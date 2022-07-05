https://ria.ru/20220705/tranzit-1800316596.html

Калининград сделал все от него зависящее по транзиту, заявил Алиханов

Калининград сделал все от него зависящее по транзиту, заявил Алиханов - РИА Новости, 05.07.2022

Калининград сделал все от него зависящее по транзиту, заявил Алиханов

Власти Калининградской области не сидят и не ждут решения по транзиту через Литву, все, что нужно было сделать со стороны региона, сделано, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:33

2022-07-05T11:33

2022-07-05T11:33

экономика

россия

литва

евросоюз

калининград

калининградская область

антон алиханов

санкции в отношении россии

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КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Власти Калининградской области не сидят и не ждут решения по транзиту через Литву, все, что нужно было сделать со стороны региона, сделано, заявил РИА Новости калининградский губернатор Антон Алиханов."Я вообще в отношении их решения не питаю никаких иллюзий или надежд, или еще чего-то. Нам бы хотелось, но сказать, что мы сидим и ждем, и надеемся, я такого говорить не буду. Мы работаем, потому что мы со своей стороны все, что нужно было сделать со стороны региона, мы сделали", - сказал Алиханов.По словам губернатора, калининградские власти, со своей стороны, предприняли все необходимые меры для решения вопроса транзита грузов в регион через Литву. "Мы работаем с федеральным центром относительно новых судов, вывели часть на линию. Мы работаем с ними относительно субсидирования, мы подготовили предложения относительно ответных мер на случай, если такие меры федеральный центр решит предпринять", - объяснил глава региона.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.

https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html

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литва

калининград

калининградская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, литва, евросоюз, калининград, калининградская область, антон алиханов, санкции в отношении россии