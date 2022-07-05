Глава Сочи оценил городскую систему предупреждения о ЧС
Система оповещения о ЧС во время ливней в Сочи сработала четко, уверен мэр города
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПоследствия наводнения в селе Зубова Щель в Лазаревском районе
СОЧИ, 5 июл – РИА Новости. Система оповещения о надвигающейся ЧС из-за ливней в Лазаревском районе Сочи сработала четко, также людей предупреждали о непогоде в СМИ и социальных сетях, сообщил мэр курорта Алексей Копайгородский.
"Сейчас, когда последствия разгула стихии в Лазаревском районе практически устранены и людям оказана необходимая первичная помощь, мы проанализировали, как сработала система оповещения о ЧС. Службы отработали четко на всех уровнях, это подтвердило и следствие", – написал Копайгородский в своем Телеграм-канале.
Он добавил, что предупреждение о непогоде также публиковалось в СМИ и социальных сетях. Кроме этого, глава города подчеркнул, что в дальнейшем во избежание трагических случаев людей будут оповещать через громкоговорители с просьбой покинуть место стоянок и автокемпингов.
На территории Краснодарского края с 22 по 28 июня действовало штормовое предупреждение из-за сильных дождей. В результате непогоды пострадал Лазаревский район Сочи, ливни разрушили более 100 домов, несколько автомобилей унесло селевыми потоками в море, городские власти объявили на месте локальный режим ЧС.
Ранее житель посёлка Зубова Щель рассказывал РИА Новости, что система оповещения во время схода селевых потоков не среагировала.