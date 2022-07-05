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Глава правящей партии Южной Кореи принял украинскую делегацию в Сеуле - РИА Новости, 05.07.2022
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Глава правящей партии Южной Кореи принял украинскую делегацию в Сеуле
Глава правящей партии Южной Кореи принял украинскую делегацию в Сеуле - РИА Новости, 05.07.2022
Глава правящей партии Южной Кореи принял украинскую делегацию в Сеуле
Председатель правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Ли Чжун Сок встретился с украинской парламентской делегацией в Сеуле и обсудил меры по поддержке... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T18:29
2022-07-05T18:31
в мире
владимир зеленский
украина
южная корея
сеул
гражданская сила
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СЕУЛ, 5 июл – РИА Новости. Председатель правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Ли Чжун Сок встретился с украинской парламентской делегацией в Сеуле и обсудил меры по поддержке Украины, передает агентство Рёнхап.Встреча состоялась в южнокорейском парламенте примерно через месяц после того, как делегация партии "Гражданская сила" во главе с Ли Чжун Соком провела недельный визит на Украину, включая посещение Киева и встречу с Владимиром Зеленским.Украинскую делегацию возглавил депутат Андрей Николаенко, который ранее служил в посольстве Украины в Сеуле.Как сообщает агентство Рёнхап, украинская сторона выразила благодарность за гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов, которую обещала предоставить Южная Корея, а также выразила надежду на участие Южной Кореи в восстановлении Украины, особенно в таких областях, как ядерная энергетика и полупроводники."Нам нужна помощь Южной Кореи в различных областях... Южная Корея стала крупной экономикой благодаря помощи многих стран через Организацию Объединенных Наций около 70 лет назад, и Украина нуждается в такой помощи сейчас", - заявил Николаенко журналистам после встречи.Сообщается, что Ли Чжун Сок пообещал, что в очередной раз передаст южнокорейскому правительству просьбу Киева о предоставлении Украине помощи вооружениями.На данный момент Южная Корея сохраняет позицию, что Украине будет оказываться гуманитарная помощь, оружие включено не будет. МИД Республики Корея сообщал, что косвенные способы предоставления вооружений также на данным момент не рассматриваются.Делегация планирует вернуться в Украину в пятницу.
https://ria.ru/20220705/ukraina-1800417010.html
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в мире, владимир зеленский, украина, южная корея, сеул, гражданская сила
18:29 05.07.2022 (обновлено: 18:31 05.07.2022)
 
Глава правящей партии Южной Кореи принял украинскую делегацию в Сеуле

Лидер правящей партии Южной Кореи Ли Чжун Сок обсудил с делегацией Киева помощь Украине

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 5 июл – РИА Новости. Председатель правящей партии Южной Кореи "Гражданская сила" Ли Чжун Сок встретился с украинской парламентской делегацией в Сеуле и обсудил меры по поддержке Украины, передает агентство Рёнхап.
Встреча состоялась в южнокорейском парламенте примерно через месяц после того, как делегация партии "Гражданская сила" во главе с Ли Чжун Соком провела недельный визит на Украину, включая посещение Киева и встречу с Владимиром Зеленским.
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Украинскую делегацию возглавил депутат Андрей Николаенко, который ранее служил в посольстве Украины в Сеуле.
Как сообщает агентство Рёнхап, украинская сторона выразила благодарность за гуманитарную помощь в размере 100 миллионов долларов, которую обещала предоставить Южная Корея, а также выразила надежду на участие Южной Кореи в восстановлении Украины, особенно в таких областях, как ядерная энергетика и полупроводники.
"Нам нужна помощь Южной Кореи в различных областях... Южная Корея стала крупной экономикой благодаря помощи многих стран через Организацию Объединенных Наций около 70 лет назад, и Украина нуждается в такой помощи сейчас", - заявил Николаенко журналистам после встречи.
Сообщается, что Ли Чжун Сок пообещал, что в очередной раз передаст южнокорейскому правительству просьбу Киева о предоставлении Украине помощи вооружениями.
На данный момент Южная Корея сохраняет позицию, что Украине будет оказываться гуманитарная помощь, оружие включено не будет. МИД Республики Корея сообщал, что косвенные способы предоставления вооружений также на данным момент не рассматриваются.
Делегация планирует вернуться в Украину в пятницу.
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