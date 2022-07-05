https://ria.ru/20220705/otravlenie-1800543262.html
Следователи возбудили дело после отравления детей в частном саду в Москве
Следователи возбудили дело после отравления детей в частном саду в Москве - РИА Новости, 05.07.2022
Следователи возбудили дело после отравления детей в частном саду в Москве
Столичные следователи возбудили уголовное дело после отравления восьми детей в частном детском саду на 3-й Хорошевской улице в Москве, сообщается в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:05
2022-07-05T22:05
2022-07-05T22:07
происшествия
москва
общество
дети
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Столичные следователи возбудили уголовное дело после отравления восьми детей в частном детском саду на 3-й Хорошевской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в городские больницы госпитализировали восемь детей. В Telegram-канале столичной прокуратуры добавили, что Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку услуги питания в саду, которую по договору оказывала коммерческая организация.
https://ria.ru/20220704/otravlenie-1800180040.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, общество, дети
22:05 05.07.2022 (обновлено: 22:07 05.07.2022)
Следователи возбудили дело после отравления детей в частном саду в Москве
Следователи возбудили дело после отравления восьми детей в частном саду в Москве