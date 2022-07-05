https://ria.ru/20220705/nato-1800306099.html

Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО

Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.07.2022

Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:17

2022-07-05T11:17

2022-07-05T11:27

в мире

нато

швеция

финляндия

йенс столтенберг

пекка хаависто

анн линде (мид швеции)

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БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.Открытую часть заседания в штаб-квартире альянса перед подписанием протоколов о присоединении транслировал сайт НАТО. На церемонии присутствуют главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто."Сегодня мы официально подпишем протоколы о вступлении, это дает начало процессу ратификации", - сказал он.По словам Столтенберга, "двери НАТО остаются открытыми для европейских стран, готовых содействовать обеспечению общей безопасности". Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.

https://ria.ru/20220705/nato-1800246842.html

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Екатерина Зайцева

в мире, нато, швеция, финляндия, йенс столтенберг, пекка хаависто, анн линде (мид швеции)