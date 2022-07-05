https://ria.ru/20220705/remont-1800464958.html
Ивановские власти отремонтируют детсады
Ивановские власти отремонтируют детсады - РИА Новости, 05.07.2022
Ивановские власти отремонтируют детсады
В Ивановской области при участии жителей подготовят региональную программу ремонта детских садов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:20
2022-07-05T17:20
2022-07-05T17:20
ивановская область
станислав воскресенский
общество
южа
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ИВАНОВО, 5 июл – РИА Новости. В Ивановской области при участии жителей подготовят региональную программу ремонта детских садов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Курировать подготовку по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского будет региональная Общественная палата. Еt членам предстоит выехать в каждый муниципалитет, вместе с жителями и экспертами обследовать проблемные детские сады и по итогам подготовить финальный список", – сказал собеседник агентства.По его словам, всю подготовительную работу необходимо завершить в течение ближайших двух недель.О формировании новой программs губернатор Станислав Воскресенский сообщил во время посещения детского сада в городе Южа."Я сейчас по садам разным езжу, не только в Юже. У нас, к сожалению, очень многие детские сады в плохом состоянии. Где-то требуется ремонт крыши, где-то – замена старой электрики, полов, отопления. Думаю, что мы изыщем средства. Будем исходить из тех денег, которые у нас есть в наличии и постараемся такие кричащие проблемы решить. Считаю это крайне важным. Все-таки это дети, они должны в достойные сады ходить и школы", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.-
https://ria.ru/20220620/trikotazh-1796132466.html
южа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав воскресенский, общество, южа
ИВАНОВО, 5 июл – РИА Новости. В Ивановской области при участии жителей подготовят региональную программу ремонта детских садов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Курировать подготовку по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского
будет региональная Общественная палата. Еt членам предстоит выехать в каждый муниципалитет, вместе с жителями и экспертами обследовать проблемные детские сады и по итогам подготовить финальный список", – сказал собеседник агентства.
По его словам, всю подготовительную работу необходимо завершить в течение ближайших двух недель.
О формировании новой программs губернатор Станислав Воскресенский сообщил во время посещения детского сада в городе Южа
.
"Я сейчас по садам разным езжу, не только в Юже. У нас, к сожалению, очень многие детские сады в плохом состоянии. Где-то требуется ремонт крыши, где-то – замена старой электрики, полов, отопления. Думаю, что мы изыщем средства. Будем исходить из тех денег, которые у нас есть в наличии и постараемся такие кричащие проблемы решить. Считаю это крайне важным. Все-таки это дети, они должны в достойные сады ходить и школы", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.-