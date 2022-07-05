https://ria.ru/20220705/sanktsii-1800270017.html

Россия может зеркально ответить Японии на санкции, заявили в Совфеде

Россия может зеркально ответить Японии на санкции, заявили в Совфеде - РИА Новости, 05.07.2022

Россия может зеркально ответить Японии на санкции, заявили в Совфеде

Россия может дать зеркальный ответ на японские санкции как в отношении Токио, так и японских компаний, работающих в России, заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:10

2022-07-05T09:10

2022-07-05T09:20

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Россия может дать зеркальный ответ на японские санкции как в отношении Токио, так и японских компаний, работающих в России, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда, сенатор от Амурской области Иван Абрамов.Ранее Япония ввела очередные санкции против России, предусмотрен и запрет на ввоз российского золота."Ответ должен быть зеркальным в отношении Японии, а также японских компаний, которые работают у нас", - сказал политик.Он подчеркнул, что Япония закупала у России много природных ресурсов, которых у нее самой нет. "Нельзя произвести продукцию, не имея сырья. Своими санкциями они прежде всего вредят сами себе", - отметил Абрамов.Сенатор отметил, что Россия располагает необходимыми ресурсами для производства своей продукции, "по технологиям мы догоним".

https://ria.ru/20220705/revanshizm-1800248378.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, токио, совет федерации рф, россия