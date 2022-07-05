https://ria.ru/20220705/reysy-1800303568.html
Число авиарейсов из России в Китай увеличится с двух до восьми в неделю
Число авиарейсов из России в Китай увеличится с двух до восьми в неделю - РИА Новости, 05.07.2022
Число авиарейсов из России в Китай увеличится с двух до восьми в неделю
Количество авиарейсов из России в Китай увеличится с двух до восьми в неделю, сообщает посольство КНР в РФ. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:07
2022-07-05T11:07
2022-07-05T11:07
россия
китай
москва
пекин
аэрофлот
air china
hainan airlines
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ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Количество авиарейсов из России в Китай увеличится с двух до восьми в неделю, сообщает посольство КНР в РФ.Отмечается, что ранее регулярные рейсы осуществлялись компанией Аэрофлот по понедельникам (рейс SU220 Москва - Гуанчжоу) и по пятницам китайской авиакомпанией Air China (рейс Москва - Пекин).В дипмиссии пояснили, что, со 2 июля из Москвы в Шанхай начал летать рейс компании Аэрофлот, кроме того, с 20 июля российский авиаперевозчик начнет осуществлять рейс Москва - Пекин, а с 22 июля - Москва - Чэнду.Авиалинии КНР тоже увеличат количество рейсов: с 12 июля по вторникам авиакомпания Hainan Airlines будет осуществлять рейс Москва - Пекин; с 27 июля по средам компания Sichuan Airlines будет осуществлять рейс Санкт-Петербург - Чэнду. Также на 14, 21, 28 июля и 4, 11, 18 и 25 августа запланированы рейсы авиакомпании China Southern из Москвы в Шэньчжэнь.В посольстве также поблагодарили пассажиров, летавших из России в Китай после начала пандемии за строгое следование правилам, направленным на предотвращение распространения эпидемии коронавируса. "Посольство и консульства КНР в РФ выражают всем благодарность за активное сотрудничество", - говорится в сообщении дипмиссии.
https://ria.ru/20220305/puteshestviya-1776461425.html
https://ria.ru/20220404/polety-1781731474.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, пекин, аэрофлот, air china, hainan airlines
Число авиарейсов из России в Китай увеличится с двух до восьми в неделю
Посольство КНР: число авиарейсов из России в Китай увеличится с двух до восьми в неделю