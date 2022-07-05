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На шахте в Кузбассе назвали причину обрушения породы - РИА Новости, 05.07.2022
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На шахте в Кузбассе назвали причину обрушения породы
На шахте в Кузбассе назвали причину обрушения породы - РИА Новости, 05.07.2022
На шахте в Кузбассе назвали причину обрушения породы
Причиной обрушения породы на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе стало сейсмическое событие, сообщили РИА Новости в Распадской угольной компании. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T13:56
2022-07-05T13:59
происшествия
россия
междуреченск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Причиной обрушения породы на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе стало сейсмическое событие, сообщили РИА Новости в Распадской угольной компании.Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что 190 горняков выводят на поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе после обрушения породы. Позже в администрации Междуреченского округа уточнили, что в момент обрушения породы под землей находились 125 горняков. Есть один пострадавший. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что два горняка после обрушения породы не выходят связь. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на поверхность из шахты вывели 46 горняков, двоим понадобилась помощь врачей."На северо-западе, в 5 километрах от Междуреченска, произошло сейсмическое событие, в результате которого произошло обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая". В настоящее время работников выводят на поверхность. На месте работают отряды ВГСЧ", – рассказали в компании.
https://ria.ru/20220705/shakhta-1800368831.html
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происшествия, россия, междуреченск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:56 05.07.2022 (обновлено: 13:59 05.07.2022)
 
На шахте в Кузбассе назвали причину обрушения породы

На шахте "Распадская-Кокосовая" в Кузбассе назвали сейсмособытие причиной обрушения породы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахта
Шахта - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КЕМЕРОВО, 5 июл – РИА Новости. Причиной обрушения породы на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе стало сейсмическое событие, сообщили РИА Новости в Распадской угольной компании.
Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что 190 горняков выводят на поверхность из шахты "Распадская-Коксовая" в Кузбассе после обрушения породы. Позже в администрации Междуреченского округа уточнили, что в момент обрушения породы под землей находились 125 горняков. Есть один пострадавший. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что два горняка после обрушения породы не выходят связь. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России, на поверхность из шахты вывели 46 горняков, двоим понадобилась помощь врачей.
"На северо-западе, в 5 километрах от Междуреченска, произошло сейсмическое событие, в результате которого произошло обрушение породы на шахте "Распадская-Коксовая". В настоящее время работников выводят на поверхность. На месте работают отряды ВГСЧ", – рассказали в компании.
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