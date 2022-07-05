https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800270017.html
Россия может зеркально ответить Японии на санкции, заявили в Совфеде
Россия может зеркально ответить Японии на санкции, заявили в Совфеде - РИА Новости, 05.07.2022
Россия может зеркально ответить Японии на санкции, заявили в Совфеде
Россия может дать зеркальный ответ на японские санкции как в отношении Токио, так и японских компаний, работающих в России, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:10
2022-07-05T09:10
2022-07-05T09:20
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия может дать зеркальный ответ на японские санкции как в отношении Токио, так и японских компаний, работающих в России, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда, сенатор от Амурской области Иван Абрамов.Ранее Япония ввела очередные санкции против России, предусмотрен и запрет на ввоз российского золота."Ответ должен быть зеркальным в отношении Японии, а также японских компаний, которые работают у нас", - сказал политик.Он подчеркнул, что Япония закупала у России много природных ресурсов, которых у нее самой нет. "Нельзя произвести продукцию, не имея сырья. Своими санкциями они прежде всего вредят сами себе", - отметил Абрамов.Сенатор отметил, что Россия располагает необходимыми ресурсами для производства своей продукции, "по технологиям мы догоним".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, токио, совет федерации рф, россия
09:10 05.07.2022 (обновлено: 09:20 05.07.2022)
Россия может зеркально ответить Японии на санкции, заявили в Совфеде
Сенатор Абрамов: Москва может зеркально ответить Токио на антироссийские санкции
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия может дать зеркальный ответ на японские санкции как в отношении Токио, так и японских компаний, работающих в России, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда, сенатор от Амурской области Иван Абрамов.
Ранее Япония
ввела очередные санкции против России
, предусмотрен и запрет на ввоз российского золота.
"Ответ должен быть зеркальным в отношении Японии, а также японских компаний, которые работают у нас", - сказал политик.
Он подчеркнул, что Япония закупала у России много природных ресурсов, которых у нее самой нет. "Нельзя произвести продукцию, не имея сырья. Своими санкциями они прежде всего вредят сами себе", - отметил Абрамов.
Сенатор отметил, что Россия располагает необходимыми ресурсами для производства своей продукции, "по технологиям мы догоним".