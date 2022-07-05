https://ria.ru/20220705/melnik-1800320199.html

Немцы нашли Мельнику неожиданную работу

Немцы нашли Мельнику неожиданную работу - РИА Новости, 05.07.2022

Немцы нашли Мельнику неожиданную работу

Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались новости о том, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник может покинуть Германию.В комментариях многие... РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T11:37

2022-07-05T11:37

2022-07-05T12:53

в мире

украина

германия

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олаф шольц

ангела меркель

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались новости о том, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник может покинуть Германию.В комментариях многие усомнились в профессионализме дипломата."Мельник должен стать послом на Пандоре (место действия фильма "Аватар". — Прим. ред.)", — заявил KH K. "Очень хорошие новости для Германии. Некоторые его действия были возмутительны", — написал Ralf P. "Он не наш друг. Он даже нечестный партнер", — поддержал Jörg J. "Шаг, который давно назрел. Этот человек невыносим", — добавил Ralph von Rügen. "Надеюсь, что наглости и оскорблениям со стороны Украины придет конец. Мельника давно должны были депортировать", — возмутился Bernd P. "Я бы предпочел, чтобы правительство потребовало увольнения этого "посла" сразу же после его первых дипломатических промахов", — резюмировал читатель.Ранее издание Bild сообщило, что Мельник вскоре может покинуть пост и продолжить работу в качестве замминистра иностранных дел в Киеве.Дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, Мельник обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой". Еще дипломат в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу".

https://ria.ru/20220705/melnik-1800243354.html

https://ria.ru/20220703/melnik-1799858583.html

https://ria.ru/20220610/melnik-1794504898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, украина, германия, берлин (город), олаф шольц, ангела меркель