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Калининград сделал все от него зависящее по транзиту, заявил Алиханов - РИА Новости, 05.07.2022
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Калининград сделал все от него зависящее по транзиту, заявил Алиханов
Калининград сделал все от него зависящее по транзиту, заявил Алиханов - РИА Новости, 05.07.2022
Калининград сделал все от него зависящее по транзиту, заявил Алиханов
Власти Калининградской области не сидят и не ждут решения по транзиту через Литву, все, что нужно было сделать со стороны региона, сделано, заявил РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:33
2022-07-05T11:33
экономика
россия
литва
евросоюз
калининград
калининградская область
антон алиханов
санкции в отношении россии
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КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Власти Калининградской области не сидят и не ждут решения по транзиту через Литву, все, что нужно было сделать со стороны региона, сделано, заявил РИА Новости калининградский губернатор Антон Алиханов."Я вообще в отношении их решения не питаю никаких иллюзий или надежд, или еще чего-то. Нам бы хотелось, но сказать, что мы сидим и ждем, и надеемся, я такого говорить не буду. Мы работаем, потому что мы со своей стороны все, что нужно было сделать со стороны региона, мы сделали", - сказал Алиханов.По словам губернатора, калининградские власти, со своей стороны, предприняли все необходимые меры для решения вопроса транзита грузов в регион через Литву. "Мы работаем с федеральным центром относительно новых судов, вывели часть на линию. Мы работаем с ними относительно субсидирования, мы подготовили предложения относительно ответных мер на случай, если такие меры федеральный центр решит предпринять", - объяснил глава региона.Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
https://ria.ru/20220621/litva-1796853268.html
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литва
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экономика, россия, литва, евросоюз, калининград, калининградская область, антон алиханов, санкции в отношении россии
11:33 05.07.2022
 
Калининград сделал все от него зависящее по транзиту, заявил Алиханов

Алиханов: все, что нужно было сделать по транзиту со стороны Калининграда, было сделано

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калининградской области Антон Алиханов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Власти Калининградской области не сидят и не ждут решения по транзиту через Литву, все, что нужно было сделать со стороны региона, сделано, заявил РИА Новости калининградский губернатор Антон Алиханов.
"Я вообще в отношении их решения не питаю никаких иллюзий или надежд, или еще чего-то. Нам бы хотелось, но сказать, что мы сидим и ждем, и надеемся, я такого говорить не буду. Мы работаем, потому что мы со своей стороны все, что нужно было сделать со стороны региона, мы сделали", - сказал Алиханов.
"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости": блокада Калининграда
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

Кенигсберский собор на острове Канта в Калининграде
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

Калининградский морской торговый порт
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

Кафедральный собор в Калининграде
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

Посетители на территории историко-этнографического и торгово-ремесленного комплекса Рыбная деревня в Калининграде
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

Грузовой автомобиль у КПП Чернышевское в Калининградской области на границе с Литвой
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

На одной из улиц города Советска
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

Чайка в Калининградском морском торговом порту
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
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© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанк

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

Грузовые автомобили у КПП Чернышевское в Калининградской области
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Литовские железные дороги прекратили транзит в Калининградскую область с 18 июня.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
2 из 13

Запрет распространили как на железнодорожный, так и на автомобильный транспорт.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Сухопутный транспортный коридор, соединяющий Калининградскую область с остальной территорией России, оказался фактически заблокирован.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
4 из 13

Товары, попавшие под запрет, теперь можно доставить в Калининград по воде, а для этого необходимо увеличить количество паромов, курсирующих между Усть-Лугой и Балтийском.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Задержек с доставкой грузов в Калининград не будет, пообещал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Глава региона уверен, что о решении в ситуации с транзитом удастся договориться.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 13

"Литовцы — наши соседи, делают нам гадости, но у нас квартира побольше, и коридор (общий) им тоже нужен не меньше нашего", — отметил Алиханов.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Для решения вопросов, связанных с ограничением транзита, создан оперативный штаб.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Москва расценила действия Литвы как открыто враждебные.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
10 из 13

Решение литовских властей в Кремле назвали незаконным и беспрецедентным.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Российская сторона заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру в связи с распространением санкций на транзит.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
12 из 13

Указано на недопустимость действий, нарушающих обязательства Евросоюза и ведущих к эскалации напряженности.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
13 из 13

Если Вильнюс не отзовет запрет на транзит, Москва обещает принять ответные меры, последствия которых ощутят на себе все жители Литвы.

© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
По словам губернатора, калининградские власти, со своей стороны, предприняли все необходимые меры для решения вопроса транзита грузов в регион через Литву. "Мы работаем с федеральным центром относительно новых судов, вывели часть на линию. Мы работаем с ними относительно субсидирования, мы подготовили предложения относительно ответных мер на случай, если такие меры федеральный центр решит предпринять", - объяснил глава региона.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры.
Позже Алиханов заявил, что появились сообщения, что Еврокомиссия исполнит обязательства и не будет препятствовать транзиту, ожидается дипломатическое решение вопроса.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 08:00
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