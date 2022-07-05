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Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию - РИА Новости, 05.07.2022
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Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию
Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию - РИА Новости, 05.07.2022
Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию
Сообщения СМИ об отказе председателя КНР Си Цзиньпина от приглашения посетить Россию не соответствуют действительности, заявил официальный представитель Кремля... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:13
2022-07-05T13:04
си цзиньпин
россия
китай
владимир путин
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сообщения СМИ об отказе председателя КНР Си Цзиньпина от приглашения посетить Россию не соответствуют действительности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Так он прокомментировал публикации в некоторых изданиях о том, что лидер КНР якобы не принял приглашение Путина приехать в Россию, объяснив это пандемией COVID-19.Главы двух стран регулярно общаются в различных форматах. Так, только в минувшем июне они провели телефонные переговоры, а также участвовали в саммите БРИКС, который прошел по видеосвязи. В феврале президент России посетил открытие Олимпийских игр в Пекине. Как сообщал российский посол Андрей Денисов, в 2021 году Путин и Си Цзиньпин, несмотря на пандемию, не теряли контакт, у них состоялись три контакта по видеосвязи и телефонные разговоры, а также обмены посланиями.
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си цзиньпин, россия, китай, владимир путин, в мире, дмитрий песков
12:13 05.07.2022 (обновлено: 13:04 05.07.2022)
 
Песков опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию

Песков опроверг сообщения СМИ об отказе Си Цзиньпина от приглашения Путина посетить Россию

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сообщения СМИ об отказе председателя КНР Си Цзиньпина от приглашения посетить Россию не соответствуют действительности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Дело в том, что определенные ограничения ковидные в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, и к этому нужно с пониманием относиться. Есть действующее приглашение и у Путина посетить Китай, и у Си Цзиньпина посетить Россию. И по мере того, как все эти ослабления этих ограничений позволят, конечно, все визиты будут осуществлены", — пояснил пресс-секретарь президента.
Так он прокомментировал публикации в некоторых изданиях о том, что лидер КНР якобы не принял приглашение Путина приехать в Россию, объяснив это пандемией COVID-19.
Главы двух стран регулярно общаются в различных форматах. Так, только в минувшем июне они провели телефонные переговоры, а также участвовали в саммите БРИКС, который прошел по видеосвязи. В феврале президент России посетил открытие Олимпийских игр в Пекине.
Как сообщал российский посол Андрей Денисов, в 2021 году Путин и Си Цзиньпин, несмотря на пандемию, не теряли контакт, у них состоялись три контакта по видеосвязи и телефонные разговоры, а также обмены посланиями.
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