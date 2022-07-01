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Блумберг: ЕС может откорректировать правила транзита товаров в Калининград - РИА Новости, 01.07.2022
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Блумберг: ЕС может откорректировать правила транзита товаров в Калининград
Блумберг: ЕС может откорректировать правила транзита товаров в Калининград - РИА Новости, 01.07.2022
Блумберг: ЕС может откорректировать правила транзита товаров в Калининград
Евросоюз может изменить правила транзита российских грузов в Калининградскую область одновременно с принятием новых санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:04
2022-07-01T16:12
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Евросоюз может изменить правила транзита российских грузов в Калининградскую область одновременно с принятием новых санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.По данным агентства, будущий пакет ограничительных мер может предусматривать "корректировку правил, касающихся транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград".Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вильнюс принял агрессивное решение, а Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что имеющиеся паромы справится с возросшим грузопотоком.В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа накануне заявил, что Еврокомиссия в ближайшее время обнародует новые правила перевозки грузов.
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в мире, евросоюз, санкции в отношении россии
15:04 01.07.2022 (обновлено: 16:12 01.07.2022)
 
Блумберг: ЕС может откорректировать правила транзита товаров в Калининград

Блумберг: ЕС может откорректировать правила транзита подсанкционных товаров в Калининград

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Евросоюз может изменить правила транзита российских грузов в Калининградскую область одновременно с принятием новых санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, будущий пакет ограничительных мер может предусматривать "корректировку правил, касающихся транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград".
Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вильнюс принял агрессивное решение, а Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что имеющиеся паромы справится с возросшим грузопотоком.
В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа накануне заявил, что Еврокомиссия в ближайшее время обнародует новые правила перевозки грузов.
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