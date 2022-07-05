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Следователи возбудили дело после отравления детей в частном саду в Москве - РИА Новости, 05.07.2022
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Следователи возбудили дело после отравления детей в частном саду в Москве
Следователи возбудили дело после отравления детей в частном саду в Москве - РИА Новости, 05.07.2022
Следователи возбудили дело после отравления детей в частном саду в Москве
Столичные следователи возбудили уголовное дело после отравления восьми детей в частном детском саду на 3-й Хорошевской улице в Москве, сообщается в... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T22:05
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происшествия
москва
общество
дети
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Столичные следователи возбудили уголовное дело после отравления восьми детей в частном детском саду на 3-й Хорошевской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в городские больницы госпитализировали восемь детей. В Telegram-канале столичной прокуратуры добавили, что Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку услуги питания в саду, которую по договору оказывала коммерческая организация.
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происшествия, москва, общество, дети
22:05 05.07.2022 (обновлено: 22:07 05.07.2022)
 
Следователи возбудили дело после отравления детей в частном саду в Москве

Следователи возбудили дело после отравления восьми детей в частном саду в Москве

© Fotolia / Tom WangКапельница в больнице
Капельница в больнице - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Fotolia / Tom Wang
Капельница в больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Столичные следователи возбудили уголовное дело после отравления восьми детей в частном детском саду на 3-й Хорошевской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"️По факту отравления детей в частном детском саду, расположенном по 3-й Хорошевской улице в городе Москве, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в городские больницы госпитализировали восемь детей. В Telegram-канале столичной прокуратуры добавили, что Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку услуги питания в саду, которую по договору оказывала коммерческая организация.
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