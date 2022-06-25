https://ria.ru/20220625/sochi-1798057539.html

В Сочи повреждены 86 домов из-за непогоды

В Сочи повреждены 86 домов из-за непогоды - РИА Новости, 25.06.2022

В Сочи повреждены 86 домов из-за непогоды

Порядка 86 частных домов были повреждены из-за непогоды в Сочи, вода зашла в 14 населенных пунктов, ее откачали с затопленных территорий, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T10:55

2022-06-25T10:55

2022-06-25T14:44

сочи

алексей копайгородский

происшествия

краснодарский край

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СОЧИ, 25 июн – РИА Новости. Порядка 86 частных домов были повреждены из-за непогоды в Сочи, вода зашла в 14 населенных пунктов, ее откачали с затопленных территорий, сообщает пресс-служба администрации города.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский информировал, что в результате сильных дождей в Лазаревском районе Сочи были подтоплены 11 населенных пунктов, повреждены 50 частных домов."По уточненным данным, в зоне подтопления оказались 14 поселений, все подтопленные территории освобождены от воды. Пострадали в той или иной степени 86 домовладений", - приводятся в релизе слова Копайгородского.Отмечается, что также в течение двух суток будут расчищены 16 пляжных территорий.Кроме того, по данным мэрии, на сегодняшний день обследован 51 дом, комиссии продолжают оценивать ущерб имуществу жителей, которое было испорчено из-за непогоды, в понедельник будет проводиться документальная работа для выплаты компенсаций пострадавшим.В Сочи до 27 июня действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в это время грозовые ливни, град, смерчи, сход селей, ветер и подъем уровня воды в реках. Как добавляли сочинские власти, больше всего во время ливней пострадал Лазаревский район курорта, удар стихии пришелся на поселок Зубова Щель, там несколько автомобилей были унесены течением селевых потоков в море, разрушены строения. В двух автомобилях, унесенных в море, находились семеро туристов из Ставрополья, двое из них погибли, один выжил и находится в больнице, остальных ищут спасатели. В настоящее время Лазаревском районе действует локальный режим ЧС.

https://ria.ru/20220625/sochi-1798045015.html

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сочи

краснодарский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сочи, алексей копайгородский, происшествия, краснодарский край