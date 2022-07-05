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Ивановские власти отремонтируют детсады - РИА Новости, 05.07.2022
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Ивановская область
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Ивановские власти отремонтируют детсады
Ивановские власти отремонтируют детсады - РИА Новости, 05.07.2022
Ивановские власти отремонтируют детсады
В Ивановской области при участии жителей подготовят региональную программу ремонта детских садов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T17:20
2022-07-05T17:20
ивановская область
станислав воскресенский
общество
южа
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ИВАНОВО, 5 июл – РИА Новости. В Ивановской области при участии жителей подготовят региональную программу ремонта детских садов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Курировать подготовку по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского будет региональная Общественная палата. Еt членам предстоит выехать в каждый муниципалитет, вместе с жителями и экспертами обследовать проблемные детские сады и по итогам подготовить финальный список", – сказал собеседник агентства.По его словам, всю подготовительную работу необходимо завершить в течение ближайших двух недель.О формировании новой программs губернатор Станислав Воскресенский сообщил во время посещения детского сада в городе Южа."Я сейчас по садам разным езжу, не только в Юже. У нас, к сожалению, очень многие детские сады в плохом состоянии. Где-то требуется ремонт крыши, где-то – замена старой электрики, полов, отопления. Думаю, что мы изыщем средства. Будем исходить из тех денег, которые у нас есть в наличии и постараемся такие кричащие проблемы решить. Считаю это крайне важным. Все-таки это дети, они должны в достойные сады ходить и школы", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.-
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станислав воскресенский, общество, южа
17:20 05.07.2022
 

Ивановские власти отремонтируют детсады

© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области / Дмитрий РыжаковГубернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время общения с родителями и руководством детского сада №5 "Светлячок" в Юже
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский во время общения с родителями и руководством детского сада №5 Светлячок в Юже - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ивановской области / Дмитрий Рыжаков
Читать ria.ru в
ИВАНОВО, 5 июл – РИА Новости. В Ивановской области при участии жителей подготовят региональную программу ремонта детских садов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Курировать подготовку по поручению губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского будет региональная Общественная палата. Еt членам предстоит выехать в каждый муниципалитет, вместе с жителями и экспертами обследовать проблемные детские сады и по итогам подготовить финальный список", – сказал собеседник агентства.
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20 июня, 19:52Ивановская область
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По его словам, всю подготовительную работу необходимо завершить в течение ближайших двух недель.
О формировании новой программs губернатор Станислав Воскресенский сообщил во время посещения детского сада в городе Южа.
"Я сейчас по садам разным езжу, не только в Юже. У нас, к сожалению, очень многие детские сады в плохом состоянии. Где-то требуется ремонт крыши, где-то – замена старой электрики, полов, отопления. Думаю, что мы изыщем средства. Будем исходить из тех денег, которые у нас есть в наличии и постараемся такие кричащие проблемы решить. Считаю это крайне важным. Все-таки это дети, они должны в достойные сады ходить и школы", – процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.-
 
Ивановская областьСтанислав ВоскресенскийОбществоЮжа
 
 
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