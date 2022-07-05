https://ria.ru/20220705/sochi-1800153904.html

Глава Сочи оценил городскую систему предупреждения о ЧС

Глава Сочи оценил городскую систему предупреждения о ЧС - РИА Новости, 05.07.2022

Глава Сочи оценил городскую систему предупреждения о ЧС

Система оповещения о надвигающейся ЧС из-за ливней в Лазаревском районе Сочи сработала четко, также людей предупреждали о непогоде в СМИ и социальных сетях,... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T05:17

2022-07-05T05:17

2022-07-05T05:17

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СОЧИ, 5 июл – РИА Новости. Система оповещения о надвигающейся ЧС из-за ливней в Лазаревском районе Сочи сработала четко, также людей предупреждали о непогоде в СМИ и социальных сетях, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.Он добавил, что предупреждение о непогоде также публиковалось в СМИ и социальных сетях. Кроме этого, глава города подчеркнул, что в дальнейшем во избежание трагических случаев людей будут оповещать через громкоговорители с просьбой покинуть место стоянок и автокемпингов.На территории Краснодарского края с 22 по 28 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. В результате непогоды пострадал Лазаревский район Сочи, ливни разрушили более 100 домов, несколько автомобилей унесло селевыми потоками в море, городские власти объявили на месте локальный режим ЧС. Ранее житель посёлка Зубова Щель рассказывал РИА Новости, что система оповещения во время схода селевых потоков не среагировала.

https://ria.ru/20220704/zaderzhanie-1799981549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), telegram (приложение), происшествия, новости - туризм, туристы, отдых на море