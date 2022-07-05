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Немцы нашли Мельнику неожиданную работу - РИА Новости, 05.07.2022
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Немцы нашли Мельнику неожиданную работу
Немцы нашли Мельнику неожиданную работу - РИА Новости, 05.07.2022
Немцы нашли Мельнику неожиданную работу
Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались новости о том, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник может покинуть Германию.В комментариях многие... РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T11:37
2022-07-05T12:53
в мире
украина
германия
берлин (город)
олаф шольц
ангела меркель
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались новости о том, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник может покинуть Германию.В комментариях многие усомнились в профессионализме дипломата."Мельник должен стать послом на Пандоре (место действия фильма "Аватар". — Прим. ред.)", — заявил KH K. "Очень хорошие новости для Германии. Некоторые его действия были возмутительны", — написал Ralf P. "Он не наш друг. Он даже нечестный партнер", — поддержал Jörg J. "Шаг, который давно назрел. Этот человек невыносим", — добавил Ralph von Rügen. "Надеюсь, что наглости и оскорблениям со стороны Украины придет конец. Мельника давно должны были депортировать", — возмутился Bernd P. "Я бы предпочел, чтобы правительство потребовало увольнения этого "посла" сразу же после его первых дипломатических промахов", — резюмировал читатель.Ранее издание Bild сообщило, что Мельник вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в Киеве.Дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, Мельник обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой". Еще дипломат в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу".
https://ria.ru/20220705/melnik-1800243354.html
https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html
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в мире, украина, германия, берлин (город), олаф шольц, ангела меркель
11:37 05.07.2022 (обновлено: 12:53 05.07.2022)
 
Немцы нашли Мельнику неожиданную работу

Читатели Die Welt обрадовались новости об отъезде посла Украины Мельника из Германии

© Фото : MFA of UkraineПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© Фото : MFA of Ukraine
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались новости о том, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник может покинуть Германию.

В комментариях многие усомнились в профессионализме дипломата.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
04:23
Пушков поддел Германию после сообщений о повышении посла Мельника
"Мельник должен стать послом на Пандоре (место действия фильма "Аватар". — Прим. ред.)", — заявил KH K.

"Очень хорошие новости для Германии. Некоторые его действия были возмутительны", — написал Ralf P.

"Он не наш друг. Он даже нечестный партнер", — поддержал Jörg J.

"Шаг, который давно назрел. Этот человек невыносим", — добавил Ralph von Rügen.

"Надеюсь, что наглости и оскорблениям со стороны Украины придет конец. Мельника давно должны были депортировать", — возмутился Bernd P.

"Я бы предпочел, чтобы правительство потребовало увольнения этого "посла" сразу же после его первых дипломатических промахов", — резюмировал читатель.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 06:35
Поляки захотели выгнать украинских беженцев после слов Мельника о Бандере
Ранее издание Bild сообщило, что Мельник вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в Киеве.
Дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, Мельник обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой". Еще дипломат в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу".
Посол Украины в Германии Андрей Мельник на заседании бундестага - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 12:09
"Захотел отставки": немцы нашли объяснение выпадам Мельника против Меркель
 
В миреУкраинаГерманияБерлин (город)Олаф ШольцАнгела Меркель
 
 
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