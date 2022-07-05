Резник написал песню о спецоперации и отдал ее Азизе
Резник написал песню о спецоперации и с благословения ялтинского епископа отдал ее Азизе
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОткрытие XXIII Всемирного русского народного собора
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Советский и российский поэт-песенник, народный артист России Илья Резник рассказал РИА Новости, что совместно с ялтинским епископом принял решение отдать певице Азизе написанную им песню о спецоперации на Украине.
"Я позвонил владыке, владыка – епископ ялтинский Нестор, который меня крестил, который нас обвенчал и которому я очень доверяю. Это высочайшего духовного существования человек, он послушал песню и сказал, что такую песню должна петь женщина со сложной, драматической судьбой и с большими вокальными данными, и с музыкальным образованием", – сказал Резник.
Поэт добавил, что ранее сотрудничал с певицей.
"Это реквием, это не песенка. И так как он знает Азизу, порекомендовал ее. И я с ним согласился… Азиза пела мои песни о Петербурге… Это было совместное решение, я, можно сказать, брал у владыки благословение ", – заявил Резник.
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