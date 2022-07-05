https://ria.ru/20220705/poezda-1800192180.html
Названы самые популярные города России для путешествий на поезде
Названы самые популярные города России для путешествий на поезде - РИА Новости, 05.07.2022
Названы самые популярные города России для путешествий на поезде
Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления стали самыми популярными в первые шесть месяцев 2022 года, сообщает РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T03:14
2022-07-05T03:14
2022-07-05T03:14
туризм
туризм
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москва
санкт-петербург
куда поехать в выходные
брянск
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления стали самыми популярными в первые шесть месяцев 2022 года, сообщает Туту.ру.Больше всего поездок совершалось между Москвой и Санкт-Петербургом, по этому направлению покупался примерно каждый десятый билет. Средний чек по маршруту составил 3 165 рублей в одну сторону.На втором месте по популярности оказалось направление Москва — Нижний Новгород. Средний чек на этом маршруте – 1 920 рублей в одну сторону.Далее следуют два южных направления: Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер, они особенно востребованы в условиях закрытия аэропорта в столице Кубани.Кроме того, в топ-10 самых популярных направлений по итогам первого полугодия вошли маршруты Москва — Казань, Москва — Воронеж, Москва — Тула, Москва — Ярославль, Москва — Брянск и Москва — Владимир. Таким образом, у москвичей очень популярны города, до которых можно добраться за несколько часов, что удобно для поездки выходного дня.
https://ria.ru/20220701/puteshestviya-1799463053.html
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сочи
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ярославль
нижний новгород
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, куда поехать в выходные, брянск, казань, краснодар, сочи, адлер, воронеж, тула, ярославль, куда поехать, туристы, нижний новгород
Названы самые популярные города России для путешествий на поезде
Санкт-Петербург и Нижний Новгород стали самыми популярными железнодорожными направлениями
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления стали самыми популярными в первые шесть месяцев 2022 года, сообщает Туту.ру.
Больше всего поездок совершалось между Москвой и Санкт-Петербургом, по этому направлению покупался примерно каждый десятый билет. Средний чек по маршруту составил 3 165 рублей в одну сторону.
На втором месте по популярности оказалось направление Москва — Нижний Новгород. Средний чек на этом маршруте – 1 920 рублей в одну сторону.
Далее следуют два южных направления: Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер, они особенно востребованы в условиях закрытия аэропорта в столице Кубани.
Кроме того, в топ-10 самых популярных направлений по итогам первого полугодия вошли маршруты Москва — Казань, Москва — Воронеж, Москва — Тула, Москва — Ярославль, Москва — Брянск и Москва — Владимир. Таким образом, у москвичей очень популярны города, до которых можно добраться за несколько часов, что удобно для поездки выходного дня.