https://ria.ru/20220705/poezda-1800192180.html

Названы самые популярные города России для путешествий на поезде

Названы самые популярные города России для путешествий на поезде - РИА Новости, 05.07.2022

Названы самые популярные города России для путешествий на поезде

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления стали самыми популярными в первые шесть месяцев 2022 года, сообщает РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T03:14

2022-07-05T03:14

2022-07-05T03:14

туризм

туризм

новости - туризм

москва

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куда поехать в выходные

брянск

казань

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Аналитический центр сервиса поездок и путешествий выяснил, какие железнодорожные направления стали самыми популярными в первые шесть месяцев 2022 года, сообщает Туту.ру.Больше всего поездок совершалось между Москвой и Санкт-Петербургом, по этому направлению покупался примерно каждый десятый билет. Средний чек по маршруту составил 3 165 рублей в одну сторону.На втором месте по популярности оказалось направление Москва — Нижний Новгород. Средний чек на этом маршруте – 1 920 рублей в одну сторону.Далее следуют два южных направления: Сочи — Краснодар и Краснодар — Адлер, они особенно востребованы в условиях закрытия аэропорта в столице Кубани.Кроме того, в топ-10 самых популярных направлений по итогам первого полугодия вошли маршруты Москва — Казань, Москва — Воронеж, Москва — Тула, Москва — Ярославль, Москва — Брянск и Москва — Владимир. Таким образом, у москвичей очень популярны города, до которых можно добраться за несколько часов, что удобно для поездки выходного дня.

https://ria.ru/20220701/puteshestviya-1799463053.html

москва

санкт-петербург

брянск

казань

краснодар

сочи

адлер

воронеж

тула

ярославль

нижний новгород

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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