовленные позиции для выравнивания линии фронта".
Однако тонкая манипуляция общественным мнением не для Киева
. Там бьют "по площадям", так что болезненное поражение, бегство ВСУ из Лисичанска и полная потеря территории ЛНР объявлены украинскими властями не просто большим успехом, а аж рождением национальной военной школы.
Тут возникает закономерный вопрос: но зачем так-то уж грубо? Ведь подобные заявления выглядят не изощренной и тонкой манипуляцией, а прямым и демонстративным оскорблением украинского общества. Неужели Киев не боится, что такая информационная политика обернется против него же самого?
Первое: нет, в Киеве этого не боятся. Второе: данные заявления вовсе не выглядят открытым оскорблением украинцев — они таковыми являются на самом деле.
Украинские власти не просто презирают собственное общество. Там считается вполне комильфо публично высказывать такие взгляды. Это в лапотной России за "макарошки" и прочие скандальные заявления зарвавшихся чиновников увольняют с волчьим билетом, у наших юго-западных соседей подобное в порядке вещей.
У того же Арестовича самым впечатляющим является высказывание двухгодичной давности, заслуживающее почти полного (за исключением нецензурной лексики) цитирования: "Дело в том, что мы *** (ненормальная) страна. Кроме того, у нас *** (ненормальное) коллективное бессознательное. Средний украинец, если возможно рассуждать в таких категориях, это идеальная жертва информационной семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем, то есть у него вместо мозга идеальный газ. Крайне поучительное зрелище, я бы сказал".
Стало уже обычным делом называть Украину
несостоявшимся государством, и каждый новый день только приносит новые подтверждения данной точки зрения. Но такой Украина стала не сама по себе. Провал украинского государственного проекта — целиком и полностью вина ее элит. Неумных, непрофессиональных, закомплексованных и одновременно одержимых манией величия. Просто потому, что надо быть именно таким, чтобы делать заявления, аналогичные процитированному про "идеальный газ". Да и в свежих комментариях про "успешную военную операцию" в Лисичанске их бредовая абсурдность является эдаким постмодернистским "подмигиванием" для своих: мол, мы-то с вами все понимаем, а "быдло схавает".
Вот эти профессиональные и личные качества — включая презрение к своим согражданам — украинские элиты положили в основу государственного образования, которое они строили тридцать лет. Так что не приходится удивляться, что в конечном счете Украина превратилась в Молоха, который в данный момент перемалывает собственный народ. И все это во имя геополитических интересов Запада, "запасных аэродромов" там же представителей киевских властей (Арестович, несомненно, рассчитывает войти в число счастливчиков), ну и европейских мрий и русофобских фантазмов для населения.
"В городе сегодня праздник": освобождение Лисичанска
1 из 9
О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.
2 из 9
В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.
3 из 9
Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.
4 из 9
Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.
5 из 9
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.
6 из 9
Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.
7 из 9
Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.
8 из 9
"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
9 из 9
Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.
1 из 9
О полном освобождении Луганской Народной Республики стало известно в воскресенье.
2 из 9
В результате успешных боевых действий союзные войска установили контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами.
3 из 9
Лисичанск освобождали силы 8-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России и Народной милиции ЛНР.
4 из 9
Встреча бойцов 6-го казачьего полка имени Платова ЛНР и специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова на окраине Лисичанска.
5 из 9
Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили некоторые административные здания, включая мэрию.
6 из 9
Союзным силам, которые установили контроль над Лисичанском, достались трофейные боеприпасы и броневики.
7 из 9
Жители города вышли встречать российских военнослужащих и попросили их больше не уходить.
8 из 9
"Радости человеческой здесь нет предела. В городе сегодня праздник", — сообщил РИА Новости официальный представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.
9 из 9
Командир 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова с украинским флагом, снятым со здания администрации Лисичанска.