https://ria.ru/20220705/petushenko-1800097256.html

Вячеслав Петушенко: путь из Москвы до Сочи на машине скоро займет 15 часов

Вячеслав Петушенко: путь из Москвы до Сочи на машине скоро займет 15 часов - РИА Новости, 05.07.2022

Вячеслав Петушенко: путь из Москвы до Сочи на машине скоро займет 15 часов

Геополитика, изменение транспортных цепочек и закрытие аэропортов на юге России заставили и власти, и бизнес, и простых людей по-новому взглянуть на развитие... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:00

2022-07-05T11:00

2022-07-05T11:07

интервью

вячеслав петушенко

автодор

москва

сочи

автомобильные дороги

туризм

новости - туризм

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Геополитика, изменение транспортных цепочек и закрытие аэропортов на юге России заставили и власти, и бизнес, и простых людей по-новому взглянуть на развитие автодорог. Как изменились дорожные проекты в связи с перестройкой логистики, о заинтересованности китайских компаний в строительстве российских трасс и перспективах развития дорог на юге страны, а также о том, зачем на новых трассах вводить "Свободный поток", рассказал в интервью РИА Новости глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. Беседовала Наталия Мирошниченко.– Вячеслав Петрович, на юг России сейчас приходится очень большая нагрузка: это и открытие сезона летних отпусков, и ограничение на полеты в аэропорты региона. Вы уже определились с проектом трассы Джубга-Сочи, когда начнется строительство и с какого объекта?– Мы немного переформатировали этот проект с учетом новых вводных. Это, как вы уже упомянули, закрытие 11 аэропортов юга, все едут через Сочи, плюс ежегодный большой поток отдыхающих, как следствие – большие пробки. В итоге мы решили вписать в проект трассы Джубга-Сочи еще и обход Адлера. В целом, маршрут трассы нам понятен, это будет прибрежный вариант, от горного мы отказались. Сейчас решаем, вести дорогу от Кривенковского до Горячего Ключа или до Джубги. Что касается участка от Туапсе до Лазаревского, то сейчас идет сравнение вариантов: чего строить больше – тоннелей или путепроводов и эстакад.– Проект предполагает этапность? Что будет построено в первую очередь?– Да, предполагает, потому что сразу на все деньги найти сложно. Первоочередная задача — это обход Адлера. В целом проект трассы вошел в дорожную "пятилетку". Мы планируем утвердить финальный вариант до конца года и представить его президенту.– Россияне, которые едут летом на отдых в Сочи, сталкиваются с пробками уже сейчас. Не планируете ли ввести "Свободный поток" на М-4 "Дон" как на ЦКАДе, чтобы минимизировать количество заторов?– Мы предусматриваем "Свободный поток" практически на всех новых трассах. На всей М-4 пока не рассматриваем, но будем реконструировать новые участки – от границы Воронежской области до 1024 километра, вот на них планируем эту систему запустить.– В целом, какие меры предпринимает госкомпания, чтобы автомобилисты не встали в многокилометровые пробки на юге страны?– В начале июня наши строители, на мой взгляд, совершили героический подвиг – за полтора месяца отремонтировали 108 километров трассы М-4 на территории Ростовской области. Считайте, там пробки завершились.– Но это все же до Ростова-на-Дону, а от него до Сочи как обстоит ситуация?– Мы сейчас ведем проект обхода Аксая, там строим новую дорогу в 36 километров. Далее уже открыли участок до Краснодарского края: готовы все развязки, так называемое Сальское кольцо, все сделали отлично. Потом только обход Краснодара. То есть чтобы доехать до Черного моря у нас остались две ключевые точки, которые мы должны завершить через год: это обход Ростова и обход Краснодара.– Когда вы завершите все намеченные работы, насколько сократится путь из Джубги до Сочи и из Москвы до Сочи в целом?– От Джубги до Сочи сократится на пять часов: сейчас люди едут шесть, будут – час. Значит, от Москвы до Джубги примерно 1400 километров и от Джубги до Сочи 100 километров – итого 1 500 километров. Этот путь со скоростью 100 километров в час в перспективе можно будет проехать за 15 часов, сегодня люди едут сутки.– В конце года уже начнете открывать движение по М-12. Еще несколько лет назад объявлялся конкурс на ее название, но имя трасса так и не получила. Как она все-таки будет называться?