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Россия может зеркально ответить Японии на санкции, заявили в Совфеде - РИА Новости, 05.07.2022
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Россия может зеркально ответить Японии на санкции, заявили в Совфеде
Россия может зеркально ответить Японии на санкции, заявили в Совфеде - РИА Новости, 05.07.2022
Россия может зеркально ответить Японии на санкции, заявили в Совфеде
Россия может дать зеркальный ответ на японские санкции как в отношении Токио, так и японских компаний, работающих в России, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T09:10
2022-07-05T09:20
в мире
япония
токио
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия может дать зеркальный ответ на японские санкции как в отношении Токио, так и японских компаний, работающих в России, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда, сенатор от Амурской области Иван Абрамов.Ранее Япония ввела очередные санкции против России, предусмотрен и запрет на ввоз российского золота."Ответ должен быть зеркальным в отношении Японии, а также японских компаний, которые работают у нас", - сказал политик.Он подчеркнул, что Япония закупала у России много природных ресурсов, которых у нее самой нет. "Нельзя произвести продукцию, не имея сырья. Своими санкциями они прежде всего вредят сами себе", - отметил Абрамов.Сенатор отметил, что Россия располагает необходимыми ресурсами для производства своей продукции, "по технологиям мы догоним".
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в мире, япония, токио, совет федерации рф, россия
09:10 05.07.2022 (обновлено: 09:20 05.07.2022)
 
Россия может зеркально ответить Японии на санкции, заявили в Совфеде

Сенатор Абрамов: Москва может зеркально ответить Токио на антироссийские санкции

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия может дать зеркальный ответ на японские санкции как в отношении Токио, так и японских компаний, работающих в России, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда, сенатор от Амурской области Иван Абрамов.
Ранее Япония ввела очередные санкции против России, предусмотрен и запрет на ввоз российского золота.
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"Ответ должен быть зеркальным в отношении Японии, а также японских компаний, которые работают у нас", - сказал политик.
Он подчеркнул, что Япония закупала у России много природных ресурсов, которых у нее самой нет. "Нельзя произвести продукцию, не имея сырья. Своими санкциями они прежде всего вредят сами себе", - отметил Абрамов.
Сенатор отметил, что Россия располагает необходимыми ресурсами для производства своей продукции, "по технологиям мы догоним".
 
В миреЯпонияТокиоСовет Федерации РФРоссия
 
 
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