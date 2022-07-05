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Турчак назвал освобождение ЛНР эпохальным событием - РИА Новости, 05.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220705/lnr-1800445339.html
Турчак назвал освобождение ЛНР эпохальным событием
Турчак назвал освобождение ЛНР эпохальным событием - РИА Новости, 05.07.2022
Турчак назвал освобождение ЛНР эпохальным событием
Освобождение ЛНР - это эпохальное событие, это новый День Победы для Луганской Народной Республики, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 05.07.2022
2022-07-05T16:10
2022-07-05T16:10
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
единая россия
андрей турчак
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Освобождение ЛНР - это эпохальное событие, это новый День Победы для Луганской Народной Республики, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию."Освобождение ЛНР - это эпохальное событие. Это новый День Победы для Луганской республики", - сказал Турчак. Он отметил, что неоценимый вклад в достижение задачи, которую поставил Верховный главнокомандующий, внесли бойцы из Чечни."Всем ребятам большое человеческое спасибо. Отдельное – главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Мы все знаем, как он поддерживает и наших ребят, и бойцов народных республик. И это не только поддержка на поле боя, это ещё и большая гуманитарная миссия в помощь жителям освобождённых территорий. Ну и, конечно, благодарю нашего брата, секретаря регионального отделения "Единой России", спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, который вместе с ребятами постоянно находится на Донбассе, на передовой", - добавил Турчак.
https://ria.ru/20220705/lugansk-1800149790.html
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в мире, луганская народная республика, россия, единая россия, андрей турчак, ситуация в днр и лнр
16:10 05.07.2022
 
Турчак назвал освобождение ЛНР эпохальным событием

Турчак назвал день освобождения ЛНР новым Днем победы для республики

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Освобождение ЛНР - это эпохальное событие, это новый День Победы для Луганской Народной Республики, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.
"Освобождение ЛНР - это эпохальное событие. Это новый День Победы для Луганской республики", - сказал Турчак. Он отметил, что неоценимый вклад в достижение задачи, которую поставил Верховный главнокомандующий, внесли бойцы из Чечни.
"Всем ребятам большое человеческое спасибо. Отдельное – главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Мы все знаем, как он поддерживает и наших ребят, и бойцов народных республик. И это не только поддержка на поле боя, это ещё и большая гуманитарная миссия в помощь жителям освобождённых территорий. Ну и, конечно, благодарю нашего брата, секретаря регионального отделения "Единой России", спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, который вместе с ребятами постоянно находится на Донбассе, на передовой", - добавил Турчак.
Боец подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвует в специальной военной операции на Лисичанском направлении в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРоссияЕдиная РоссияАндрей ТурчакСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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