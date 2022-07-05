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Россия не планирует покидать Парламентскую ассамблею ОБСЕ, заявил сенатор - РИА Новости, 05.07.2022
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Россия не планирует покидать Парламентскую ассамблею ОБСЕ, заявил сенатор
Россия не планирует покидать Парламентскую ассамблею ОБСЕ, заявил сенатор - РИА Новости, 05.07.2022
Россия не планирует покидать Парламентскую ассамблею ОБСЕ, заявил сенатор
Российская делегация не планирует выходить из состава ПА ОБСЕ, заявил первый замглавы международного комитета Совета федерации, замглавы делегации РФ Владимир... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T14:23
2022-07-05T14:37
обсе
парламентская ассамблея обсе
россия
политика
совет федерации рф
владимир джабаров
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская делегация не планирует выходить из состава ПА ОБСЕ, заявил первый замглавы международного комитета Совета федерации, замглавы делегации РФ Владимир Джабаров."Если кто-то мечтает, что мы выйдем из ПА ОБСЕ, глубоко заблуждается. Потому что Россия была в числе стран–основателей ОБСЕ", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".Джабаров отметил, что в этом отличие с ПАСЕ, поскольку, когда Россия стала членом Совета Европы, ассамблея уже существовала. Говоря о ПА ОБСЕ, сенатор отметил: "Отсюда мы выходить не планируем". Джабаров отметил важность этой межпарламентской структуры, подчеркнув, что выход из нее России – "это голубая мечта западных стран".
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обсе, парламентская ассамблея обсе, россия, политика, совет федерации рф, владимир джабаров
14:23 05.07.2022 (обновлено: 14:37 05.07.2022)
 
Россия не планирует покидать Парламентскую ассамблею ОБСЕ, заявил сенатор

Сенатор Джабаров заявил, что Россия не планирует покидать Парламентскую ассамблею ОБСЕ

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российская делегация не планирует выходить из состава ПА ОБСЕ, заявил первый замглавы международного комитета Совета федерации, замглавы делегации РФ Владимир Джабаров.
"Если кто-то мечтает, что мы выйдем из ПА ОБСЕ, глубоко заблуждается. Потому что Россия была в числе стран–основателей ОБСЕ", - сказал политик в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".
Джабаров отметил, что в этом отличие с ПАСЕ, поскольку, когда Россия стала членом Совета Европы, ассамблея уже существовала. Говоря о ПА ОБСЕ, сенатор отметил: "Отсюда мы выходить не планируем". Джабаров отметил важность этой межпарламентской структуры, подчеркнув, что выход из нее России – "это голубая мечта западных стран".
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ОБСЕПарламентская ассамблея ОБСЕРоссияПолитикаСовет Федерации РФВладимир Джабаров
 
 
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