11:37 05.07.2022 (обновлено: 12:53 05.07.2022)
Немцы нашли Мельнику неожиданную работу
Читатели Die Welt обрадовались новости об отъезде посла Украины Мельника из Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt обрадовались новости о том, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник может покинуть Германию.
В комментариях многие усомнились в профессионализме дипломата.
В комментариях многие усомнились в профессионализме дипломата.
"Мельник должен стать послом на Пандоре (место действия фильма "Аватар". — Прим. ред.)", — заявил KH K.
"Очень хорошие новости для Германии. Некоторые его действия были возмутительны", — написал Ralf P.
"Он не наш друг. Он даже нечестный партнер", — поддержал Jörg J.
"Шаг, который давно назрел. Этот человек невыносим", — добавил Ralph von Rügen.
"Надеюсь, что наглости и оскорблениям со стороны Украины придет конец. Мельника давно должны были депортировать", — возмутился Bernd P.
"Я бы предпочел, чтобы правительство потребовало увольнения этого "посла" сразу же после его первых дипломатических промахов", — резюмировал читатель.
"Очень хорошие новости для Германии. Некоторые его действия были возмутительны", — написал Ralf P.
"Он не наш друг. Он даже нечестный партнер", — поддержал Jörg J.
"Шаг, который давно назрел. Этот человек невыносим", — добавил Ralph von Rügen.
"Надеюсь, что наглости и оскорблениям со стороны Украины придет конец. Мельника давно должны были депортировать", — возмутился Bernd P.
"Я бы предпочел, чтобы правительство потребовало увольнения этого "посла" сразу же после его первых дипломатических промахов", — резюмировал читатель.
Дипломат не раз позволял себе резкие высказывания в адрес властей Германии. Так, он осуждал Берлин за нерешительность в вопросе военной помощи и заявлял, что нежелание поставить на Украину танки и БМП станет для Германии "позором, который войдет в историю". Кроме того, Мельник обвинил бывшего канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а ее преемника Олафа Шольца обозвал "обиженной ливерной колбасой". Еще дипломат в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями Бандеры как "борца за свободу".