– Действительно, хороший вопрос. Тогда, в топ-3 вошли названия "Казань", "Евразия" и "Восток", но это было еще в 2020 году. Хочу воспользоваться возможностью и через РИА Новости объявить о возобновлении конкурса на название трассы. Ждем от пользователей варианты названий М-12 в наших официальных аккаунтах, но уже с учетом того, что она у нас пройдет от Москвы до Екатеринбурга.– Вы недавно инспектировали нулевой этап М-12, который идет от ЦКАДа до Орехово-Зуево. Обход Орехово-Зуево – не часть этой трассы, но вы планировали заняться и этим проблемным проектом. Когда дорога будет достроена?– В "пятилетку", я думаю, мы впишемся, потому что там небольшой участок – 15 километров, тем более искусственные сооружения уже построены, земли все освобождены. К исходу 2024 года ее можно сделать.– Учитывая ситуацию с перенастройкой логистики, строительство трассы "Меридиан" стало еще актуальнее. Проектом снова активно занимаются, какие варианты маршрута рассматриваются?– В феврале многое изменилось, транспортные коридоры поменяли свое значение. Сначала мы планировали провести "Меридиан" из Казахстана до Европы. Из Казахстана уходим на Китай, а вот Европа теперь закрыта – везти туда груз смысла больше нет. Конечно, из Китая через Казахстан до Центральной России грузоперевозчики смогут добраться по трассе М-12, но это только один транспортный коридор, одно направление. Не все же грузы через Москву везти. И тут мы вспомнили про наш старый проект – так называемая Юго-Восточная хорда, которая проходит через Саратов, Самару, Волгоград, рядом Воронеж и Ростов-на-Дону, а самое главное – Каспий, который сейчас имеет очень большое значение. Мы ведь через Иран и Азербайджан можем торговать. Поэтому сейчас стоит задача соединить "Меридиан" с Юго-Восточной хордой, которая и обеспечит выход на Каспий и к южным портам страны. Кстати, предполагается, что хорда соединится с продолжением М-12 – участком от Дюртюлей до Екатеринбурга. А от Екатеринбурга наши коллеги из Федерального дорожного агентства продлят дорогу до Тюмени, Новосибирска. То есть, по сути, будет возможность доставлять грузы по хорде и "Меридиану" как в Сибирь и на Урал, так и на юг России, к Каспию.– А принципиальное решение по строительству "Меридиана" уже принято, или его целесообразность все еще под вопросом?– В пятилетке и "Меридиан", и Юго-Восточная хорда прописаны, на них выделены деньги, хотя пока только на начало работ. Мы в течение этого года определимся с точной трассировкой, перейдем к проектированию и только после этого поймем, сколько это будет стоить.– Изначальный инициатор проекта – владелец "Русской холдинговой компании" Александр Рязанов – сохраняет намерения инвестировать?– Безусловно. Мы находимся в постоянном контакте и уверены, что все наработки, которые сделаны, будут использованы, и мы вместе будем реализовывать этот проект.– Строительством "Меридиана" действительно заинтересовались китайские компании?– Мы ведем разговоры с китайской компанией CRCC, которая у нас строит пятый этап М-12. Было несколько встреч, мы ожидаем от них позитивного решения. По большому счету на государственные деньги мы эту дорогу 100% не построим и безоговорочно будем привлекать средства. А вот с помощью какого механизма: ГЧП, концессия или облигационный заем на госкомпанию – мы должны посчитать.– CRCC готовы построить всю трассу? Или участие российских подрядчиков тоже предполагается?– Мы сейчас в переговорном процессе, пока рассматриваем вариант 50 на 50.– У "Автодора" много новых проектов, та же Юго-Восточная хорда. Кто-то еще из иностранцев заинтересован в них участвовать?– Понимаете, в чем дело, вы говорите о подрядчиках, а нам же в большей степени нужны подрядчики-инвесторы. Вот трассу М-12 "Москва-Нижний Новгород-Казань" за исключением 80 километров строят российские компании, и я могу сказать, что они сегодня лучше строят и быстрее сдадут. Поэтому, если речь об иностранцах, то они должны привносить новые технологии, подходы, иначе какой смысл?

https://ria.ru/20211130/transponder-1761438314.html

https://ria.ru/20220523/tskad-1790142771.html

https://ria.ru/20211019/shtrafy-1755246128.html

https://ria.ru/20220601/meridian-1792240327.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, вячеслав петушенко, автодор, москва, сочи, автомобильные дороги, новости - туризм