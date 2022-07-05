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Россиянам рассказали, как законно "докупить стаж" для выхода на пенсию - РИА Новости, 05.07.2022
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Россиянам рассказали, как законно "докупить стаж" для выхода на пенсию
Россиянам рассказали, как законно "докупить стаж" для выхода на пенсию - РИА Новости, 05.07.2022
Россиянам рассказали, как законно "докупить стаж" для выхода на пенсию
Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T01:16
2022-07-05T11:37
общество
россия
пенсионный фонд рф
пенсия
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" Людмилу Иванову-Швец.Ситуация, когда не хватает стажа для получения пенсии по старости, чаще всего возникает у тех россиян, кто долго работал без официального трудоустройства и не платил социальные взносы. Сейчас это актуально еще и для самозанятых, они сами должны заботиться о будущей пенсии.До 2024 года в России действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. С 2024 года будет необходимо иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.Закон допускает "покупку" половины необходимого стажа, это 7,5 года. "Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36 669,6 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить один год стажа и 1,076 балла. Максимально за один год можно купить 8,52 балла, уплатив в ПФР 293 356.8 рубля", — рассказала она.Она подчеркнула, что вне зависимости от суммы взноса купить можно только один год стажа в течение одного календарного года.
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общество, россия, пенсионный фонд рф, пенсия
01:16 05.07.2022 (обновлено: 11:37 05.07.2022)
 
Россиянам рассказали, как законно "докупить стаж" для выхода на пенсию

Доцент Иванова-Швец заявила, что россияне смогут "докупить стаж" для выхода на пенсию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" Людмилу Иванову-Швец.
Ситуация, когда не хватает стажа для получения пенсии по старости, чаще всего возникает у тех россиян, кто долго работал без официального трудоустройства и не платил социальные взносы. Сейчас это актуально еще и для самозанятых, они сами должны заботиться о будущей пенсии.
До 2024 года в России действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. С 2024 года будет необходимо иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.
Закон допускает "покупку" половины необходимого стажа, это 7,5 года. "Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36 669,6 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить один год стажа и 1,076 балла. Максимально за один год можно купить 8,52 балла, уплатив в ПФР 293 356.8 рубля", — рассказала она.
Она подчеркнула, что вне зависимости от суммы взноса купить можно только один год стажа в течение одного календарного года.
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