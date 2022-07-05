https://ria.ru/20220705/reznik-1800275265.html

Резник написал песню о спецоперации и отдал ее Азизе

Резник написал песню о спецоперации и отдал ее Азизе - РИА Новости, 05.07.2022

Резник написал песню о спецоперации и отдал ее Азизе

Советский и российский поэт-песенник, народный артист России Илья Резник рассказал РИА Новости, что совместно с ялтинским епископом принял решение отдать певице РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T09:38

2022-07-05T09:38

2022-07-05T09:38

шоубиз

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илья резник

азиза (певица)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Советский и российский поэт-песенник, народный артист России Илья Резник рассказал РИА Новости, что совместно с ялтинским епископом принял решение отдать певице Азизе написанную им песню о спецоперации на Украине. Поэт добавил, что ранее сотрудничал с певицей.Ранее Юлия Чичерина выступила для росгвардейцев в ЛНР.

https://ria.ru/20220622/baskov-1797245643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, илья резник, азиза (певица), шоу-бизнес