https://ria.ru/20220705/otravlenie-1800543262.html

Следователи возбудили дело после отравления детей в частном саду в Москве

Следователи возбудили дело после отравления детей в частном саду в Москве - РИА Новости, 05.07.2022

Следователи возбудили дело после отравления детей в частном саду в Москве

Столичные следователи возбудили уголовное дело после отравления восьми детей в частном детском саду на 3-й Хорошевской улице в Москве, сообщается в... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T22:05

2022-07-05T22:05

2022-07-05T22:07

происшествия

москва

общество

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144788/92/1447889285_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_bfe22ff11a6e469ab64cd9f29f4b05c2.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Столичные следователи возбудили уголовное дело после отравления восьми детей в частном детском саду на 3-й Хорошевской улице в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в городские больницы госпитализировали восемь детей. В Telegram-канале столичной прокуратуры добавили, что Хорошевская межрайонная прокуратура проводит проверку услуги питания в саду, которую по договору оказывала коммерческая организация.

https://ria.ru/20220704/otravlenie-1800180040.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, москва, общество, дети