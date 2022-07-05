https://ria.ru/20220705/tranzit-1800245799.html

Алиханов анонсировал решение вопроса с транзитом в Калининградскую область

Алиханов анонсировал решение вопроса с транзитом в Калининградскую область - РИА Новости, 05.07.2022

Алиханов анонсировал решение вопроса с транзитом в Калининградскую область

Работа над решением вопроса с транзитом в Калининградскую область идет, есть хорошие шансы, что она будет завершена так, как нужно региону и стране, заявил РИА... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T06:04

2022-07-05T06:04

2022-07-05T07:39

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калининград

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КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Работа над решением вопроса с транзитом в Калининградскую область идет, есть хорошие шансы, что она будет завершена так, как нужно региону и стране, заявил РИА Новости калининградский губернатор Антон Алиханов."Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране", - сказал он РИА Новости.Губернатор добавил, что единственный вариант решения вопроса раз и навсегда — принятие Евросоюзом нового пакета санкций с исключениями или внесение исключений в действующие пакеты.Алиханов напомнил, что 10 июля ЕС должен обнародовать очередной санкционный пакет. "Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры", - добавил он.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.Агентство Bloomberg на минувшей неделе сообщило, что одновременно с принятием нового пакета антироссийских санкций ЕС может скорректировать правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.

https://ria.ru/20220704/kaliningrad-1800064172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, калининград, евросоюз, еврокомиссия, литва, в мире