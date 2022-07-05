https://ria.ru/20220705/nato-1800306099.html
Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО
Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 05.07.2022
Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:17
2022-07-05T11:17
2022-07-05T11:27
в мире
нато
швеция
финляндия
йенс столтенберг
пекка хаависто
анн линде (мид швеции)
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БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.Открытую часть заседания в штаб-квартире альянса перед подписанием протоколов о присоединении транслировал сайт НАТО. На церемонии присутствуют главы МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пекка Хаависто."Сегодня мы официально подпишем протоколы о вступлении, это дает начало процессу ратификации", - сказал он.По словам Столтенберга, "двери НАТО остаются открытыми для европейских стран, готовых содействовать обеспечению общей безопасности". Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.
https://ria.ru/20220705/nato-1800246842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, швеция, финляндия, йенс столтенберг, пекка хаависто, анн линде (мид швеции)
11:17 05.07.2022 (обновлено: 11:27 05.07.2022)
Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО
Генсек НАТО Столтенберг заявил о запуске ратификации членства Финляндии и Швеции в альянсе
БРЮССЕЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил о запуске процесса ратификации протоколов о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу.
Открытую часть заседания в штаб-квартире альянса перед подписанием протоколов о присоединении транслировал сайт НАТО
. На церемонии присутствуют главы МИД Швеции
и Финляндии Анн Линде
и Пекка Хаависто
.
"Сегодня мы официально подпишем протоколы о вступлении, это дает начало процессу ратификации", - сказал он.
По словам Столтенберга, "двери НАТО остаются открытыми для европейских стран, готовых содействовать обеспечению общей безопасности". Ожидается, что после подписания протоколы о вступлении Швеции и Финляндии будут направлены на ратификацию всеми членами Североатлантического альянса. По информации СМИ, этот процесс может занять несколько месяцев.