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Демонстранты в Нукусе получали психотропы и деньги, заявили в Ташкенте - РИА Новости, 05.07.2022
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Демонстранты в Нукусе получали психотропы и деньги, заявили в Ташкенте
Демонстранты в Нукусе получали психотропы и деньги, заявили в Ташкенте - РИА Новости, 05.07.2022
Демонстранты в Нукусе получали психотропы и деньги, заявили в Ташкенте
Национальная гвардия Узбекистана опубликовала фотографии с найденными списками участников беспорядков в Нукусе, по данным ведомства, они свидетельствуют, что... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T15:31
2022-07-05T15:31
в мире
узбекистан
каракалпакстан
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ТАШКЕНТ, 5 июл – РИА Новости. Национальная гвардия Узбекистана опубликовала фотографии с найденными списками участников беспорядков в Нукусе, по данным ведомства, они свидетельствуют, что демонстрантам выдавались психотропные вещества и наличные деньги.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что в ходе беспорядков в Нукусе погибли 18 человек. Позднее командующий Нацгвардией, комендант Каракалпакстана Рустам Джураев уточнил, что среди погибших 14 гражданских лиц и четверо сотрудников правоохранительных органов. По его данным, 13 погибших гражданских находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.В найденных и опубликованных списках "содержится информация о раздаче психотропных веществ, денег и других средств активистам незаконного митинга", - говорится в подписях к фотографиям, размещенным в Telegram-канале Нацгвардии. В перечне выдаваемых демонстрантам препаратов фигурируют, в частности, лекарственные препараты лирика и трамадол. Демонстранты также получали наличными от 4 до 12 миллионов сумов (от 360 до 1080 долларов), указывается в найденных списках.Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков пострадали 243 человека, задержаны - 516. В понедельник узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
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в мире, узбекистан, каракалпакстан
15:31 05.07.2022
 
Демонстранты в Нукусе получали психотропы и деньги, заявили в Ташкенте

Нацгвардия Узбекистана заявила, что демонстрантам в Нукусе выдавали психотропы и деньги

© Sputnik / Дильшода РахматоваГород Нукус
Город Нукус - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Город Нукус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 5 июл – РИА Новости. Национальная гвардия Узбекистана опубликовала фотографии с найденными списками участников беспорядков в Нукусе, по данным ведомства, они свидетельствуют, что демонстрантам выдавались психотропные вещества и наличные деньги.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что в ходе беспорядков в Нукусе погибли 18 человек. Позднее командующий Нацгвардией, комендант Каракалпакстана Рустам Джураев уточнил, что среди погибших 14 гражданских лиц и четверо сотрудников правоохранительных органов. По его данным, 13 погибших гражданских находились в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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В найденных и опубликованных списках "содержится информация о раздаче психотропных веществ, денег и других средств активистам незаконного митинга", - говорится в подписях к фотографиям, размещенным в Telegram-канале Нацгвардии. В перечне выдаваемых демонстрантам препаратов фигурируют, в частности, лекарственные препараты лирика и трамадол. Демонстранты также получали наличными от 4 до 12 миллионов сумов (от 360 до 1080 долларов), указывается в найденных списках.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. В воскресенье в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
По данным МВД Узбекистана, общественный порядок в Каракалпакстане восстановлен, в ходе беспорядков пострадали 243 человека, задержаны - 516. В понедельник узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
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