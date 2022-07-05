https://ria.ru/20220705/tranzit-1800245799.html
Алиханов анонсировал решение вопроса с транзитом в Калининградскую область
Алиханов анонсировал решение вопроса с транзитом в Калининградскую область - РИА Новости, 05.07.2022
Алиханов анонсировал решение вопроса с транзитом в Калининградскую область
Работа над решением вопроса с транзитом в Калининградскую область идет, есть хорошие шансы, что она будет завершена так, как нужно региону и стране, заявил РИА... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T06:04
2022-07-05T06:04
2022-07-05T07:39
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калининград
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еврокомиссия
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КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Работа над решением вопроса с транзитом в Калининградскую область идет, есть хорошие шансы, что она будет завершена так, как нужно региону и стране, заявил РИА Новости калининградский губернатор Антон Алиханов."Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране", - сказал он РИА Новости.Губернатор добавил, что единственный вариант решения вопроса раз и навсегда — принятие Евросоюзом нового пакета санкций с исключениями или внесение исключений в действующие пакеты.Алиханов напомнил, что 10 июля ЕС должен обнародовать очередной санкционный пакет. "Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры", - добавил он.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.Агентство Bloomberg на минувшей неделе сообщило, что одновременно с принятием нового пакета антироссийских санкций ЕС может скорректировать правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, калининград, евросоюз, еврокомиссия, литва, в мире
06:04 05.07.2022 (обновлено: 07:39 05.07.2022)
Алиханов анонсировал решение вопроса с транзитом в Калининградскую область
Губернатор Алиханов заявил, что работа над решением вопроса с транзитом в Калининград идет
КАЛИНИНГРАД, 5 июл - РИА Новости. Работа над решением вопроса с транзитом в Калининградскую область идет, есть хорошие шансы, что она будет завершена так, как нужно региону и стране, заявил РИА Новости калининградский губернатор Антон Алиханов.
"Исходя из той информации, которую мы получаем по разным каналам, по разным источникам, мы понимаем, что работа идет и есть хороший шанс, что она будет завершена так, как нужно региону и как нужно нашей стране", - сказал он РИА Новости.
Губернатор добавил, что единственный вариант решения вопроса раз и навсегда — принятие Евросоюзом нового пакета санкций с исключениями или внесение исключений в действующие пакеты.
"С точки зрения устойчивости юридической позиции, конечно, либо по первому, либо по второму треку надо дойти до конца", - пояснил он.
Алиханов напомнил, что 10 июля ЕС должен обнародовать очередной санкционный пакет. "Если те объявленные сроки, о которых было сказано, до 10 июля, не будут выдержаны, мы будем предлагать политическому руководству принимать ответные меры", - добавил он.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область
товаров, попавших под санкции ЕС
: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова
, Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Москва
оставляет за собой право на защиту национальных интересов, если ограничения не снимут.
Агентство Bloomberg на минувшей неделе сообщило
, что одновременно с принятием нового пакета антироссийских санкций ЕС может скорректировать правила транзита подсанкционных товаров в Калининград.