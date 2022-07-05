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Истребители США F-35A прибыли в Южную Корею для совместных учений

Истребители США F-35A прибыли в Южную Корею для совместных учений - РИА Новости, 05.07.2022

Истребители США F-35A прибыли в Южную Корею для совместных учений

Шесть американских истребителей F-35A прибыли в Южную Корею во вторник с базы ВВС США на Аляске для проведения совместных учений, сообщили Вооруженные силы США... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T17:08

2022-07-05T17:08

2022-07-05T17:33

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СЕУЛ, 5 июл – РИА Новости. Шесть американских истребителей F-35A прибыли в Южную Корею во вторник с базы ВВС США на Аляске для проведения совместных учений, сообщили Вооруженные силы США в Южной Корее (USFK)."Самолеты F-35 ВВС США с военно-воздушной базы Эйелсон на Аляске прибыли в Республику Корея для выполнения полетов вместе со своими коллегами из ВВС Республики Корея", - говорится в заявлении американских военных.Учения будут проводиться с участием различных южнокорейских и американских самолетов, включая F-35, состоящие на вооружении южнокорейской армии. Ознакомительные и обычные тренировочные полеты должны повысить "оперативную совместимость" ВВС двух стран, а также способствовать проведению технического обслуживания и внедрению новейших военных авиационных технологий.Учения продлятся 10 дней, до 14 июля. Последнее публичное развертывание американских истребителей пятого поколения в Южной Корее было в декабре 2017 года в ходе учений Vigilant Ace.

https://ria.ru/20220606/puski-1793341434.html

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