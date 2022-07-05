https://ria.ru/20220705/si-1800339729.html

Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию

Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию - РИА Новости, 05.07.2022

Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию

Сообщения СМИ об отказе председателя КНР Си Цзиньпина от приглашения посетить Россию не соответствуют действительности, заявил официальный представитель Кремля... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:13

2022-07-05T12:13

2022-07-05T13:04

си цзиньпин

россия

китай

владимир путин

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сообщения СМИ об отказе председателя КНР Си Цзиньпина от приглашения посетить Россию не соответствуют действительности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Так он прокомментировал публикации в некоторых изданиях о том, что лидер КНР якобы не принял приглашение Путина приехать в Россию, объяснив это пандемией COVID-19.Главы двух стран регулярно общаются в различных форматах. Так, только в минувшем июне они провели телефонные переговоры, а также участвовали в саммите БРИКС, который прошел по видеосвязи. В феврале президент России посетил открытие Олимпийских игр в Пекине. Как сообщал российский посол Андрей Денисов, в 2021 году Путин и Си Цзиньпин, несмотря на пандемию, не теряли контакт, у них состоялись три контакта по видеосвязи и телефонные разговоры, а также обмены посланиями.

https://ria.ru/20220625/soyuzniki-1798014683.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

си цзиньпин, россия, китай, владимир путин, в мире, дмитрий песков