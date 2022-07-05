https://ria.ru/20220705/lnr-1800445339.html

Турчак назвал освобождение ЛНР эпохальным событием

Турчак назвал освобождение ЛНР эпохальным событием - РИА Новости, 05.07.2022

Турчак назвал освобождение ЛНР эпохальным событием

Освобождение ЛНР - это эпохальное событие, это новый День Победы для Луганской Народной Республики, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак. РИА Новости, 05.07.2022

2022-07-05T16:10

2022-07-05T16:10

2022-07-05T16:10

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

россия

единая россия

андрей турчак

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Освобождение ЛНР - это эпохальное событие, это новый День Победы для Луганской Народной Республики, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию."Освобождение ЛНР - это эпохальное событие. Это новый День Победы для Луганской республики", - сказал Турчак. Он отметил, что неоценимый вклад в достижение задачи, которую поставил Верховный главнокомандующий, внесли бойцы из Чечни."Всем ребятам большое человеческое спасибо. Отдельное – главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Мы все знаем, как он поддерживает и наших ребят, и бойцов народных республик. И это не только поддержка на поле боя, это ещё и большая гуманитарная миссия в помощь жителям освобождённых территорий. Ну и, конечно, благодарю нашего брата, секретаря регионального отделения "Единой России", спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, который вместе с ребятами постоянно находится на Донбассе, на передовой", - добавил Турчак.

https://ria.ru/20220705/lugansk-1800149790.html

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, россия, единая россия, андрей турчак, ситуация в днр и лнр