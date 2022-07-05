Турчак назвал освобождение ЛНР эпохальным событием
Турчак назвал день освобождения ЛНР новым Днем победы для республики
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак
Первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Освобождение ЛНР - это эпохальное событие, это новый День Победы для Луганской Народной Республики, заявил секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил об освобождении Луганской Народной Республики. В результате успешных боевых действий ВС РФ совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР установили полный контроль над Лисичанском - последним городом в республике, в котором были украинские войска - и рядом близлежащих населенных пунктов. Оставляя город, украинские боевики взорвали и разрушили часть важных административных зданий, включая мэрию.
"Освобождение ЛНР - это эпохальное событие. Это новый День Победы для Луганской республики", - сказал Турчак. Он отметил, что неоценимый вклад в достижение задачи, которую поставил Верховный главнокомандующий, внесли бойцы из Чечни.
"Всем ребятам большое человеческое спасибо. Отдельное – главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову. Мы все знаем, как он поддерживает и наших ребят, и бойцов народных республик. И это не только поддержка на поле боя, это ещё и большая гуманитарная миссия в помощь жителям освобождённых территорий. Ну и, конечно, благодарю нашего брата, секретаря регионального отделения "Единой России", спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, который вместе с ребятами постоянно находится на Донбассе, на передовой", - добавил Турчак.