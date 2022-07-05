https://ria.ru/20220705/nato-1800357567.html
Столтенберг присвоил Швеции и Финляндии статус приглашенных стран
Столтенберг присвоил Швеции и Финляндии статус приглашенных стран - РИА Новости, 05.07.2022
Столтенберг присвоил Швеции и Финляндии статус приглашенных стран
Швеция и Финляндия с 5 июля будут считаться приглашенными странами и смогут участвовать в работе НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:46
2022-07-05T12:46
2022-07-05T13:36
в мире
финляндия
швеция
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Швеция и Финляндия с 5 июля будут считаться приглашенными странами и смогут участвовать в работе НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Постпреды НАТО только что подписали протоколы о присоединении… Начиная с сегодняшнего дня Швеция и Финляндия будут носить статус приглашенных стран и будут участвовать в наших дискуссиях", - сказал он.В свою очередь глава МИД Финляндии Пекка Хаависто выразил готовность своей страны "немедленно приступить к работе". Ожидается, что после подписания протокола о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, финляндия, швеция, нато, йенс столтенберг
12:46 05.07.2022 (обновлено: 13:36 05.07.2022)
Столтенберг присвоил Швеции и Финляндии статус приглашенных стран
Столтенберг заявил, что Швеция и Финляндия с 5 июля могут участвовать в работе НАТО