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Глава Сочи оценил городскую систему предупреждения о ЧС - РИА Новости, 05.07.2022
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Туризм
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Глава Сочи оценил городскую систему предупреждения о ЧС
Глава Сочи оценил городскую систему предупреждения о ЧС - РИА Новости, 05.07.2022
Глава Сочи оценил городскую систему предупреждения о ЧС
Система оповещения о надвигающейся ЧС из-за ливней в Лазаревском районе Сочи сработала четко, также людей предупреждали о непогоде в СМИ и социальных сетях,... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T05:17
2022-07-05T05:17
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СОЧИ, 5 июл – РИА Новости. Система оповещения о надвигающейся ЧС из-за ливней в Лазаревском районе Сочи сработала четко, также людей предупреждали о непогоде в СМИ и социальных сетях, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Он добавил, что предупреждение о непогоде также публиковалось в СМИ и социальных сетях. Кроме этого, глава города подчеркнул, что в дальнейшем во избежание трагических случаев людей будут оповещать через громкоговорители с просьбой покинуть место стоянок и автокемпингов.На территории Краснодарского края с 22 по 28 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. В результате непогоды пострадал Лазаревский район Сочи, ливни разрушили более 100 домов, несколько автомобилей унесло селевыми потоками в море, городские власти объявили на месте локальный режим ЧС. Ранее житель посёлка Зубова Щель рассказывал РИА Новости, что система оповещения во время схода селевых потоков не среагировала.
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туризм, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), происшествия, новости - туризм, туристы, отдых на море
05:17 05.07.2022
 
Глава Сочи оценил городскую систему предупреждения о ЧС

Система оповещения о ЧС во время ливней в Сочи сработала четко, уверен мэр города

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоследствия наводнения в селе Зубова Щель в Лазаревском районе
Последствия наводнения в селе Зубова Щель в Лазаревском районе - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 5 июл – РИА Новости. Система оповещения о надвигающейся ЧС из-за ливней в Лазаревском районе Сочи сработала четко, также людей предупреждали о непогоде в СМИ и социальных сетях, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
"Сейчас, когда последствия разгула стихии в Лазаревском районе практически устранены и людям оказана необходимая первичная помощь, мы проанализировали, как сработала система оповещения о ЧС. Службы отработали четко на всех уровнях, это подтвердило и следствие", – написал Копайгородский в своем Телеграм-канале.
Он добавил, что предупреждение о непогоде также публиковалось в СМИ и социальных сетях. Кроме этого, глава города подчеркнул, что в дальнейшем во избежание трагических случаев людей будут оповещать через громкоговорители с просьбой покинуть место стоянок и автокемпингов.
На территории Краснодарского края с 22 по 28 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. В результате непогоды пострадал Лазаревский район Сочи, ливни разрушили более 100 домов, несколько автомобилей унесло селевыми потоками в море, городские власти объявили на месте локальный режим ЧС.
Ранее житель посёлка Зубова Щель рассказывал РИА Новости, что система оповещения во время схода селевых потоков не среагировала.
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