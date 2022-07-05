https://ria.ru/20220705/stazh-1800233512.html

Россиянам рассказали, как законно "докупить стаж" для выхода на пенсию

Россиянам рассказали, как законно "докупить стаж" для выхода на пенсию - РИА Новости, 05.07.2022

Россиянам рассказали, как законно "докупить стаж" для выхода на пенсию

Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T01:16

2022-07-05T01:16

2022-07-05T11:37

общество

россия

пенсионный фонд рф

пенсия

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россияне, кому к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить необходимые баллы и стаж, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на кандидата экономических наук, доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами" Людмилу Иванову-Швец.Ситуация, когда не хватает стажа для получения пенсии по старости, чаще всего возникает у тех россиян, кто долго работал без официального трудоустройства и не платил социальные взносы. Сейчас это актуально еще и для самозанятых, они сами должны заботиться о будущей пенсии.До 2024 года в России действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество необходимого трудового стажа и накопленных баллов. С 2024 года будет необходимо иметь не меньше 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.Закон допускает "покупку" половины необходимого стажа, это 7,5 года. "Для этого можно обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму, минимум — 36 669,6 рубля в 2022 году, а для самозанятых суммы фиксированные — 34 445 рублей. Такая сумма даст возможность добавить один год стажа и 1,076 балла. Максимально за один год можно купить 8,52 балла, уплатив в ПФР 293 356.8 рубля", — рассказала она.Она подчеркнула, что вне зависимости от суммы взноса купить можно только один год стажа в течение одного календарного года.

https://ria.ru/20220701/posobie-1799623362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, россия, пенсионный фонд рф, пенсия