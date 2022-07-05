Рейтинг@Mail.ru
У Минобороны есть планы на случай расширения НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220705/nato-1800343756.html
У Минобороны есть планы на случай расширения НАТО, заявил Песков
У Минобороны есть планы на случай расширения НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 05.07.2022
У Минобороны есть планы на случай расширения НАТО, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у министерства обороны России есть планы по мерам обеспечения безопасности страны в свете запуска... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T12:20
2022-07-05T12:20
безопасность
россия
финляндия
швеция
нато
дмитрий песков
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776067527_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_3703f05376c0fa6deb66634e29e94e7d.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у министерства обороны России есть планы по мерам обеспечения безопасности страны в свете запуска процесса вступления Финляндии и Швеции в НАТО.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу. Ранее мэр Лаппеенранты в Финляндии Киммо Ярву предложил разместить в городе базу НАТО."Такие варианты прорабатывают не в Кремле, а в министерстве обороны. Мы с вами уже много раз говорили, что соответствующие планы там есть, и работа ведется по обеспечению нашей безопасности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, прорабатывается ли в Кремле вариант размещения базы НАТО на границе с Россией и чем Москва может ответить в связи с этим. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже давал оценку вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
россия
финляндия
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776067527_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b642e154d9337e6e57e70f406196cf32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, финляндия, швеция, нато, дмитрий песков, министерство обороны рф (минобороны рф)
12:20 05.07.2022
 
У Минобороны есть планы на случай расширения НАТО, заявил Песков

Песков заверил, что у Минобороны есть планы на случай вступления Швеции и Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Виталий БелоусовЗдание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у министерства обороны России есть планы по мерам обеспечения безопасности страны в свете запуска процесса вступления Финляндии и Швеции в НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу. Ранее мэр Лаппеенранты в Финляндии Киммо Ярву предложил разместить в городе базу НАТО.
"Такие варианты прорабатывают не в Кремле, а в министерстве обороны. Мы с вами уже много раз говорили, что соответствующие планы там есть, и работа ведется по обеспечению нашей безопасности", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, прорабатывается ли в Кремле вариант размещения базы НАТО на границе с Россией и чем Москва может ответить в связи с этим. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже давал оценку вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
БезопасностьРоссияФинляндияШвецияНАТОДмитрий ПесковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала