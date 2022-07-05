https://ria.ru/20220705/nato-1800343756.html

У Минобороны есть планы на случай расширения НАТО, заявил Песков

У Минобороны есть планы на случай расширения НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2022

У Минобороны есть планы на случай расширения НАТО, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у министерства обороны России есть планы по мерам обеспечения безопасности страны в свете запуска... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T12:20

2022-07-05T12:20

2022-07-05T12:20

безопасность

россия

финляндия

швеция

нато

дмитрий песков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у министерства обороны России есть планы по мерам обеспечения безопасности страны в свете запуска процесса вступления Финляндии и Швеции в НАТО.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу. Ранее мэр Лаппеенранты в Финляндии Киммо Ярву предложил разместить в городе базу НАТО."Такие варианты прорабатывают не в Кремле, а в министерстве обороны. Мы с вами уже много раз говорили, что соответствующие планы там есть, и работа ведется по обеспечению нашей безопасности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, прорабатывается ли в Кремле вариант размещения базы НАТО на границе с Россией и чем Москва может ответить в связи с этим. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже давал оценку вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

россия

финляндия

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, финляндия, швеция, нато, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)