https://ria.ru/20220701/sanktsii-1799588876.html

Блумберг: ЕС может откорректировать правила транзита товаров в Калининград

Блумберг: ЕС может откорректировать правила транзита товаров в Калининград - РИА Новости, 01.07.2022

Блумберг: ЕС может откорректировать правила транзита товаров в Калининград

Евросоюз может изменить правила транзита российских грузов в Калининградскую область одновременно с принятием новых санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:04

2022-07-01T15:04

2022-07-01T16:12

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793013862_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_2c7016ddfe9984b64fe3e6cb216e435c.jpg

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Евросоюз может изменить правила транзита российских грузов в Калининградскую область одновременно с принятием новых санкций, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.По данным агентства, будущий пакет ограничительных мер может предусматривать "корректировку правил, касающихся транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград".Литва с 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита.Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Вильнюс принял агрессивное решение, а Москва оставляет за собой право на защиту национальных интересов.Губернатор Калининградской области Антон Алиханов подчеркнул, что имеющиеся паромы справится с возросшим грузопотоком.В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа накануне заявил, что Еврокомиссия в ближайшее время обнародует новые правила перевозки грузов.

https://ria.ru/20220701/zoloto-1799566140.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, евросоюз, санкции в отношении россии