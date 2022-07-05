https://ria.ru/20220705/nukus-1800426823.html

Демонстранты в Нукусе получали психотропы и деньги, заявили в Ташкенте

Демонстранты в Нукусе получали психотропы и деньги, заявили в Ташкенте - РИА Новости, 05.07.2022

Демонстранты в Нукусе получали психотропы и деньги, заявили в Ташкенте

Национальная гвардия Узбекистана опубликовала фотографии с найденными списками участников беспорядков в Нукусе, по данным ведомства, они свидетельствуют, что... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T15:31

2022-07-05T15:31

2022-07-05T15:31

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узбекистан

каракалпакстан

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ТАШКЕНТ, 5 июл – РИА Новости. Национальная гвардия Узбекистана опубликовала фотографии с найденными списками участников беспорядков в Нукусе, по данным ведомства, они свидетельствуют, что демонстрантам выдавались психотропные вещества и наличные деньги.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что в ходе беспорядков в Нукусе погибли 18 человек. Позднее командующий Нацгвардией, комендант Каракалпакстана Рустам Джураев уточнил, что среди погибших 14 гражданских лиц и четверо сотрудников правоохранительных органов. По его данным, 13 погибших гражданских находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.В найденных и опубликованных списках "содержится информация о раздаче психотропных веществ, денег и других средств активистам незаконного митинга", - говорится в подписях к фотографиям, размещенным в Telegram-канале Нацгвардии. В перечне выдаваемых демонстрантам препаратов фигурируют, в частности, лекарственные препараты лирика и трамадол. Демонстранты также получали наличными от 4 до 12 миллионов сумов (от 360 до 1080 долларов), указывается в найденных списках.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков пострадали 243 человека, задержаны - 516. В понедельник узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.

https://ria.ru/20220704/uzbekistan-1800063014.html

https://ria.ru/20220704/uzbekistan-1800167363.html

узбекистан

каракалпакстан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, узбекистан, каракалпакстан